Повсеместная эпидуралка, короткий декрет и не только: через что проходят будущие мамы во Франции
В частных клиниках рожают по страховке
Во Франции все рожают по страховке обязательного медицинского страхования – она есть у всех и покрывает практически все расходы. Есть еще дополнительная страховка от работодателя, которая точно покрывает все. Я рожала старшего сына Адриана в обычном роддоме в Париже по страховке – ничего оплачивать не требовалось. Только спустя время приходит на почту отчет о стоимости родов – для информации.
Дочь Еву рожала уже в Биаррице в частной клинике – обязательная страховка покрыла почти все, кроме стоимости палаты. Та в свою очередь стоила 70-100 евро в сутки. Платные роды не слишком популярны здесь, не как в Москве точно. Даже в частных клиниках можно рожать по страховке. Есть немногочисленные дорогие госпитали, где рожают платно. Я даже запрашивала цену в одном из них (там, в частности, Карла Бруни рожала) и там выходило поверх страховки порядка 5 тысяч евро – такие цены были девять лет назад.
К слову, здесь история рожать с конкретным врачом не работает вообще. Обычно беременность ведут акушерки, ты может один раз за девять месяцев встречаешься с врачом. Он на родах присутствует, вернее проверяет все ли идет по плану. Если да, то роды принимают акушерки – доктора вы увидите мельком.
Фото: @biarritzinlove
Априори рожаешь с эпидуралкой
К беременности здесь не относятся как к болезни, не носятся с женщиной как с писаной торбой и ничем не пугают! Мне было очень комфортно в этом плане. Когда я сделала тест на беременность и сразу позвонила своему гинекологу сообщить о подозрениях, она ответила мне: «Оляля, приходите ко мне через шесть недель!» Мол, раньше смысла нет. Во Франции не сохраняют беременность, есть ли есть угроза выкидыша до трех месяцев. Только если у женщины будет три выкидыша, это посчитают патологией и начнут выяснять причину. В остальных случаях это считается естественным процессом. Кстати, не помню случая, чтобы кто-то из моих знакомых за 14 лет жизни во Франции лежал на сохранении. Есть ли есть какие-то угрозы, будущих мам отправляют «отлежаться» домой, на больничный.
Повторюсь, беременность ведут в лайтовом режиме: мало гоняют по анализам. Вначале только сдаешь кровь на ряд показателей. За время беременности также направляют на два или три скрининга обязательные. Есть врачи, которые смотрят на кресле, а есть те, кто нет. Врачи, повторюсь, не пугают и не залечивают.
Что мне не нравится? Во всем мире сейчас роды – это «медикамизированный» процесс. Априори считается, что ты рожаешь с эпидуралкой, если что тебя простимулируют и в случае необходимости добавят окситоцина. Моего первого сына чуть «выдавили», скажем так, помогли ему появиться на свет. У меня нет претензий по этому поводу, но в идеале я хотела бы избежать этого момента.
Фото: @biarritzinlove
Двоих детей я рожала с обезболиванием. В первом случае меня простимулировали, так как не хватало околоплодных вод – понадобилась стимуляция и анестезия, ведь схватки в этом случае очень сильные. Второй раз тоже понадобилось вмешательство, после которого схватки шли полным ходом, а роды все не начинались – я рожала двое суток, была обессилена и сил терпеть боль уже не было, потому тоже понадобилась эпидуралка. В идеале хотела бы обойтись без нее.
Оба раза на родах присутствовал муж: во Франции всегда рожают вместе с партнером. Не знаю случаев, чтобы кто-то из моих знакомых рожал в одиночестве – это не принято.
Фото: @biarritzinlove
Почти все молодые мамы работают
Что касается декрета, то он во Франции очень короткий: полтора месяца до и два с половиной после. Практически никто дольше не сидит. Почти все мамы работают, за исключением домохозяек, но их не так много. Я лично в первую беременность вышла на работу вовремя, добавив к отпуску накопившиеся отпускные дни – Адриану было около четырех месяцев. Я тогда работала как наемный сотрудник в компании. Было сложновато, хотя еще во время беременности я решила выйти из декрета вовремя. Мы нашли няню, но мне не хотелось заканчивать грудное вскармливание – я кормила сына до шести месяцев, приходилось постоянно сцеживаться перед уходом в офис. То есть если бы я сейчас продолжала работать как наемный сотрудник, то взяла дополнительно шесть месяцев декрета – это возможно, просто почти не сохраняется зарплата, поэтому такой вариант не популярен.
Еще пару слов о грудном вскармливании: первые два месяца практически все француженки кормят грудью, а потом переводят на смеси.
Детей во Франции, безусловно, любят, но им четко выставляют рамки, что можно, а что нельзя. Общаются с ними на равных, как со взрослыми. Об этом подробно рассказывается в ставшей популярной книге «Французские дети не плюются едой».
В рестораны стараются не брать с собой, оставляя с нянями, просто потому что это время для родителей, а детям вечером положено спать. В Париже я знаю всего пару ресторанов с детскими комнатами – это редкость. Также исключение, когда детям в кафе дадут раскраски с карандашами. Такое возможно скорее в заведениях при отелях, где много посетителей с малышами. Вот детское меню можно встретить гораздо чаще. Но у французов дети еще и так воспитаны, что не носятся по ресторану, не смешивают на столе соль с перцем, не шумят, то есть не мешают другим посетителям, а мирно кушают.
Фото: Pexels.com
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