Повсеместная эпидуралка, короткий декрет и не только: через что проходят будущие мамы во Франции

В частных клиниках рожают по страховке

Во Франции все рожают по страховке обязательного медицинского страхования – она есть у всех и покрывает практически все расходы. Есть еще дополнительная страховка от работодателя, которая точно покрывает все. Я рожала старшего сына Адриана в обычном роддоме в Париже по страховке – ничего оплачивать не требовалось. Только спустя время приходит на почту отчет о стоимости родов – для информации.

Дочь Еву рожала уже в Биаррице в частной клинике – обязательная страховка покрыла почти все, кроме стоимости палаты. Та в свою очередь стоила 70-100 евро в сутки. Платные роды не слишком популярны здесь, не как в Москве точно. Даже в частных клиниках можно рожать по страховке. Есть немногочисленные дорогие госпитали, где рожают платно. Я даже запрашивала цену в одном из них (там, в частности, Карла Бруни рожала) и там выходило поверх страховки порядка 5 тысяч евро – такие цены были девять лет назад.

К слову, здесь история рожать с конкретным врачом не работает вообще. Обычно беременность ведут акушерки, ты может один раз за девять месяцев встречаешься с врачом. Он на родах присутствует, вернее проверяет все ли идет по плану. Если да, то роды принимают акушерки – доктора вы увидите мельком.