Beauty-гороскоп на 2021 год: как выбрать свой аромат на год по знаку зодиака

Любовь: год будет наполнен новыми знакомствами, которые могут быть и деловыми, и романтического характера. Необходимо тщательно присмотреться к потенциальным партнерам, желание быстро завязать отношения, не ожидая, когда потенциальная вторая половина раскроется и покажет себя в разных ситуациях, может закончиться разочарованием и очередной ошибкой.

Карьера: в начале года будут доступны возможности роста в карьере или статусе, появятся идеи, которые нужно будет обязательно структурировать и превратить в план, а затем в течение года этого плана придерживаться и превратить его в реальность. Любые предложения по работе или контракты необходимо тщательно изучать, оценивая свои возможности, поскольку есть риск переоценить себя и не справиться.

Здоровье: если Овны будут надеяться на свою способность справиться с болезнями, то поймут, что ошиблись. При любых симптомах недомогания следует обратить на это внимание. Иногда будет достаточно найти время для качественного сна, чтобы проблем со здоровьем не возникало.

Парфюм года для Овнов: идеальным ароматом для Овнов станет туалетная вода Aimez-moi Comme Je Suis от Caron – насыщенная, теплая композиция, в которой хрустящий лесной орех окружен очаровательным сиянием цитрусовых фруктов (нероли и грейпфрут) и дерзкими оттенками имбиря, а ветивер в высокой концентрации (10%) придает аромату сильный характер и является вступительной нотой в симфонии роскошных древесных оттенков (бобы тонка, бензоин, ваниль).

Телец (21 апреля – 21 мая)