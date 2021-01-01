Beauty-гороскоп на 2021 год: как выбрать свой аромат на год по знаку зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Любовь: год будет наполнен новыми знакомствами, которые могут быть и деловыми, и романтического характера. Необходимо тщательно присмотреться к потенциальным партнерам, желание быстро завязать отношения, не ожидая, когда потенциальная вторая половина раскроется и покажет себя в разных ситуациях, может закончиться разочарованием и очередной ошибкой.
Карьера: в начале года будут доступны возможности роста в карьере или статусе, появятся идеи, которые нужно будет обязательно структурировать и превратить в план, а затем в течение года этого плана придерживаться и превратить его в реальность. Любые предложения по работе или контракты необходимо тщательно изучать, оценивая свои возможности, поскольку есть риск переоценить себя и не справиться.
Здоровье: если Овны будут надеяться на свою способность справиться с болезнями, то поймут, что ошиблись. При любых симптомах недомогания следует обратить на это внимание. Иногда будет достаточно найти время для качественного сна, чтобы проблем со здоровьем не возникало.
Парфюм года для Овнов: идеальным ароматом для Овнов станет туалетная вода Aimez-moi Comme Je Suis от Caron – насыщенная, теплая композиция, в которой хрустящий лесной орех окружен очаровательным сиянием цитрусовых фруктов (нероли и грейпфрут) и дерзкими оттенками имбиря, а ветивер в высокой концентрации (10%) придает аромату сильный характер и является вступительной нотой в симфонии роскошных древесных оттенков (бобы тонка, бензоин, ваниль).
Телец (21 апреля – 21 мая)
Любовь: у Тельцов есть риск оторваться от реальности и «уплыть» в мечты. Рожденным под этим знаком зодиака не свойственно бросаться в чувства с головой, но в 2021 году их ждут события, которые заставят посмотреть на себя с другой стороны. Допустимо дать волю чувствам, но нужно понимать кратковременность таких эмоций.
Карьера: внезапные ситуации, зависящие от внешних обстоятельств, не дадут возможности планировать дела наперед. Давление со стороны начальства неизбежно в 2021 году – не нужно торопиться с негативными выводами, следует разобраться с требованиями и объективные запросы взять на вооружение. Обстоятельства заставят отстаивать свое положение, право занимать должность или получать льготы. Придется изучать правила, инструкции или законы, чтобы разобраться в ситуации и доказать свою правоту.
Здоровье: общая тенденция года не дает возможности невнимательно относиться к здоровью. Риск конкретных заболеваний у каждого человека свой, вне зависимости от знака зодиака, но у Тельцов будет повышенная чувствительность организма и уязвимость перед вирусными заболеваниями.
Парфюм года для Тельцов: рожденным под этим знаком зодиака стоит обратить внимание на гармоничную композицию Heavenly? от Victoria’s Secret, в которой сочетаются уверенность и нежность. Броские солирующий и сердечный аккорды парфюма смягчаются древесно-сливочными нотками сандалового дерева с дымчато-мускусным оттенком и томным звучанием мадагаскарской ванили сорта Бурбон – благодаря им аромат притягивает утонченностью и обволакивает особенным теплом, очаровывая в одно мгновение и навсегда.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Любовь: обычно логическое и рациональное восприятие событий даст сбой, и Близнецы начнут воспринимать события не разумом, а сердцем. Этому нужно довериться и не сопротивляться, поскольку новый опыт поможет найти своего партнера. Самокопания и работа с психологом помогут решить глубокие проблемы, которые не давали ранее создать гармоничный союз. Год богат на партнерство для тех, у кого есть полная готовность к этому, в ином случае ни одно знакомство не закончится длительным союзом.
Карьера: в течение года будет много возможностей для карьерного, профессионального и социального роста. Повышение квалификации, углубление в имеющиеся знания, освоение смежных профессий – все это станет качественным фундаментом для повышения в профессии и увеличении дохода в будущем, поэтому необходимо узнать все последние тенденции в своей сфере занятости. Доходы будут оставаться такими же, вся работа Близнецов будет на перспективу.
Здоровье: высок риск обмана или неверных диагнозов, поставленных врачами. Возьмите за правило консультироваться у нескольких врачей. Мелкие незначительные травмы возникнут в течение года, предотвратить их поможет внимательность и неторопливость, что несвойственно Близнецам.
Парфюм года для Близнецов: рожденным под этим знаком зодиака стоит присмотреться к легендарному аромату La Vie Est Belle в коллекционном издании от Lancome. Это насыщенный и вместе с тем сбалансированный, парфюм, в котором сочетаются благородные ноты ириса, глубина пачули и жизнерадостные гурманские аккорды.
Рак (22 июня – 22 июля)
Любовь: год даст Ракам достаточно возможностей завести романтические отношения или полезные знакомства. В этот период вам будут встречаться люди, с которыми вы будете на одной волне и понимать друг друга с полуслова. К концу года увеличится импульсивность, которая может испортить новые знакомства или старые отношения. Велика опасность раствориться в партнере, поэтому необходимо периодически оценивать равноценность включенности в отношения с обеих сторон.
Карьера: возникнет много идей, желаний и проектов, но все они пока так и будут витать в воздухе, не имея настоящей реализации в жизни. Только вторая половина года даст возможность превратить планы в реальность. Желание убежать из текущей действительности накроет с головой в середине года, и чтобы не сорваться, нужно использовать любую возможность для смены обстановки и отдыха.
Здоровье: повышенная психологическая уязвимость и раздражительность повысят риск неврозов и невралгий. Обязательно для укрепления здоровья заняться физическими нагрузками, пусть это будет простой фитнес, но он должен быть регулярным.
Парфюм года для Раков: идеальным ароматом года для Раков станет цветочно-пряная парфюмерная вода (212)RED VIP Rosé от Carolina Herrera. Она, как и вы, покоряет с первых нот жизнерадостным, чувственным и изящным характером: дуэт свежих аккордов томатного листа и древесных оттенков в сочетании с ароматом малинового ликера буквально заряжает энергией.
Лев (23 июля – 22 августа)
Любовь: у Львов высока вероятность в эмоциональном порыве разорвать отношения, которые долго выстраивались и в которые вложено много сил с обеих сторон, поэтому не нужно торопиться с разрывом в паре. Нового партнера найти будет сложно, и созданные с нуля отношения все время будут под угрозой разрушения.
Карьера: придется осваивать новые направления деятельности, заново завоевывать позиции, доказывать свой профессионализм. Нужно внимательно оценить свои желания и готовность заниматься выбранным делом, иначе время будет потрачено впустую. Необходимо заняться обучением, повышением компетенции и масштабированием опыта.
Здоровье: расходы на здоровье увеличатся по сравнению с предыдущим годом, но не стоит экономить на этой сфере. Своевременное обследование и консультация профессионального врача помогут быстро и качественно решить любые возникшие проблемы. Риск инфекционных заболеваний или проблем с сердцем увеличен.
Парфюм года для Львов: рожденным под этим знаком зодиака стоит присмотреться к Le Gemme Imperialia Splendia от Bvlgari. Этот восхитительный аромат воплощает элегантность и благородство. Композиция относится к цветочно-восточным и отличается величественностью. В пирамиде: масло магнолии, которое перекликается с нотами абсолютного масла нарцисса, а ноты ириса и древесины придают ему силу и утонченность, в базе – дубовый мох.
Дева (23 август – 23 сентября)
Любовь: в целом в любовных историях у Дев будет все гладко и ярких непредсказуемых моментов не намечается. Партнерство будет возникать в ситуациях, когда познакомили друзья или возникли чувства к человеку, который уже давно находится рядом. Не ждите взрыва, но не упустите того, кто готов быть рядом всю жизнь.
Карьера: любые начинания, желание двигаться, делать и создавать будут поддерживаться обстоятельствами. Если долго что-то откладывалось, сейчас подходящее время на осуществление планов. Не следует брать на себя чужие задачи, иначе свои не будут выполнены, и ваша ценность в глазах окружающих значительно снизится. Задача на год – найти любой источник заработка, через который судьба будет давать деньги на расходы, поскольку их в этом году будет много.
Здоровье: риск депрессивных состояний увеличивается. Непредсказуемость, которая ожидается в 2021 году, в большей степени негативно скажется на настроении, чем непосредственно на здоровье. При этом уделяйте внимание ЖКТ и поджелудочной – при первых же признаках заболевания необходимо обратиться к врачу.
Парфюм года для Дев: идеальный вариант этого года для Дев – Modern Princess Blooming от Lanvin. мускусный, фруктовый, цветочный аромат, наполненный заразительным энтузиазмом, этот аромат воплощает в себе свободу духа и радости. Его начальные ноты привлекают своей свежестью, напоминая прохладный сорбет: мандарин и розовый грейпфрут придают дополнительную насыщенность ноте морозного арбуза, фруктовой и акватической. Этот освежающий «взрыв» сменяется роскошным букетом из османтуса, жасмина и дамасской розы.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Любовь: для Весов, которые до сих пор не нашли свою половину, возможно романтичное знакомство. Желание угодить партнеру в ущерб себе добавит раздражения и негативных эмоций, но устраивать грандиозную ссору не имеет смысла, поскольку Весы все равно будут чувствовать виноватыми себя, а не винить окружающих.
Карьера: большое количество событий на работе будет обычным делом. Необходимо писать список дел и задач и строго его придерживаться. Год будет полон сомнений в себе, желаний заслужить внимание и похвалу окружающих. В этом желании Весы начнут брать на себя повышенные обязательства, уступать в переговорах, отказываться от своих интересов в пользу окружающих. Вам нужно понять, что такие действия не приведут к ожидаемому результату. Действовать нужно строго в рамках плана – только в этом случае вы будете эффективны.
Здоровье: общий фон здоровья будет ровным, но возможны сезонные обострения простуды. Также под риском все, что связано с поясницей и почками, предосторожность, связанная с тем, чтобы не простывать и беречь поясницу, не помешает.
Парфюм года для Весов: Весам стоит обратить внимание на аромат Voyage d’Hermès от Hermès. Его композиция построена на игре парадоксов, взаимодополняющих элементов и необычных сочетаний, которые создают древесный, свежий, мускусный эффект, знакомый и поразительный, несущий порыв и успокоение, подходящий как для мужчин, так и для женщин.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Любовь: в любви общий фон будет спокойным, что не понравится Скорпионам. Собственными руками они будут стараться создать свое счастье и удержать партнера рядом с собой, но это заведомо проигрышный вариант. В течение года нужно присматриваться к новым вариантам, реагировать на инициативу знакомства со стороны и в меньшей степени проявлять свою инициативу.
Карьера: Скорпионы будут востребованы, но вместе с возможностями на них возложат и обязанности. Это не понравится им, поскольку спрашивать о выполненных задачах начнут быстрее, чем они будут выполнены. Напряженная обстановка будет сопровождаться нападками окружающих людей. Конфликтов избежать не удастся. Состояние недооцененности со стороны руководства и отсутствие успешного роста в собственном деле периодически будет сопровождать Скорпионов.
Здоровье: рекомендуется обратить внимание на здоровье и ввести в жизнь фитнес на системной основе. Скорпионы долго игнорируют сигналы организма, поэтому болезнь обнаруживается тогда, когда уже поздно или нужно прилагать много усилий для лечения. В связи с этим общая поддержка здоровья в виде массажей, гомеопатии будет полезна в течение года.
Парфюм года для Скорпионов: таким страстным натурам, как Скорпионы, стоит присмотреться к Mile High/38 от Parle Moi de Parfum, который вознесет их ароматные небеса. В композицию входят ноты ананаса с побережья Индийского океана, бобов тонка из Венесуэлы, бессмертника из Корсики и пачули из Индонезии.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Любовь: в личных отношениях возникнет недопонимание, подозрения к партнеру, и это не будет давать Стрельцам покоя. Все вопросы необходимо решать с помощью разговоров и обсуждения волнующих проблем. В ином случае есть риск распада отношений, а новые знакомства могут случаться, но перспектива долгосрочностью не будет отличаться.
Карьера: будет много возможностей для роста собственного статуса и масштабирования в профессиональной сфере. Для достижения высокого положения потребуется план действий, которого нужно будет придерживаться на каждом шагу. Важно равномерно распределять нагрузку и сразу выполнять поставленные задачи – это позволит не упускать важное в работе.
Здоровье: велик риск обострения хронических заболеваний, с которыми придется бороться до конца года. Скорее всего, избежать таких обострений не получится. Новые болезни не возникнут, но те, которые долго игнорировались, дадут о себе знать.
Парфюм года для Стрельцов: для рожденных под этим знаком зодика ароматом года станет Saharian Wind от Mancera, который раскрывается необычными нотами кожи и бергамота в вихре ярких специй. Бархатное звучание нежной лаванды напоминает о песчаных дюнах в оттенках древесных нот. База соткана из смелых сочетаний табака и белого мускуса, словно пустынный ветер очарован великолепными дюнами бескрайней Сахары.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Любовь: для Козерогов этот год – больше про работу и заработок, чем про любовь, но это не повод унывать. Те, кто находится в поиске партнера уже давно, могут наконец-то обрести свое счастье, а вот союзы, распавшиеся в 2021 году, вряд ли дадут возможность создать новые отношения.
Карьера: появятся возможности для освоения новых направлений деятельности и увлечений новыми идеями. Не нужно держаться за старые привычки, на них нужно опираться и позволять себе заняться тем, что раньше для Козерогов было неинтересно или бесперспективно. Нужно в 2021 году научиться пользоваться помощью окружающих и не опираться только на себя, иначе высок риск завалить проекты и получить негативный отзыв от руководства.
Здоровье: высок риск обострения проблем с опорно-двигательным аппаратом. Его нивелируют занятия спортом, растяжка, пилатес и йога. Больше уделяйте внимание здоровому питанию и спорту, меньше таблеткам, так как они будут помогать только временно.
Парфюм года для Козерогов: Козерогам рекомендуется обратить внимание на парфюмированную воду Diabolique от Eisenberg Paris с дерзким и таинственным названием, полностью характеризующим этот необыкновенный аромат и его сюжет. Он относится к восточно-древесной группе. Верхние ноты композиции звучат сочным мандарином и интригующим пряным кардамонам. Ноты сердца включают цветочные мотивы фиалки, гилиотропа, жасмина и ириса, а также древесного сандала. Шлейф окутывает чарующим мускусом, ветивером и сиамским бензоином.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Любовь: высок риск ссор с текущими партнерами и разрыва отношений. Подумайте, перед тем как решить выйти из партнерства – в 2021 году построить гармоничные отношения будет сложно. Для Водолеев, у которых пары пока нет, открыты возможности на романтическое знакомство и не одно, но тут придется постараться, чтобы отношения вошли в спокойное состояние и перестало штормить «мой человек – не мой».
Карьера: необходимо следить за своими действиями и перепроверять все, что делают другие. Это вызвано тем, что ошибки других могут быть пропущены Водолеями, и наказание будет применено именно к ним. Инвентаризация своих планов и идей обязательна, поскольку обстоятельства будут подкидывать разные возможности и есть риск упустить то, что важно и необходимо для роста в карьере и статусе.
Здоровье: заболевания органов дыхания, простуды станут частыми спутниками Водолеев, поэтому лечебная дыхательная гимнастика поможет укрепить здоровье в этой области. Кроме того, обязательно соблюдать режим дня и достаточно отдыхать.
Парфюм года для Водолеев: для рожденных под этим знаком зодиака в 2021 году не найти лучше композициции, чем парфюмированная вода Writer от GENYUM. В ее пирамиде – мате, роза, ладан, она напоминает аромат старых книг и вдохновляет на новые свершения.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Любовь: желание быть в паре, всплески чувства одиночества, даже если по факту Рыбы в браке или имеют отношения, будут возникать периодически. Кроме того, год богат как на выяснение отношений, так и на возможность примирения и выхода отношений на новый уровень. Для Рыб, находящихся в жертвенных отношениях, год будет сложным, поскольку обострится неудовлетворенность такого положения в паре.
Карьера: напряжение от нереализованных дел и неиспользованных возможностей будет нарастать. Желательно найти стабильного и ответственного партнера, который будет все время возвращать в нужную сторону и мотивировать на выполнение плана. Резкого карьерного взлета не предвидится, а вот постепенное и размеренное движение вверх вполне осуществимо.
Здоровье: высокая чувствительность Рыб может сыграть с ними злую шутку и любые заболевания близких Рыбы будут пропускать через себя. Важно помнить о себе, принимать БАДы и витамины для поддержания иммунитета. Повышен риск аллергических реакций.
Парфюм года для Рыб: Рыбам стоит присмотреться к Accord Particulier из нишевой линии De Givenchy, который сочетает в себе четыре знаковых парфюмерных компонента Givenchy: Дамасскую Розу, Пачули, Гаитянский Ветивер и Ambrox. Многогранный квартет, который добавляет больше глубины, сияния и чувственности каждой композиции в коллекции.
Фото: depositphotos
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