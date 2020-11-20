10 бьюти-секретов советских женщин, которыми наверняка пользовались ваши мамы и бабушки

Несмотря на довольно ограниченные возможности по уходу за кожей в нашей стране во времена дефицита, женщины всегда находили способы сохранять ее красоту и молодость. За кожей ухаживали с помощью скудного набора типовых кремов, таких как легендарный «Балет» или «Детский», а вместо шампуня нередко пользовались мылом. Зато было много рецептов приготовления действенных средств по уходу своими силами. Их рассказывали друг другу и записывали в тетради, которые потом передавались по наследству.

Косметика из овсянки

Одним из самых популярных и эффективных средств для увлажнения и смягчения кожи были маска и скраб на основе овсяных хлопьев, благодаря которым уменьшались покраснения, воспаления, выравнивался тон кожи, уходил жирный блеск, сужались расширенные поры. Хлопья слегка размачивали в теплой воде и добавляли те или иные ингредиенты в зависимости от потребностей кожи: мед, оливковое масло, лимонный сок, яичный желток, кефир.

Картофельная маска

Проблемную кожу хорошо успокаивали и подсушивали картофельные маски. Чтобы приготовить такое косметическое средство на кухне, сырую картошку натирали на мелкой терке и получившуюся кашицу наносили на лицо на 15–20 минут.