10 бьюти-секретов советских женщин, которыми наверняка пользовались ваши мамы и бабушки
Риторика о том, что искусственно приукрашивать внешний вид недостойно коммуниста, конечно, имела целью снизить социальное напряжение. Рабочие и крестьяне просто не могли позволить себе косметику — заботливая партия и успокаивала: приличные люди в ней и не нуждаются. В то же время представители власти и богемы могли если и не жить по-прежнему красиво, то по крайней мере стараться. Например, Лиля Брик не любила отказывать себе в новых нарядах и косметике. Когда Владимир Маяковский уезжал за границу, она давала ему записочки с тем, что нужно купить.
Однако со временем и в экономике, и в политике партии происходят изменения. На смену бесполому трудящемуся существу приходит ухоженная женщина 1930-х. Баррикадный аскетизм сменяется сталинским ампиром. В культуре популяризируется образ женщины, которая занимается общественными делами, но при этом не забывает следить за собой. Именно в эти годы в столице появляются первые косметические кабинеты. Легко догадаться, что они были доступны только узкому кругу элиты, как и косметика, произведенная за границей.
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Простых же женщин по-прежнему манили красивые, роскошные, «буржуазные» баночки французских кремов от Academie и Guerlain и флаконы заграничных духов Climat или Chanel №5 и косметических средств, однако позволить себе они их не могли, а если и была возможность купить, не всегда можно было найти то, что хочется на прилавках магазинов, потому в ход шли различные ухищрения и народные рецепты красоты. Так какими же бьюти-секретами пользовались наши мамы и бабушки?
Несмотря на довольно ограниченные возможности по уходу за кожей в нашей стране во времена дефицита, женщины всегда находили способы сохранять ее красоту и молодость. За кожей ухаживали с помощью скудного набора типовых кремов, таких как легендарный «Балет» или «Детский», а вместо шампуня нередко пользовались мылом. Зато было много рецептов приготовления действенных средств по уходу своими силами. Их рассказывали друг другу и записывали в тетради, которые потом передавались по наследству.
Косметика из овсянки
Одним из самых популярных и эффективных средств для увлажнения и смягчения кожи были маска и скраб на основе овсяных хлопьев, благодаря которым уменьшались покраснения, воспаления, выравнивался тон кожи, уходил жирный блеск, сужались расширенные поры. Хлопья слегка размачивали в теплой воде и добавляли те или иные ингредиенты в зависимости от потребностей кожи: мед, оливковое масло, лимонный сок, яичный желток, кефир.
Картофельная маска
Проблемную кожу хорошо успокаивали и подсушивали картофельные маски. Чтобы приготовить такое косметическое средство на кухне, сырую картошку натирали на мелкой терке и получившуюся кашицу наносили на лицо на 15–20 минут.
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Домашние лосьоны
Широко применялись покупные лосьоны — как спиртовые, так и на водной основе (огуречный, розовая вода, васильковый). Но многие готовили их в домашних условиях. Сделать это было довольно просто: лепестки роз заливали кипятком, давали остыть и протирали лицо этим лосьоном. Для жирной кожи делали огуречную настойку или дубовую (из коры дуба): порезанные огурцы или кору заливали стаканом водки, настаивали в течение двух недель, а затем процеживали.
Креативные варианты скрабов
Понятий «пилинг» и «скраб» тогда не существовало, но отшелушивание кожи было очень популярной и несложной процедурой. Поваренную соль, сахар или соду добавляли в мед, сметану или покупной крем, наносили на лицо и массировали — кожа становилась гладкой и шелковистой.
Дегтярное мыло для волос
Качественных средств по уходу за волосами тоже не было, поэтому часто волосы мыли обычным мылом, а чтобы избавиться от перхоти или излишней жирности кожи головы — дегтярным. И оно неплохо помогало!
Перцовые маски для роста волос
Популярными средствами для ухода за волосами были самодельные маски на основе яичного желтка, мякиша черного хлеба. Для усиления роста волос готовили луковые и перцовые настойки и втирали их в кожу головы.
Фото: depositphotos
Хна для окрашивания
Для окрашивания, а также уплотнения кутикул и блеска широко применялась хна, которая существенно улучшала внешний вид волос.
Подручные средства для контроля потоотделения
Первые дезодоранты появились в продаже в 80-х годах ХХ века, однако во времена тотального дефицита они были непозволительной роскошью, достать которую удавалось далеко не всем желающим. Но советские женщины всегда славились своей изобретательностью и вместо привычного нам гигиенического средства использовали квасцы или детскую присыпку с тальком. Говорят, очень неплохо работало.
По возможности посещать косметолога
В условиях дефицита косметических средств многие женщины посещали косметологов. И пусть их арсенал в то время был крайне ограничен, но благодаря таким популярным процедурам, как массаж лица, дарсонваль, чистка лица, химический пилинг, микротоки, качество кожи значительно улучшалось. Большой популярностью пользовались болезненная, но очень эффективная процедура электроэпиляции, а также осветление волос на теле перекисью водорода.
Получать индивидуальный рецепт средства для лечения акне
Так как в аптеках не было готовых препаратов для лечения акне, а в магазинах отсутствовал выбор уходовых средств, косметологи готовили их на заказ. Например, в Институте пластической хирургии и косметологии (тогда — Институт красоты на Ольховке) со дня его основания создавали свои средства по уходу за кожей лица, а также выписывали рецепты, по которым необходимую косметику изготавливали в специализированных отделах аптек.
«В советском союзе главной энциклопедией красоты была книга о домоводстве: именно в ней содержались рекомендации по уходу за собой. За неимением профессиональных косметических средств девушки обращались к средствам подручным. В ход шли продукты, масла, водка, а в некоторых рецептах и керосин. Например, женщинам, которые работали на пыльном производстве, по вечерам рекомендовалось умыть лицо водой, а затем нанести самодельный лосьон, состоявший из яичного желтка, сливок, водки и сока лимона. Предполагалось, что он увлажнит и напитает кожу лица. К тому же, если сейчас для бровей и ресниц существует множество салонных процедур, раньше универсальным средством была смесь касторового, камфарного и подсолнечного масел. Она укрепляла брови и ресницы и делала их более яркими. Хорошо, что сейчас есть средства на любой вкус! Для базового ухода за собой и поддержания молодости уже тогда рекомендовались крепкий сон, зарядка, моделирующий массаж лица, здоровый питьевой режим и сбалансированное питание, в рационе которого есть белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и омега-кислоты, — все это необходимо организму для правильного функционирования. Кстати, данный совет не потерял актуальности и сегодня».
Фото: depositphotos
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