С широко открытыми глазами: самые передовые способы коррекции нависшего века

Однако, чтобы результат был полноценным, чтобы «раскрыть» взгляд в тех случаях, если есть значительный птоз тканей, который может быть чреват даже ограничением зрения, потребуется уже настоящее хирургическое вмешательство. В некоторых случаях провисания кожи настолько значительны, что веки начинают прикрывать зрительный обзор, тогда операция является уже необходимым лечением. Оценить степень птоза можно по тому, видна ли складка подвижного века или ткани доходят уже до ресничного края.

Кстати, с такой проблемой сталкиваются не только возрастные пациенты — у некоторых людей подобный дефект есть от рождения, он связан с генетическими особенностями. В таких случаях пластика может назначаться в молодом возрасте, старше 18 лет. Она подойдет как женщинам, так и представителям сильного пола. Однако чаще всего птоз обусловлен влиянием времени, когда уменьшается выработка коллагена и эластина и кожа теряет способность к сокращению.

Во время проведения верхней блефаропластики доктором будет иссечен излишек кожного лоскута и жировые грыжи, ткани подтянуты. Сама операция проходит зачастую под местной анестезией. Из-за своей легкости эту коррекцию даже называют «операцией выходного дня», так как она длится несколько часов, а спустя 7-10 дней уже никто не определит, где было вмешательство. Конечно, первые три-четыре дня в этой зоне будут сохраняться отеки и синяки, но их легко устранить при помощи лимфодренажных процедур. Пациенту потребуется выполнять рекомендации и ограничения, однако молодой и открытый взгляд — достойная плата за временные неудобства.