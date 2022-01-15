С широко открытыми глазами: самые передовые способы коррекции нависшего века

С широко открытыми глазами: самые передовые способы коррекции нависшего векаРазбираем с экспертами
Важность периорбитальной зоны для здорового функционирования организма сложно переоценить. Кожно-мышечные складки — веки — защищают от внешнего воздействия глаза. Они уберегают их от ультрафиолета, пыли, не дают пересыхать склере и роговице, в процессе моргания также и очищают оболочку слезной жидкостью. Однако из-за своей тонкости кожа век стареет очень быстро. Вернуть молодость позволяют особые методы коррекции.
Любовь Гауэр
Пластический хирург
Инъекции ботулотоксина
Часто справиться с проблемой опущения век можно поднятием области бровей. Однако этот вариант хорошо подходит тем, кто только начал сталкиваться с этой проблемой, а птоз выражен минимально. При помощи тех же инъекций ботулотоксина расслабляются мышцы-антагонисты, в результате брови становятся выше, они подтягивают за собой и верхнее веко. Результат будет заметен уже спустя несколько дней — кожа станет значительно ровнее, а взгляд более открытым. Однако если доктор допустит ошибку в дозировке препарата или место инъекции будет выбрано неправильно, птоз век может только усугубиться, также есть нюанс, что инъекции имеют только временный эффект и их необходимо повторять.
Эндоскопическая подтяжка бровей или верхней трети лица
Если существует комплексная проблема, связанная с низким расположением бровей, опущением уголков глаз, хирург может порекомендовать эндоскопический лифтинг в зоне верхней трети лица. Через небольшие, не более одного сантиметра, разрезы он подтянет кожу наверх. Швы будут практически незаметны, так как они обычно располагаются в волосистой части головы. В итоге взгляд станет более открытым и молодым, разгладятся морщины, а птоз будет менее выраженным.
Фото: GettyImages
Однако, чтобы результат был полноценным, чтобы «раскрыть» взгляд в тех случаях, если есть значительный птоз тканей, который может быть чреват даже ограничением зрения, потребуется уже настоящее хирургическое вмешательство. В некоторых случаях провисания кожи настолько значительны, что веки начинают прикрывать зрительный обзор, тогда операция является уже необходимым лечением. Оценить степень птоза можно по тому, видна ли складка подвижного века или ткани доходят уже до ресничного края.
Кстати, с такой проблемой сталкиваются не только возрастные пациенты — у некоторых людей подобный дефект есть от рождения, он связан с генетическими особенностями. В таких случаях пластика может назначаться в молодом возрасте, старше 18 лет. Она подойдет как женщинам, так и представителям сильного пола. Однако чаще всего птоз обусловлен влиянием времени, когда уменьшается выработка коллагена и эластина и кожа теряет способность к сокращению.
Во время проведения верхней блефаропластики доктором будет иссечен излишек кожного лоскута и жировые грыжи, ткани подтянуты. Сама операция проходит зачастую под местной анестезией. Из-за своей легкости эту коррекцию даже называют «операцией выходного дня», так как она длится несколько часов, а спустя 7-10 дней уже никто не определит, где было вмешательство. Конечно, первые три-четыре дня в этой зоне будут сохраняться отеки и синяки, но их легко устранить при помощи лимфодренажных процедур. Пациенту потребуется выполнять рекомендации и ограничения, однако молодой и открытый взгляд — достойная плата за временные неудобства.
Светлана Евдокимова
Врач-косметолог «Клиники инновационных технологий» в Куркино
«Чтобы правильно подобрать методы коррекции нависшего века, необходимо разобраться в причинах его появления и определить, какие анатомические структуры участвуют в формировании проблемы. Нависшее веко может быть врожденной чертой, обусловленной особенностями анатомического строения лица, а может появиться со временем, под влиянием различных факторов. В некоторых случаях птоз возникает после инъекций ботулотоксина из-за излишнего расслабления круговой мышцы глаза. Опущение век может быть и следствием близорукости, так как при снижении остроты зрения человек часто щурится, мышцы периорбитальной зоны все время напряжены, кожа растягивается и начинает нависать. Причиной также могут быть вредные привычки и нездоровый образ жизни: несбалансированное питание, злоупотребление алкоголем, недостаток сна.
Если в образовании нависшего века участвует поверхностная мышечно-апоневротическая система, то к коррекции необходимо подключить рефлексотерапевта, мануального терапевта, массажиста и физиотерапевта. Если проблема возникла из-за избытка кожи и застоя лимфы, то применяются современные инвазивные и неинвазивные методики. Как правило, мы рекомендуем различные виды массажа, тейпирование, инъекционные и аппаратные процедуры».
Лазерная блефаропластика
Процедура номер один у современных косметологов, позволяющая без хирургического воздействия подтянуть кожу век. Ее эффект значительно усиливается в сочетании с радиоволновым лифтингом. Отличный результат дает лазерная блефаропластика с применением технологии DROT. Принцип методики основан на комплексном воздействии лазера и электромагнитного излучения. За счет этого усиливается тепловое воздействие на ткани, начинается активная стимуляция образования коллагена, достигается выраженный лифтинг-эффект. В результате кожа подтягивается, сокращаются морщины, веко приподнимается. Среди главных преимуществ методики — высокая клиническая эффективность, стойкий результат и сокращенное время реабилитации. DROT-технология прошла множество испытаний, участвовала во многих клинических исследованиях, однако подходит не всем. Если мы имеем дело с анатомически низким веком, то не добьемся выраженных результатов в коррекции птоза, но получим омоложение периорбитальной зоны.
Фото: GettyImages
Инъекционные методики обладают широкими возможностями для коррекции возрастных изменений кожи, однако их успех во многом зависит от правильно подобранного препарата, его состава и качества.
Введение биопрепаратов
Сегодня у косметологов на первом месте такие биопрепараты, как Mesoeye — инъекционный препарат для век и зоны вокруг глаз на основе пептидов. Его активный компонент ориентирован прежде всего на укрепление сосудистой стенки, стимуляцию лимфотока и нормализацию обмена веществ в области глаз, что способствует уменьшению отечности. Помимо пептидов, в состав Mesoeye включены высокомолекулярная гиалуроновая кислота, аминокислоты и микроэлементы. Это восполняет недостаток питательных веществ, поддерживает нужный уровень влаги и улучшает общее состояние кожи.
Нитевой лифтинг
Один из самых эффективных и прогрессивных способов омоложения, с помощью которого можно не только скорректировать птоз бровей и верхнего века, но также исправить асимметрию лица. Нити вводятся под кожу и формируют прочный каркас, препятствующий смещению и деформации тканей. Результат процедуры сохраняется от 2 до 5 лет в зависимости от вида нитей, возраста пациента и образа его жизни. Более стойкий эффект можно получить, сочетая нитевой лифтинг с другими видами омолаживающих процедур: лазерными методиками, биоревитализацией, мезотерапией.
Татьяна Кирилюк
Врач-дерматовенеролог, косметолог, аспирант кафедры кожных и венерический болезней Сеченовского университета по вопросу нависшего века
Аппаратный SMAS-лифтинг
Эффективность и безопасность метода HIFU (высокоинтенсивный фокусированный ультразвук) показана на миллионах пациентов, особую популярность приобрела процедура SMAS-лифтинга аппаратом Ultraformer, которая позволяет практически мгновенно получить идеальный контур лица в нижней и средней трети. Метод успешно применяется и в рамках решения проблемы нависшего верхнего века у пациентов в совершенно разных возрастных категориях. Одним из явных преимуществ можно смело назвать отсутствие травматизации верхних слоев кожи и реабилитационного периода. А эффект от проведенного лечения нарастает в течение нескольких недель и в среднем может сохраняться около двух лет. Такие процедуры можно повторять ежегодно для поддержания оптимальных результатов.
Фото: GettyImages
Микроигольчатый RF-лифтинг
Уникальная технология, основанная на введении микроигл в кожу, куда подается радиочастотная энергия и оказывается контролируемое тепловое повреждение коллагеновых и эластиновых волокон. Именно такое термическое воздействие дает запуск синтеза нового коллагена и эластина, подтягивая и укрепляя кожу. Получаемый эффект лифтинга позволяет пациентам полностью распрощаться с нависшим верхних веком, морщинами. Как и при использовании HIFU-технологии, результаты с течением нескольких недель только возрастают благодаря постепенному преобразованию каркаса из коллагена и эластина. Если птоз верхнего века выражен относительно слабо, то пациенту достаточно одной процедуры. Для коррекции более выраженных изменений может потребоваться две-три процедуры.
Фото: GettyImages