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Белок молодости: как самостоятельно повысить уровень коллагена в организме

Ежедневно и ежесекундно в нашем организме происходит множество процессов, и один из ключевых – синтез и расщепление очень важного белка – коллагена. Именно он ответствен за формирование структуры кожи, мышц, сосудов, костей и связок. Однако со временем выработка и обновление коллагена сокращаются. Каковы же основные причины потери коллагена? Как восполнить эти запасы и возможно ли это в принципе?
Наталья Индилова
Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице

Основные причины потери коллагена

Возрастные изменения

С возрастом в организме происходит закономерное снижение всех восстановительных процессов. В результате процессы разрушения коллагена кожи начинают преобладать над его синтезом.

Образ жизни

  • Вегетарианство может привести к снижению синтеза коллагена вследствие уменьшения количества «строительного материала». Пищевая корзина должна быть сбалансирована для синтеза качественных белков. Поэтому специалисты настаивают на том, что вегетарианцам необходим дополнительный прием аминокислот и витаминов в виде БАДов.

  • Избыточная инсоляция приводит к активации ферментов, разрушающих коллагеновые волокна. Например, всего лишь десятиминутное воздействие солнца активирует эти ферменты на две недели. Помимо разрушения коллагена, это грозит гиперкератозом, появлением пигментных пятен и новообразований. Поэтому следует избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, а также использовать дневные кремы, содержащие солнцезащитные фильтры.

  • При интоксикации происходит активный расход антиоксидантов на нейтрализацию токсинов, из-за чего происходит быстрое разрушение коллагена. К интоксикации приводят прием алкоголя, курение, применение сильнодействующих лекарств, загрязнение окружающей среды, переедание.

Фото: vostock-photo

Состояние здоровья

Синтез коллагена зависит от содержания эстрогенов. Это подтверждается тем, что у женщин в период менопаузы снижается содержание коллагена в дерме. Поэтому важно наблюдаться у гинеколога-эндокринолога для поддержания гормонального баланса.

Генетика

Для каждого человека характерна индивидуальная предрасположенность к старению: у кого-то коллаген или эластин не лучшего качества, а у кого-то они слишком быстро разрушаются.

Однако сегодня генетика не является приговором: можно пройти генетический тест, узнать слабые места своего организма и в соответствии с этим скорректировать образ жизни, не забывая об определенных косметологических процедурах.

Дарья Якушевич
Заведующая отделением эстетики лица и тела X-Clinic

Как происходит разрушение коллагена и какова взаимосвязь со старением?

В коже структурный элемент дермы синтезируют клетки, называемые фибробластами. Ресурс этих клеток заложен генетически и с возрастом их количество прогрессивно уменьшается, поэтому снижается и синтез коллагена. Кроме того, в процессе жизнедеятельности в организме накапливаются различные «поломки», в том числе и гликация коллагеновых волокон, которая приводит к формированию сшивок между цепями этих волокон и нарушению структуры каркаса кожи.

Гликированнный коллаген менее эластичен, отсюда и формирование возрастных изменений. Самым неприятным в этом процессе становится тот факт, что этот измененный коллаген недоступен для фермента коллагеназы, соответственно он не подвергается процессам разрушения и обновления этого каркаса.

Фото: vostock-photo

На процессы формирования недостатка и структурного повреждения волокон коллагена влияют нарушение диеты (особенно избыток сладких и мучных продуктов), ультрафиолетовое излучение, курение и еще ряд факторов, перечисленных выше. Они приводят к повреждению клеток кожи токсинами и свободными радикалами, формированию хронического воспаления, нарушению тканевого дыхания и, как результат, возрастных изменений.

Как восполнить недостаток коллагена в коже

Профилактика потери коллагена

Безусловно, возрастные изменения, связанные с недостатком коллагена можно профилактировать. В первую очередь такой профилактикой станет здоровый образ жизни с внимательным отношением к своему организму в целом. Это и правильное питание, и отсутствие вредных привычек, умеренная инсоляция. Кроме того, важно заметить, что появление возрастных изменений кожи – процесс многоуровневый, и начинается он чаше всего с потери увлажненности эпидермиса. Поэтому начинать ухаживать за своей кожей с использованием наружных косметических средств нужно уже с 20-25 лет.

Методики для повышения уровня коллагена в коже

В настоящий момент существует великое множество аппаратных и инъекционных методик, направленных на ускорение процессов синтеза коллагена. Многие из них связаны с разрушением конгломератов старого поврежденного коллагена (RF-лифтинг, лазерные шлифовки и химические пилинги, фотоомоложение, фотоакустический лифтинг, мезотерапия, плазмотерапия и др.) и, как следствие, запуску синтеза свежего каркасного компонента.

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Довольно часто такие стимуляции оказываются не вполне эффективны, так как не хватает компонентов (необходимых аминокислот) для строительства свежего коллагена. В таких случаях необходимо подключение аминокислотной заместительной терапии (введение в кожу необходимых аминокислот посредством инъекций) и прием препаратов внутрь. Наиболее эффективным является прием именно аминокислотных кластеров, необходимых и специально подобранных для участия в синтезе этого белка, свойственного именно коже. Если же говорить о препаратах именно коллагена, наиболее предпочтительны средства из морского коллагена с витамином С, так как в других вариантах этот протеин плохо усваивается.

Самым же эффективным способом восстановления коллагена в коже является процедура SPRS-терапии, которая характеризуется ярко выраженным эффектом. Эта методика позволяет не просто простимулировать уменьшившееся количество клеток кожи работать активнее, но и сделать кожу действительно моложе на клеточном уровне, привнеся в нее свои собственные неизмененные и неповрежденные клетки. Данная процедура совершенно безопасна и не имеет аналогов по эффективности.

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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