Белок молодости: как самостоятельно повысить уровень коллагена в организме

Состояние здоровья

Синтез коллагена зависит от содержания эстрогенов. Это подтверждается тем, что у женщин в период менопаузы снижается содержание коллагена в дерме. Поэтому важно наблюдаться у гинеколога-эндокринолога для поддержания гормонального баланса.

Генетика

Для каждого человека характерна индивидуальная предрасположенность к старению: у кого-то коллаген или эластин не лучшего качества, а у кого-то они слишком быстро разрушаются.

Однако сегодня генетика не является приговором: можно пройти генетический тест, узнать слабые места своего организма и в соответствии с этим скорректировать образ жизни, не забывая об определенных косметологических процедурах.