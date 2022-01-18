«Профиль Джоли»: почему все так хотят скорректировать углы челюсти как у актрисы

«Профиль Джоли»: почему все так хотят скорректировать углы челюсти как у актрисыВсе нюансы новомодной процедуры
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Фото: GettyImages
Вместе с известным экспертом, врачом — дерматологом-косметологом Еленой Умновой, редакция Passion.ru решила разобраться в плюсах и минусах и в том, какой эффект можно получить от процедуры.
Елена Умнова
Врач — дерматолог-косметолог, известный эксперт, основательница клиники Update, автор блога @doctor.umnova
Что за процедура «профиль Джоли»?
Это особые техники контурной пластики, которые позволяют с помощью филлеров создать пациентке красивое скульптурное лицо как у известной голливудской дивы: четкий угол челюсти, высокие скулы и выразительные губы. За 30-60 минут пациент получает прекрасные результаты, и без видимой для других реабилитации.
А почему сегодня так важен профиль?
Да, в отражении мы видим себя анфас. Но на самом деле мы воспринимаем внешность другого человека в движении. И именно тогда заметны и особенности анатомии, и возрастные изменения, и наш образ жизни. В том числе большое значение имеет и диджитализация. Любовь к селфи сыграла большую роль в трендах. Складки в субментальной области, под подбородком, беспокоят большинство женщин, когда они рассматривают свои фото. И задача косметолога — сделать лицо более выразительным и молодым.
Чем отличается процедура для более молодых и возрастных пациентов?
Врачи разделяют бьютификацию и омоложение. Омоложение не связано с какой-то возрастной границей (можно после 30, 35 или 55 лет), а только с показаниями.
Фото: GettyImages
Бьютификация — это небольшие акценты, подчеркивающие природную красоту и исправляющие асимметрию. Я против радикальных изменений внешности. Хорошие врачи уже давно не работают иглой так, «чтобы видна была работа». У молодых пациентов, как правило, хорошие скулы и нижняя челюсть, которые не требуют в большинстве случаев большой коррекции, поэтому мы процедуру называем «бьютификация». Когда уже мы процедуру называем «омоложением»? Поплывший овал лица, опущение внешних уголков глаз, бровей, заломы и морщины. Молодость — это всегда объем в средней трети лица. С годами все меняется, поэтому мы видим и носослезные борозды, и выраженные носогубные складки, и брыли. С годами меняются структуры лица, поэтому для восстановления необходимо работать со всеми зонами: челюсть и подбородок, скулы, губы, иногда виски и нос. Процедура может включать в себя ботулинотерапию (ботокс, диспорт, ксеомин), улучшение качества кожи с помощью биоревитализации.
Важно подчеркнуть, что мимика лица не меняется, внешность не изменяется. Лицо будет выглядеть свежим и молодым. Коллеги и близкие не подбегут к вам с криками: «Ты что с собой сделала?» Все изменения измеряются объемами препарата — максимум 3 мл в зону нижней челюсти.
Фото: GettyImages
Идеален ли на самом деле профиль Джоли?
Конечно, нет! Нюансы есть у каждого человека — и это называется индивидуальность. Но ее лицо так часто приводят в пример, потому что оно скорее симметрично и соответствует пропорциям «золотого сечения». И если сравнить фото актрисы сейчас и в молодости, можно заметить, что у нее тоже есть хороший врач, который поддерживает красоту ее лица, ее природные данные.
Почему рекомендуется радиесс-терапия для скульптурирования лица?
Это уникальная формула, в основе которой не гиалуроновая кислота, а гидроксиапатит кальция (синтетический аналог компонента костной ткани). Radiesse — плотный филлер-волюмайзер, идеальный для моделирования подбородка, углов челюсти. Он идеально держит форму и долго сохраняет результат от процедуры — до 2 лет. Филлер не притягивает воду, поэтому рекомендован пациентам, склонным к отекам. Не вызывает аллергических реакций. В том числе действие препарата улучшает и качество кожи: лицо приобретает красивый алебастровый оттенок.
Фото: архив пресс-служб
«Как проходит процедура? Я делаю акцент на доказательную медицину: 3D-диагностика тканей лица и тела, генетическое тестирование — это основа вашего индивидуального курса, «паспорта красоты». Таким образом мы вместе с пациентом подбираем программу, исходя из его анамнеза, образа жизни и бюджета. Комфорт пациента превыше всего. После сбора анамнеза мы определяем зоны коррекции и разметку. Я использую специальные медицинские измерительные приборы. Сам препарат содержит лидокаин. Филлер вводится с помощью канюли — длинной и гибкой иглы, оснащенной тупым концом: она деликатно огибает препятствия. Поэтому пациент переносит процедуру вполне комфортно», — пояснила Елена Умнова.
Фото: globallook, GettyImages