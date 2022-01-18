«Профиль Джоли»: почему все так хотят скорректировать углы челюсти как у актрисы

Что за процедура «профиль Джоли»?

Это особые техники контурной пластики, которые позволяют с помощью филлеров создать пациентке красивое скульптурное лицо как у известной голливудской дивы: четкий угол челюсти, высокие скулы и выразительные губы. За 30-60 минут пациент получает прекрасные результаты, и без видимой для других реабилитации.

А почему сегодня так важен профиль?

Да, в отражении мы видим себя анфас. Но на самом деле мы воспринимаем внешность другого человека в движении. И именно тогда заметны и особенности анатомии, и возрастные изменения, и наш образ жизни. В том числе большое значение имеет и диджитализация. Любовь к селфи сыграла большую роль в трендах. Складки в субментальной области, под подбородком, беспокоят большинство женщин, когда они рассматривают свои фото. И задача косметолога — сделать лицо более выразительным и молодым.

Чем отличается процедура для более молодых и возрастных пациентов?

Врачи разделяют бьютификацию и омоложение. Омоложение не связано с какой-то возрастной границей (можно после 30, 35 или 55 лет), а только с показаниями.