Почему сальные железы на лице не зло и какие еще 4 свойства кожи влияют на ее состояние

Свойство 2. Кровеносные сосуды с толстой стенкой

По сравнению с сосудами туловища сосуды лица пронизаны соединительной тканью и гладкомышечными клетками. Такое строение помогает лучше адаптироваться к физическим воздействиям: противостоять давлению со стороны мышц, которые часто спазмируются. Сосуды на лице более устойчивы к износу.

Свойство 3. Тонкий роговой слой

Это свойство придает лицу приятный розоватый оттенок. Количество клеточных слоев в роговом слое кожи лица гораздо меньше, чем в теле. Для сравнения: в коже лица находится примерно 9 слоев клеток, в коже век — 6, в зоне предплечья — 18, на шее — 10, а на подошве — и вовсе 86. На веках кожа еще более тонкая — это необходимо для возможности моргания и мелких движений глазных яблок.

Свойство 4. Высокая скорость обновления рогового слоя

Кожа на лице обновляется в два раза быстрее, чем на теле! Это свойство обеспечивает сияющий вид коже лица. Большое количество новеньких роговых чешуек, заполненных кератином, хорошо отражает и рассеивает свет. Чем плотнее они прилегают друг к другу, тем больше выражен эффект сияния. Кожа выглядит свежей и красивой. В случае когда отслужившие чешуйки вовремя не слетают, не уступают место новым, роговой слой утолщается, а кожа выглядит тусклой и безжизненной.