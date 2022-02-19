Почему сальные железы на лице не зло и какие еще 4 свойства кожи влияют на ее состояние

Почему сальные железы на лице не зло и какие еще 4 свойства кожи влияют на ее состояниеСледите за этими показателями, чтобы оставаться молодыми и красивыми
Абсолютно любая женщина может иметь молодую, здоровую и красивую кожу лица, если будет учитывать ее особенности, ведь дерма именно на лице обладает пятью уникальными свойствами. Какими? Расскажем в статье.
Анастасия Дубинская
Ученый-психофизиолог, специалист по нейромышечной реабилитации лица. Ведущий практикующий эксперт по антивозрастному массажу. Основатель и руководитель школы естественного омоложения «Ревитоника».
Свойство 1. Способность к регенерации
Благодаря тому, что в дерме есть запасы природной влаги, кислорода, протеинов, ферментов, иммунных клеток, кожа может восстанавливаться после повреждений. Люди настолько привыкли к тому, что от неглубоких ранок, царапин, прыщиков не остается следов, что порой бездумно подвергают кожу опасности. Например, пребывают на открытом солнце без защитного крема.
А ведь способность к регенерации имеет цикличность, которая с возрастом заметно замедляется. Поэтому кожу следует беречь смолоду!
Фото: freepik.com
Свойство 2. Кровеносные сосуды с толстой стенкой
По сравнению с сосудами туловища сосуды лица пронизаны соединительной тканью и гладкомышечными клетками. Такое строение помогает лучше адаптироваться к физическим воздействиям: противостоять давлению со стороны мышц, которые часто спазмируются. Сосуды на лице более устойчивы к износу.
Свойство 3. Тонкий роговой слой
Это свойство придает лицу приятный розоватый оттенок. Количество клеточных слоев в роговом слое кожи лица гораздо меньше, чем в теле. Для сравнения: в коже лица находится примерно 9 слоев клеток, в коже век — 6, в зоне предплечья — 18, на шее — 10, а на подошве — и вовсе 86. На веках кожа еще более тонкая — это необходимо для возможности моргания и мелких движений глазных яблок.
Свойство 4. Высокая скорость обновления рогового слоя
Кожа на лице обновляется в два раза быстрее, чем на теле! Это свойство обеспечивает сияющий вид коже лица. Большое количество новеньких роговых чешуек, заполненных кератином, хорошо отражает и рассеивает свет. Чем плотнее они прилегают друг к другу, тем больше выражен эффект сияния. Кожа выглядит свежей и красивой. В случае когда отслужившие чешуйки вовремя не слетают, не уступают место новым, роговой слой утолщается, а кожа выглядит тусклой и безжизненной.
Фото: freepik.com
Свойство 5. Высокая плотность сальных желез
На лице и волосяном покрове плотность сальных желез составляет 400-900 желез на квадратный сантиметр. И это большая удача для кожи, ведь кожное сало уменьшает потерю воды, поддерживает гидратацию рогового слоя кожи. Благодаря этому свойству лицо становится мягким и гладким. Кроме того, кожное сало человека, выделяясь из сальной железы, содержит сквален, холестерол и его эфиры, эфиры воска и триглицериды. Все эти вещества увлажняют кожу и делают ее бархатистой.
Помните: кожа лица всегда на передовой. Она противостоит меняющимся погодным условиям и механическим воздействиям, а потому нуждается в защите и уходе. При правильном применении косметических средств кожа долгое время будет оставаться молодой и красивой.
Фото: freepik.com