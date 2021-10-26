Почему косметика не работает: 14 ключевых ошибок в домашнем уходе

Почему косметика не работает: 14 ключевых ошибок в домашнем уходеЧто, по мнению косметологов, большинство людей делает не так в ежедневной бьюти-рутине.
Елена Мокеева
Дерматовенеролог-косметолог, основатель компании M.AKLIVE
Ошибка 1. Очищать кожу неправильно
Любой, даже самый дорогой уход с экспертными составами не будет работать эффективно, если кожа изо дня в день будет очищаться недостаточно или, напротив, слишком усердно. При «ленивом» умывании неизбежно появление комедонов и воспалений, а при гиперочищении, использовании продуктов с агрессивными ПАВ или слишком горячей воды кожа быстро придет к обезвоженности.
Ошибка 2. Пренебрегать эксфолиацией
Увы, с возрастом замедляется процесс обновления клеток, из-за чего кожа приобретает серый, тусклый оттенок, становится шероховатой, грубой на ощупь. Из-за кератоза — утолщения рогового слоя — на ней появляются шелушения, неровности, которые портят внешний вид даже при самом эффективном омолаживающем уходе. На такую кожу намного хуже ложится макияж, и она не выглядит ухоженной.
Ошибка 3. Выбирать масла в чистом виде для ухода за кожей
Если постоянно применять натуральное масло в чистом виде вместо крема, оно приводит к нарушению нормальных процессов в коже, а именно в липидном барьере и гидролипидной мантии. Переизбыток свободных жирных кислот вызывает глубокие комедоны, а в случае с жирной кожей еще и воспаления, развитие акне. Кроме того, многие масла окисляются под воздействием UV-лучей, тепла, что приводит к окислительному стрессу — выделению свободных радикалов, запускающих в коже разрушающие процессы.
Фото: freepik.com
Ошибка 4. Передерживать очищающие маски и пилинги с кислотами на коже
Стремясь к тому, чтобы средство «очистило глубже» и «подействовало эффективнее», некоторые оставляют на лице маски на основе глины и пилинги с кислотами на более долгий срок, чем рекомендует производитель. Тем самым коже наносится вред: глиняные маски, высыхая иногда до состояния корочки, начинают «отнимать» влагу у кожи и вызывают обезвоживание. А кислотные продукты при воздействии более длительном, чем это заложено производителем, вызывают перепилинг.
Ошибка 5. Использовать скрабы и гаджеты для очищения воспаленной, склонной к воспалениям кожи, а также с диагнозом «акне»
Именно кожу с несовершенствами зачастую пытаются очистить как можно глубже, «тщательнее», выбирая для этого скрабы, спонжи, щеточки (в том числе и электрические). Между тем абразивы всех мастей травмируют эпидермис, провоцируют воспаления и микроповреждения и усугубляют состояние.
Ошибка 6. Пропускать этап нанесения защиты от ультрафиолета
В любой сезон, в любое время года, в течение суток высока активность UVA-лучей, вызывающих окислительный стресс, фотостарение, риск меланомы и усиливающих трансэпидермальную потерю влаги. Эти лучи невозможно почувствовать, но их действие на кожу губительно и сводит на нет любой косметический уход. Несмотря на формулы и составы продуктов, которые вы наносите день за днем, без защиты от ультрафиолета ваша кожа теряет влагу и капитал молодости.
Фото: freepik.com
Ошибка 7. Не учитывать тип кожи и ее состояние при выборе косметики
При выборе косметики следует ориентироваться не только на активы и ингредиенты, но и на ее назначение и, как следствие, состав и текстуру. Важно, чтобы вся линейка для домашнего ухода — от очищения до специальных продуктов — отвечала истинным потребностям вашей кожи. В противном случае даже самые драгоценные компоненты могут быть неэффективны или навредить. Так, гелевые текстуры будут явно недостаточны для зимнего ухода за сухой кожей, а плотные кремы могут вызвать закупорку пор у обладателей жирной кожи.
Ошибка 8. Использовать постоянно патчи вместо уходовых кремов за контуром глаз
Патчи для контура глаз в первую очередь дают отличный противоотечный эффект за счет прохладной гелевой текстуры и увлажнение за счет временной окклюзии (эффекта пленки). При этом многие забывают смыть раствор, который их пропитывает. И напрасно! В нем достаточно много консервантов и оставлять его на коже, значит, подвергать ее риску возникновения аллергических реакций. Отказаться от отдельного уходового продукта для области контура глаз в пользу патчей равнозначно лишению кожи необходимого увлажнения и питания, липидовосполнения и по-настоящему экспертного ухода, решающего проблемы этой зоны, среди которых — сухость, морщинки, темные круги.
Ошибка 9. Придумывать свои правила по использованию косметики
Кто-то, как писали выше, увеличивает самостоятельно время воздействия косметических средств, кто-то нагревает, кто-то охлаждает продукты, кто-то использует при нанесении пищевую пленку для гипотетического усиления эффекта. Все эти манипуляции могут изменить эффект воздействия косметики на кожу: в каких-то случаях разрушить формулу, а в каких-то — поменять эффект от воздействия.
Фото: freepik.com
Ошибка 10. Использовать детскую косметику или косметику для животных для ухода за кожей взрослого.
В составе косметики для детской кожи нет активов, необходимых коже взрослого. А вот эмолентов обычно — в избытке! В итоге получить какой-то эффект кроме смягчения, как правило, невозможно. Часто применение детской косметики может вызвать развитие себореи, увеличение количества комедонов у обладательниц жирной кожи.
Что касается косметики для животных, pH кожи на лице человека, ее проблемы и потребности никак не могут быть идентичны этим показателям у животных. Так что идея выбирать крем для крупного рогатого скота при наличии проверенных косметических марок, разработанных специально для ухода и решения проблем кожи различных типов и состояний, довольно странная и лишенная смысла затея.
Амина Бердова
Врач-косметолог, автор блога @gvlclinic
Ошибка 11. Не использовать лосьон
Задача лосьона — выровнять pH кожи и подготовить ее к последующему нанесению крема. Это средство помогает бороться с определенными проблемами, с которыми вы сталкиваетесь после умывания: контролирует себум и предотвращает воспаления, успокаивает кожу, избавляет от стянутости и т.д. Более того, лосьон — это своеобразный тест на чистоту кожи: протерев лицо ватным диском, смоченным тоником, вы поймете, насколько хорошо очистили кожу и можно ли наносить на нее крем. Использование лосьона — это завершающий этап очищения кожи.
Ошибка 12. Игнорировать специальный уход за кожей
У каждой кожи есть свои потребности, именно поэтому существует ее деление на типы. Также есть кремы, которые помогают справляться с наличием пигментации, проявлениями сосудистой сетки, имеют омолаживающий эффект и т.д. Не стоит думать, что разнообразие кремов — это просто маркетинговый ход. Крем будет работать только тогда, когда вы подберете его под свой тип кожи, а еще лучше посоветуетесь перед покупкой не с продавцом в магазине, а с врачом-косметологом, который действительно даст вам профессиональный совет и поможет подобрать средства по уходу.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Ошибка 13. Использовать одни и те же средства на протяжении нескольких лет
Даже если у вас есть любимые кремы для ухода за кожей, ими нельзя пользоваться из года в год на постоянной основе. Во-первых, любое косметическое средство вызывает привыкание, поэтому их применяют курсами. Во-вторых, потребности кожи могут измениться: тип кожи, конечно, не поменяется, но со временем вам может понадобиться, например, эффект лифтинга или отбеливания. Поэтому стоит вносить разнообразие в свой уход, чтобы он был более полноценным.
Ошибка 14. Ожидать немедленный эффект
Ждать эффекта омоложения или преображения от средства, которое вы использовали в первый раз, очень наивно. Для того чтобы косметика начала действовать, кожа к ней должна привыкнуть, а для этого должно пройти минимум 3-4 недели. Поэтому не нужно сожалеть о креме, который вы приобрели, использовали, но, как вам кажется, он не работает с первого раза. Проявите терпение и подождите обещанного эффекта.
В заключение хочется напомнить всем, что любые косметические средства для домашнего использования работают только на поверхности эпидермиса, оказывая тот или иной эффект. Если ваша кожа нуждается в дополнительном увлажнении, реальной борьбе с морщинами, подтяжке или в чем-то еще, необходимо подключить профессиональный уход в кабинете врача-косметолога. Но при этом нужно помнить, что регулярный уход за собой дома никто не отменял — он продлевает эффект любой косметологической процедуры.
Фото: freepik, архив пресс-служб