Почему косметика не работает: 14 ключевых ошибок в домашнем уходе

Ошибка 1. Очищать кожу неправильно

Любой, даже самый дорогой уход с экспертными составами не будет работать эффективно, если кожа изо дня в день будет очищаться недостаточно или, напротив, слишком усердно. При «ленивом» умывании неизбежно появление комедонов и воспалений, а при гиперочищении, использовании продуктов с агрессивными ПАВ или слишком горячей воды кожа быстро придет к обезвоженности.

Ошибка 2. Пренебрегать эксфолиацией

Увы, с возрастом замедляется процесс обновления клеток, из-за чего кожа приобретает серый, тусклый оттенок, становится шероховатой, грубой на ощупь. Из-за кератоза — утолщения рогового слоя — на ней появляются шелушения, неровности, которые портят внешний вид даже при самом эффективном омолаживающем уходе. На такую кожу намного хуже ложится макияж, и она не выглядит ухоженной.

Ошибка 3. Выбирать масла в чистом виде для ухода за кожей

Если постоянно применять натуральное масло в чистом виде вместо крема, оно приводит к нарушению нормальных процессов в коже, а именно в липидном барьере и гидролипидной мантии. Переизбыток свободных жирных кислот вызывает глубокие комедоны, а в случае с жирной кожей еще и воспаления, развитие акне. Кроме того, многие масла окисляются под воздействием UV-лучей, тепла, что приводит к окислительному стрессу — выделению свободных радикалов, запускающих в коже разрушающие процессы.