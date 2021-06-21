Правила ухода за кожей лица утром, днем и вечером
Уход за кожей утром
Простые правила, с которых нужно начинать утро, работают на благо здоровья нашей кожи. Поэтому, как только вы проснетесь, следуйте следующей программе.
Начните с фитнеса
Начинать утро с зарядки вам наверяняка советовали еще родители. И они были правы, физические упражнения утром не только помогают проснуться нам, но и нашей коже.
«Спортивные нагрузки улучшают кровообращение, цвет лица, сон, настроение, способствуют снижению веса, поддерживают тело в тонусе, укрепляют иммунитет, оптимизируют работу всех систем организма. Все перечисленное, в свою очередь, также благотворно сказывается на состоянии кожи», – говорит Гульнара Ахметова, руководитель Института «Чистая Линия».
Самое главное: делать зарядку нужно в правильной обстановке. «Зарядка должна проводиться в свободной, комфортной, не стесняющей движений одежде и в проветриваемом помещении», – отмечает Яна Дробышева, врач-косметолог клиники «Линлайн», лазеротерапевт, специалист по инъекционным методикам.
Выпейте воды
Вы наверняка не раз слышали и читали о том, что проснувшись, следует выпить стакан воды, и в этом совете есть рациональное зерно.
«Как известно, вода составляет 65-70% от массы тела взрослого человека. То количество воды, которое организм теряет за счет естественных процессов потоотделения и трансэпидермального испарения (испарения воды кожей), необходимо восполнять для поддержания того состава внутренней среды, при котором обеспечивается оптимальное функционирование кожи и всего организма в целом. Поэтому нужно пить воду, в том числе, и по утрам: непосредственно после подъема полезно будет выпить 1-2 стакана воды. Это позволит «запустить» работу пищеварительной системы после ночного отдыха, улучшит аппетит и поможет естественному очищению организма от токсинов и продуктов распада. Насыщение влагой позволяет клеткам тела, включая кожу, выполнять свои обязанности в оптимальном режиме», – говорит Гульнара Ахметова.
Важно соблюдать питьевой режим и в течение дня, чтобы поддерживать баланс увлажнения кожи.
«Кожа хорошо увлажнена, когда весь организм в целом не испытывает дефицита влаги. А для этого необходимо выпивать не меньше двух литров негазированной чистой воды в день», – советует Яна Дробышева.
Очистите кожу
Фото: freepik
Некоторые считают, что можно пренебречь процедурой очищения кожи с утра. Ведь на лице нет макияжа, загрязнений, а значит достаточно просто сполоснуть лицо водой. Но это большая ошибка, которая может нанести вред здоровью дермы.
«По утрам кожу необходимо очищать от скопившихся за ночь продуктов секреции сальных желез (себума), пыли, а также остатков ночных уходовых средств. Эти вещества способны блокировать поры кожи и влиять на появление черных точек», – говорит Гульнара Ахметова. Поэтому утром ритуал по очищению и уходу за кожей нужно разделить на три этапа.
- Очищение
- Тонизация
- Увлажнение
«Для сухой и чувствительной кожи выбирайте кремы с питательными, успокаивающими компонентами (растительные масла, бисаболол), для нормальной – с увлажняющими и освежающими (аллантоин, экстракт алоэ вера), для жирной и комбинированной – с абсорбирующими и себорегулирующими ингредиентами (каолин, растительные экстракты и т.д.)», – рекомендует Гульнара.
Кстати, именно утром стоит использовать средства с содержанием витаминов.
«Утром кожа прекрасно усваивает витамин С», – говорит врач-косметолог клиники «Докторпластик» Ирина Иванова.
Что касается текстур, то при подготовке к макияжу лучше всего использовать средства с легкими текстурами – гели, эмульсии, флюиды.
«Они бысто впитываются без следа и не скатываются после нанесения тонального средства», – говорит Яна Дробышева.
Эксперты также не исключают, что вместо дневного крема можно использовать модные тональные средства «два в одном» с функцией ухода.
«Альтернативой дневному крему может послужить BB-крем, который не только проявляет ухаживающие свойства, но и позволяет скорректировать тон кожи и скрыть косметические недостатки, тем самым избавляя от необходимости наносить более «тяжелые» тональные средства», – отмечает Гульнара Ахметова.
Уход за кожей днем
Фото: freepik
Не оставляйте кожу без внимания и в течение дня. Ведь она постоянно нуждается в заботе.
Чаще мойте руки
Не трогайте лицо и не поправляйте макияж грязными руками, эта привычка является одной из главных причин появления воспалений на коже.
«Лучше как можно реже касаться лица руками, либо мыть их перед тем, как прикоснуться. Руки постоянно соприкасаются со множеством поверхностей, на которых могут быть загрязнения или болезнетворные микроорганизмы, они легко попадают с рук на кожу лица. А декоративная косметика, присутствующая на коже в избытке, создает благоприятную среду для их размножения и дальнейшего развития воспалений», – говорит Яна Дробышева.
Аккуратнее с макияжем
«В течение дня многие женщины любят припудриваться или поправлять макияж, обильно нанося слой за слоем пудру или тональный крем. Так делать нельзя. Если требуется исправить огрехи макияжа, лучше умыться и «нарисовать» всё с нуля. Так как «многослойный» макияж забивает поры. В случае если вы заметили на лице жирный блеск или если у вас избыточное потоотделение – используйте матирующие салфетки. Они тонкие, похожи на пергамент, быстро впитывают пот и себум, не портят макияж», – отмечает Яна.
Не наносите лечебные кремы и кремы по уходу за кожей поверх макияжа
Фото: freepik
«Например, при лечении высыпаний часто назначают препараты, которые нужно наносить несколько раз в день. Нельзя делать это поверх декоративной косметики. Сначала нужно умыться, потом нанести средство, дать ему впитаться и уже после «восстанавливать» макияж», – говорит Яна.
Используйте увлажняющие средства для кожи
В течения дня наша кожа осуществляет большую работу и требует дополнительного увлажнения, особенно если вы находитесь в помещении, где работают кондиционер или отопительные приборы. «Освежить кожу можно с помощью термальной воды. Это одно из немногих средств, которое можно наносить поверх макияжа», – советует Яна Дробышева.
Если хотите обеспечить коже длительное увлажнение с помощью уходового средства, выбирайте кремы с особыми пометками. «Такие средства содержат пометки – «увлажняет 24 часа», – говорит Гульнара Ахметова.
Уход за кожей вечером
Фото: freepik
Вечером можно растянуть ритуал очищения кожи, побаловать ее ароматными масками и питательными кремами.
Тщательно очищайте кожу
«Вечером с особой тщательностью нужно подойти к процедуре очищения кожи, поскольку кожное сало, выделяющееся в течения дня, смешиваясь с косметикой, пылью и другими загрязнениями, создает благоприятную среду для развития бактерий, которые могут вызывать акне, аллергические реакции.
Вечером очищать кожу лучше в 2 этапа: сначала снять макияж, например, молочком для снятия макияжа или мицеллярной водой, а затем завершить процедуру умыванием с подходящим очищающим средством», – рекомендует Гульнара Ахметова.
После того, как снимете макияж, вы также можете провести ритуал глубокого очищения кожи с помощью пилингов или масок. Делать это лучше всего именно вечером.
Тонизируйте кожу
Фото: freepik
«Вечером кожа нуждается в тонизировании не меньше, чем утром, поэтому после очищения следует использовать лосьон-тоник», – говорит Гульнара.
Увлажняйте и питайте кожу
На ночь можно использовать кремы, сыворотки, несмываемые маски с более питательной и плотной текстурой, они содержат группы витаминов, растительных экстрактов, которые активно увлажняют, восстанавливают силы кожи и омолаживают. В ночных средствах также могут содержаться компоненты, которые можно применять только вечером.
«Например, в вечерние средства для нормализации пигментации может входить арбутин, в омолаживающее средство – ретиноиды. Эти компоненты разрушаются под действием дневного света. Косметику с кислотами также лучше всего использовать перед сном, это снизит риск возникновения пигментации», – говорит Яна Дробышева.
«Чтобы сохранить здоровье и сияние кожи лица, необходим ежедневный грамотный уход. Для этого важно знать свой тип кожи, установить который поможет врач-косметолог. Зная потребности своей кожи, легко соблюдать основные правила базового ухода.
Первый шаг. Очищение. Оно делится на ежедневное и глубокое. При ежедневном очищении независимо от типа кожи выбирайте мягкие очищающие средства. Агрессивные составы и сильное пенообразование конечно очистят кожу «до скрипа», а также принесут обезвоживание и увеличение выработки кожного себума.
Глубокое очищение. Здесь ориентируемся по потребностям кожи. При сухой, атопичной и возрастной коже этот этап достаточно проводить 1 раз в 2 недели. При жирном типе кожи глубокое очищение проводим 1 раз в неделю, т.к. она нуждается в более тщательном очищении.
На этом этапе ни в коем случае не используем скорлупу орехов, кофейную гущу и прочие агрессивные частицы. Они оставляют микротрещины и ухудшают внешний вид кожи. Обратите своё внимание на кислоты в составе. Они обновляют эпидермис за счёт химического растворения отмерших клеток.
Второй шаг. Тонизирование. Этим шагом мы завершаем очищение и восстанавливаем рН кожи, подготавливая ее к нанесению уходовых средств.
Третий шаг. Увлажнение. Даже самый жирная кожа нуждается в качественном увлажнении. При выборе текстуры крема ориентируйтесь на свой тип кожи: чем суше, тем плотнее текстура за счёт питательных компонентов. Также имеет смысл разделять крема на утренние и ночные. Наш организм эволюционно восстанавливается в ночное время. Поэтому ночные крема всегда более насыщенные по своему составу и подготавливают кожу к новому дню. А утром используйте более легкие текстуры, чтобы вам лишний раз не хотелось их стереть с лица.
Не забывайте и про зону вокруг глаз. Здесь кожа наиболее тонкая, поэтому требует к себе бережного отношения и качественного увлажнения.
Четвёртый шаг. Защита от солнца. Этот отдельный этап базового ухода очень важен. Солнце - один из главных врагов здоровья кожи. Оно вызывает фотостарение, образование пигментных пятен и другие негативные влияния ультрафиолета на кожу. Санскрин необходимо наносить не только на морском побережье, но и ежедневно в условиях мегаполиса. Выбирайте фактор защиты от 15 до 50, в зависимости от солнечной активности. В зимнее время защита от солнца также важна. Выбирайте санскрины, предназначенные для кожи лица. Они не такие плотные, как средства для тела. Если вы не любите наносить много слоев на лицо, обратите внимание на марки, которые добавляют солнцезащитные факторы в дневной крем. Но в таком случае не используйте этот крем на ночь.
В завершении можно сказать, что, несмотря на ваш тип кожи и возраст, соблюдайте четыре основных этапа: очищение, тонизирование, увлажнение, защита от солнца. Это основа базового ухода. И тогда ваша кожа скажет «спасибо» и будет радовать своим состоянием долгое время».
Фото: freepik
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