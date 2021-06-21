Правила ухода за кожей лица утром, днем и вечером

Уход за кожей утром

Простые правила, с которых нужно начинать утро, работают на благо здоровья нашей кожи. Поэтому, как только вы проснетесь, следуйте следующей программе.

Начните с фитнеса

Начинать утро с зарядки вам наверяняка советовали еще родители. И они были правы, физические упражнения утром не только помогают проснуться нам, но и нашей коже.

«Спортивные нагрузки улучшают кровообращение, цвет лица, сон, настроение, способствуют снижению веса, поддерживают тело в тонусе, укрепляют иммунитет, оптимизируют работу всех систем организма. Все перечисленное, в свою очередь, также благотворно сказывается на состоянии кожи», – говорит Гульнара Ахметова, руководитель Института «Чистая Линия».

Самое главное: делать зарядку нужно в правильной обстановке. «Зарядка должна проводиться в свободной, комфортной, не стесняющей движений одежде и в проветриваемом помещении», – отмечает Яна Дробышева, врач-косметолог клиники «Линлайн», лазеротерапевт, специалист по инъекционным методикам.

Выпейте воды

Вы наверняка не раз слышали и читали о том, что проснувшись, следует выпить стакан воды, и в этом совете есть рациональное зерно.

«Как известно, вода составляет 65-70% от массы тела взрослого человека. То количество воды, которое организм теряет за счет естественных процессов потоотделения и трансэпидермального испарения (испарения воды кожей), необходимо восполнять для поддержания того состава внутренней среды, при котором обеспечивается оптимальное функционирование кожи и всего организма в целом. Поэтому нужно пить воду, в том числе, и по утрам: непосредственно после подъема полезно будет выпить 1-2 стакана воды. Это позволит «запустить» работу пищеварительной системы после ночного отдыха, улучшит аппетит и поможет естественному очищению организма от токсинов и продуктов распада. Насыщение влагой позволяет клеткам тела, включая кожу, выполнять свои обязанности в оптимальном режиме», – говорит Гульнара Ахметова.

Важно соблюдать питьевой режим и в течение дня, чтобы поддерживать баланс увлажнения кожи.

«Кожа хорошо увлажнена, когда весь организм в целом не испытывает дефицита влаги. А для этого необходимо выпивать не меньше двух литров негазированной чистой воды в день», – советует Яна Дробышева.

Очистите кожу