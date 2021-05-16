Почему Брэд Питт и другие звездные мужчины делают пластику: 5 убедительных причин

2. Почему мужчины приходят к мысли, что им нужна операция

Если мы говорим о восстановительной, реконструктивной хирургии, то в этом случае мужчину приводит в кабинет пластического хирурга рекомендация врача. В этой категории пациентов немало профессиональных боксеров и борцов. Они регулярно получают травмы лица и, в частности, носа. Из-за этого появляются проблемы с дыханием, требуется коррекция перегородки носа.

Мотивацией к чисто эстетической пластике у мужчин нередко становится комментарий или замечание со стороны женщины. Мужчины гораздо меньше внимания уделяют своей внешности и часто просто не замечают того, что кажется неидеальным цепкому женскому глазу.

3. Какие операции мужчины делают чаще всего

По информации Американского общества пластических хирургов (American Society of Plastic Surgeons), самыми популярными в США мужскими операциями являются:

Риносептопластика — изменение формы носа Блефаропластика — пластика верхних и нижних век Липосакция — удаление излишков подкожно-жировой клетчатки Гинекомастия — уменьшение молочных желез Пересадка волос

В России такой статистики не ведется, но можно с уверенностью сказать, что ринопластика также наиболее востребована.

4. Идет ли пластика на пользу внешности мужчин

Если операция проведена грамотно, с учетом особенностей строения и пропорций не только лица, но и тела пациента, результат всегда будет выглядеть положительно. Кроме того, пластика нередко помогает избавиться от комплексов из-за внешности, которые мешают чувствовать себя уверенно и продвигаться по карьерной лестнице.