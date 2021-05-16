Почему Брэд Питт и другие звездные мужчины делают пластику: 5 убедительных причин
1. Часто ли мужчины делают пластику
В среднем около 20% всех пластических операций приходится на мужскую пластику. Мужчины прибегают к операциям по разным причинам, среди которых:
Значительную часть пациентов составляют медийные личности, которые хотят сделать свою внешность идеальной, чтобы всегда хорошо выглядеть в объективе камеры.
Нередко обращаются профессиональные спортсмены, которые заканчивают карьеру и хотят исправить последствия полученных травм.
Есть и обычные мужчины, которые субъективно недовольны своей внешностью и хотят довести ее до идеала. Западные психологи называют этот типаж SIMON — Single, Immature Male, Over-expectant, Narcissistic. Переводится это как «одинокий инфантильный мужчина с завышенными ожиданиями и нарциссическим типом личности». Таким пациентам хирурги настоятельно рекомендуют обратиться в первую очередь к психологу или психотерапевту, а после уже думать об операции.
Фото: gettyimages
2. Почему мужчины приходят к мысли, что им нужна операция
Если мы говорим о восстановительной, реконструктивной хирургии, то в этом случае мужчину приводит в кабинет пластического хирурга рекомендация врача. В этой категории пациентов немало профессиональных боксеров и борцов. Они регулярно получают травмы лица и, в частности, носа. Из-за этого появляются проблемы с дыханием, требуется коррекция перегородки носа.
Мотивацией к чисто эстетической пластике у мужчин нередко становится комментарий или замечание со стороны женщины. Мужчины гораздо меньше внимания уделяют своей внешности и часто просто не замечают того, что кажется неидеальным цепкому женскому глазу.
3. Какие операции мужчины делают чаще всего
По информации Американского общества пластических хирургов (American Society of Plastic Surgeons), самыми популярными в США мужскими операциями являются:
- Риносептопластика — изменение формы носа
- Блефаропластика — пластика верхних и нижних век
- Липосакция — удаление излишков подкожно-жировой клетчатки
- Гинекомастия — уменьшение молочных желез
- Пересадка волос
В России такой статистики не ведется, но можно с уверенностью сказать, что ринопластика также наиболее востребована.
4. Идет ли пластика на пользу внешности мужчин
Если операция проведена грамотно, с учетом особенностей строения и пропорций не только лица, но и тела пациента, результат всегда будет выглядеть положительно. Кроме того, пластика нередко помогает избавиться от комплексов из-за внешности, которые мешают чувствовать себя уверенно и продвигаться по карьерной лестнице.
Фото: gettyimages
Есть много легенд и реальных историй о том, как, решившись на пластику, мужчины мгновенно становились знаменитыми и успешными. Одна из самых известных — история французского шансонье Шарля Азнавура. Немногие знают, что долгое время он находился в тени певицы Эдит Пиаф: был ее возлюбленным, вел все ее личные и профессиональные дела, а также сочинял ее великие хиты. Но личная карьера певца не складывалась, пока Эдит не настояла на том, что Шарлю нужно сделать ринопластику. Она оплатила операцию, и пластический хирург уменьшил выдающийся армянский нос Азнавура до приемлемых европейских размеров. «Благодаря ей я стал французом», — многократно шутил потом певец, комментируя отношения с Эдит Пиаф.
Но известна и масса случаев, когда увлечение пластикой и косметологией не украшало мужчину. Грешат этим некоторые пожилые голливудские актеры и певцы — в погоне за вечной молодостью они превращаются в пластиковых кукол. Посмотрите на фотографии Джона Траволты, Микки Рурка, Стивена Тайлера. В результате многочисленных операций и инъекций ботокса и филлеров они потеряли мимику и уникальность собственной внешности. Брутальный красавец в молодости, актер Сильвестр Сталлоне сделал несколько подтяжек и утратил индивидуальность. Такая же участь постигла Арнольда Шварценеггера: лицо 73-летнего актера не узнать. Куда удачнее выглядит 76-летний актер Майкл Дуглас. После подтяжек его лицо выглядит моложе, но все же естественно. Говорят, что Дугласа отправила к хирургам молодая жена, актриса Кэтрин Зета-Джонс.
Фото: gettyimages
5. Делают ли пластику молодые мужчины
Да, к операциям прибегают не только те, кто хочет отсрочить визуальное старение. Молодые мужчины делают эстетическую пластику, чтобы довести до идеала природные данные. Актеры Том Круз и Эштон Катчер в начале карьеры, скорее всего, прибегли к ринопластике, а Роберт Паттинсон, возможно, исправил еще и подбородок. Бизнесмен Илон Маск сделал пересадку волос, а Брэд Питт скорректировал форму ушей. Очень востребована и эстетическая стоматология, об установке виниров открыто рассказывает актер Кристиан Бэйл. Большую роль в принятии решения о пластике играет физиогномика. Мы считаем обладателей тех или иных черт лица более или менее мужественными. Волевой подбородок, правильный нос, выделяющиеся черты лица — примерно так в массовом сознании выглядит идеальный герой-любовник. Чтобы соответствовать этим представлениям и повысить шансы на удачную карьеру, молодые актеры и медийные личности отправляются к хирургам, хотя потом и тщательно отрицают это.
«Мужчины обращаются к пластическим хирургам, поскольку, как и женщины, тоже хотят хорошо выглядеть. Стоит отметить, что им важно делать деликатные операции, которые не меняют внешность кардинальным образом. И самое главное, чтобы операция ни в коем случае не делала их более женственными. Для коррекции мимических морщин вокруг глаз и в межбровье мужчины прибегают к инъекционным методам, например, к ботулинотерапии. Спортсмены, которые используют гормональную терапию, достаточно часто сталкиваются с таким явлением, как гинекомостия (увеличение мужских грудных желез). В данном случае операция делается по медицинским показаниям. Также довольно часто мужчины приходят на липосакцию. При этом они не только удаляют лишний жир, но и делают липоструктуру (контурную пластику собственной жировой тканью), чтобы смоделировать «кубики» на животе. Таким образом создается впечатление, будто мужчина всю жизнь занимался в спортзале. Но даже те мужчины, которые действительно тренируются, сталкиваются с появлением жировых «ловушек», то есть локальных скоплений подкожного жира. В данном случае липоструктура помогает довести свое тело до идеала. И стоит отметить, что это более разумный подход. Бывает, что мужчины обращаются за подтяжкой лица (SMAS-лифтингом), но гораздо реже, чем женщины»,
Фото: GettyImages
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