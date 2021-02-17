Дотянуться до звезды: на кого из знаменитостей сегодня хотят быть похожими женщины
Очень часто девушки приходят на консультацию к пластическому хирургу с нереалистичными ожиданиями. «Хочу точь-в-точь, как у нее!», — и показывают фотографию известной актрисы или певицы, а в последние годы все чаще просят повторить внешность звезд Instagram. При этом женщины не думают о том, как такой нос, скулы, грудь или ягодицы будут смотреться на их лицах и телах. Добросовестный пластический хирург никогда не сделает того, что заставит пациента выглядеть неестественно и диспропорционально.
«Я — специалист по ринопластике и, продумывая новую форму носа для пациента, учитываю пропорции не только лба, подбородка, глаз, но и рост, вес, телосложение. Иногда шучу, что смотрю даже на размер ноги, но не такая это и шутка на самом деле».
3 селебрити, на которых пациентки хотят быть похожими чаще всего
Нита Кузьмина
Фото: Instagram nita_kuzmina
Кому-то внешность звезды соцсетей и реалити-шоу кажется кукольной, но повторить ее женщины просят очень часто, особенно нос. Сама Нита не скрывает, что сделала несколько пластических операций, и это очевидно по ранним фотографиям. У нее был нос с провисающим, смотрящим вниз кончиком. В результате операции его сузили, приподняли и сделали более пропорциональным для носогубного угла. Получилось очень пропорциональное, естественное лицо, которое стало ориентиром для многих девушек. Такая операция не затрагивает костно-хрящевую структуру носа, работа ведется только с мягкими тканями, поэтому восстановительный период достаточно легкий и короткий.
Анджелина Джоли
Фото: globallookpress
Анджелина уже давно стала живой бьюти-иконой. Неудивительно, что именно ее фото женщины приносят чаще всего. У актрисы от природы прекрасная внешность, очень правильные пропорции лица — это видно на фотографиях, сделанных в юности. Хотя актриса это и отрицает, но специалисту очевидно, что у нее сделана ринопластика. Хирург сузил спинку носа, скорректировал кончик, уменьшил ноздри и крылья, сделав их симметричными и сбалансировав пропорции лица в целом. Ничего сверхъестественного в этих манипуляциях нет — это стандартный набор корректировок для ринопластики.
Если вы стремитесь к такому же изящному носу, как у Анджелины, лучше делать пластику носа закрытым способом, когда все надрезы производятся внутри, и на коже не остается рубцов. Актрисе ее нос идет, потому что у нее от природы тонкие черты лица. Но на более крупном, круглом лице славянского типажа такой нос будет выглядеть слишком мелким. Кроме ринопластики, у Анджелины Джоли, скорее всего, сделаны инъекции ботокса в зону лба и носогубных складок и, возможно, полный лифтинг лица.
Моника Беллуччи
Фото: globallookpress
Моника — вечная классика! В глазах окружающих ее красота не меркнет с годами. В интервью актриса всегда говорит, что не прибегала к эстетической хирургии, но в целом относится к желанию женщин улучшать свою внешность спокойно. Кажется, актриса действительно не делала пластику, но точно не пренебрегает качественным уходом и, скорее всего, прибегает к инъекционной и аппаратной косметологии.
На ранних фотографиях Моники видно, что у нее, как и у Анджелины, от природы сбалансированные пропорции лица — миндалевидные глаза, правильный овал лица, пухлые губы. У актрисы очень аккуратный и естественный нос: ровная узкая спинка, небольшие ноздри, изящный кончик. Если это не результат ювелирной работы хирурга, то настоящая победа в генетической лотерее! От природы такой нос достается немногим. Его можно повторить в точности посредством закрытой ринопластики, скорректировав и костно-хрящевую структуру, и мягкие ткани пациента.
Как же выбрать подходящий ориентир для пластики?
Лучшее решение — довериться опытному пластическому хирургу. Скриншоты из соцсетей, фото звезд — прекрасный способ показать врачу, какая именно внешность кажется вам красивой и изящной. Но просить повторить ее в точности неразумно. По результатам консультации хирург делает 3D-моделирование, внося в ваши фотографии планируемые коррективы. Так вы сможете понять, как можете выглядеть после операции.
Если вы настаиваете на копировании внешности той или иной звезды, хирург может отказаться делать вам операцию. И это абсолютно нормально. Скорее всего, вы не совпали в представлениях о том, что такое «красиво» в целом и конкретно в вашем случае. Вы можете найти другого хирурга, с кем вы найдете общий язык, или же прислушаться к мнению этого специалиста.
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Фото: globallookpress, Instagram
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