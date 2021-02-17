Дотянуться до звезды: на кого из знаменитостей сегодня хотят быть похожими женщины

Анджелина уже давно стала живой бьюти-иконой. Неудивительно, что именно ее фото женщины приносят чаще всего. У актрисы от природы прекрасная внешность, очень правильные пропорции лица — это видно на фотографиях, сделанных в юности. Хотя актриса это и отрицает, но специалисту очевидно, что у нее сделана ринопластика. Хирург сузил спинку носа, скорректировал кончик, уменьшил ноздри и крылья, сделав их симметричными и сбалансировав пропорции лица в целом. Ничего сверхъестественного в этих манипуляциях нет — это стандартный набор корректировок для ринопластики.

Если вы стремитесь к такому же изящному носу, как у Анджелины, лучше делать пластику носа закрытым способом, когда все надрезы производятся внутри, и на коже не остается рубцов. Актрисе ее нос идет, потому что у нее от природы тонкие черты лица. Но на более крупном, круглом лице славянского типажа такой нос будет выглядеть слишком мелким. Кроме ринопластики, у Анджелины Джоли, скорее всего, сделаны инъекции ботокса в зону лба и носогубных складок и, возможно, полный лифтинг лица.

Моника Беллуччи