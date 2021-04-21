Варнава, Дакота и другие селебрити, публично рассказавшие о пластике тела

Милана Кержакова: спорт не поможет

Липосакция — довольно популярная операция, к которой прибегают многие звезды. Так, Дакота решилась на липосакцию у врача, которому сначала доверила свое тело блогер Айза Анохина. Последней не нравились ее толстые руки и живот. В итоге девушка убрала жировые излишки с рук и живота, плюс смоделировала форму ягодиц, увеличив их объем. Ирина Дубцова также убирала ненавистные сантиметры на талии с помощью липосакции. Не раз прибегала к процедуре и экс-супруга Александра Кержакова Милана. Она увеличивала грудь и прорисовывала мышцы пресса с помощью липосакции и абдоминопластики. Девушка постоянно говорит о том, что в юности у нее было множество комплексов, связанных с внешностью. Милана сделала уже ряд операций на лице и теле и уверенно заявляет: если вы чем-то в себе недовольны — меняйте. Более того, Милана считает, что только с помощью спорта она бы таких результатов не получила.

Мы привели в пример ряд девушек, которые могли бы добиться пресса и подтянутых форм с помощью здорового питания и спорта, но решили выбрать услуги пластических хирургов (и имеют на это полное право). Представители зрелого поколения звезд тоже не отстают, хотя и куда более осторожны в подобных вопросах.

К этой процедуре не раз прибегали Лолита и Роза Сябитова. Лолита как женщина без комплексов не скрывает, что борьба за стройную фигуру дается ей с трудом — она любит вкусно поесть и не любит себя в чем-либо ограничивать. Потому липосакция стала для нее идеальным вариантом вернуть себе завидные формы.

Телеведущая и сваха Роза Сябитова несколько лет назад похудела на двадцать килограммов. Соведущая Ларисы Гузеевой не скрывала, что прибегла к операции. Заодно она сделала себе подтяжку лица и увеличила грудь. Результатами Роза осталась довольна: она явно выглядит моложе своих лет. А вот Лариса Гузеева продолжает борьбу с лишними килограммами традиционными методами: ограничениями в еде и поездками в детокс-клиники время от времени. Ложиться под нож телеведущая пока опасается.