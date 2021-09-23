Ниацинамид — как работает модный компонент в косметике и стоит ли к нему присмотреться

Что такое ниацинамид

Ниацинамид — это витамин из группы водорастворимых витаминов В, который также встречается под названиями никотинамид или витамин В3. Этот элемент жизненно необходим для работы всего организма и, в частности, для кожи. Дерматологи хорошо знакомы с полезными свойствами этого компонента, а поэтому назначают его как внутрь, так и местно — для лечения многих патологических заболеваний кожи.

Главная ценность витамина В3 заключается в том, что он активно стимулирует кровообращение. Благодаря этому в клетках кожи запускаются жизненно важные восстановительные процессы. Всем нам известно, что проблемы в работе органа и старение начинаются с нарушения микрoциркуляции — работы сосудов.

Кроме того, ниацинамид — настоящий спасатель для кожи, ведь он обладает широким спектром действия:

восстанавливает барьерную функцию дермы,

уменьшает шелушения и воспаления,

устраняет раздражения и обезвоженность,

улучшает цвет лица,

борется с акне и пигментными пятнами.

Также благодаря своим антиоксидантным свойствам витамин В3 в составе косметики замедляет процессы старения кожи и делает ее более эластичной.