Ниацинамид — как работает модный компонент в косметике и стоит ли к нему присмотреться

Ниацинамид — как работает модный компонент в косметике и стоит ли к нему присмотретьсяВ рубрике «Бьюти-словарь» продолжаем изучать модные компоненты в косметике.
Светлана Амрахова
Врач-косметолог австрийского центра здоровья Verba Mayr
Что такое ниацинамид
Ниацинамид — это витамин из группы водорастворимых витаминов В, который также встречается под названиями никотинамид или витамин В3. Этот элемент жизненно необходим для работы всего организма и, в частности, для кожи. Дерматологи хорошо знакомы с полезными свойствами этого компонента, а поэтому назначают его как внутрь, так и местно — для лечения многих патологических заболеваний кожи.
Главная ценность витамина В3 заключается в том, что он активно стимулирует кровообращение. Благодаря этому в клетках кожи запускаются жизненно важные восстановительные процессы. Всем нам известно, что проблемы в работе органа и старение начинаются с нарушения микрoциркуляции — работы сосудов.
Кроме того, ниацинамид — настоящий спасатель для кожи, ведь он обладает широким спектром действия:
- восстанавливает барьерную функцию дермы,
- уменьшает шелушения и воспаления,
- устраняет раздражения и обезвоженность,
- улучшает цвет лица,
- борется с акне и пигментными пятнами.
Также благодаря своим антиоксидантным свойствам витамин В3 в составе косметики замедляет процессы старения кожи и делает ее более эластичной.
Фото: freepik.com
Какой эффект оказывает компонент на кожу
Стоит отметить, что действие от применения косметики с ниацинамидом будет отсроченным, так как вещество обладает накопительным эффектом. Например, при концентрации ниацинамида 5% улучшения состояния кожи вы заметите примерно через 2-3 месяца. Но оно того определенно стоит, ведь как гласит китайская народная мудрость: «Сколько лет человек болеет, столько месяцев его стоит лечить». Так, знаменитый лосьон P50, содержащий в своем составе витамин В3, активно используют уже более 30 лет. Этому средству даже присуждали звание лучшего ухаживающего продукта и называли его «Иисусом в бутылке». Изо дня в день он помогает проблемной коже регенерироваться, ускоряет заживление, сохраняет защитный барьер и устраняет чувствительность.
Каков принцип действия ниацинамида
Если у вас проблемная кожа, то витамин В3 в составе уходовых средств уменьшает воспаления и высыпания. Если же кожа сухая и обезвоженная, он снижает потерю собственной влаги, увеличивает количество церамидов в роговом слое кожи и способствует укреплению ее защитного барьера. Кроме того, этот компонент сокращает выработку кожного сала, поэтому он эффективен для ухода за жирной и пористой кожей. Ниацинамид улучшает цвет лица, борется с возрастными изменениями, стимулирует синтез коллагена и кератина, облегчает течение атопического дерматита, улучшает защитную функции кожи и снижает воспаления.
С чем можно сочетать ниацинамид в уходе за кожей
Как правило, антиоксиданты работают эффективнее вместе с другими антиоксидантами, а витамин В3 как раз относится к этой категории. Поэтому, если в составе косметики кроме ниацинамида присутствуют растительные экстракты, например, ретинол, ресвератрол, глутатион и другие составляющие с антиокислительным действием, это только улучшит эффект.
Фото: pexels
В каких продуктах ниацинамид будет максимально эффективен
В несмываемых средствах, которые дольше остаются на коже, эффект от витамина В3 будет наиболее заметным. Маски, гели и пенки для умывания с ниацинамидом также хорошо работают. Однако в этих случаях все зависит от остальных компонентов косметики и от индивидуальной реакции кожи на них.
Какие есть побочные эффекты от использования ниацинамида
Несмотря на хорошую изученность вещества, не все косметические компании включают его в состав своих продуктов. С применением ниацинамида связаны некоторые неприятные ощущения, которые иногда принимаются за побочные эффекты. Например, за счет улучшения работы сосудов после нанесения средства с витамином В3 на коже могут появляться покраснения. При этом ощущается прилив крови к лицу и шее, появляются пятна. К счастью, эти явления безопасны и за полчаса-час проходят сами. Но, чтобы избежать неприятных неожиданностей, врачи обязательно консультируют своих пациентов о возможных побочных эффектах, прежде чем назначать им препарат с содержанием ниацинамида.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Анна Шарова
Косметический химик-технолог, основатель бренда косметики ANNA SHAROVA
«Ниацинамид — ингредиент давно известный. Однако в последнее время он действительно словно приобрел вторую жизнь. Бренды средней ценовой категории и люксовые линейки активно вводят его в свои продукты, причем не в качестве одного из ингредиентов активного ряда, а в качестве основной скрипки формулы. Возьмите, например, сыворотку Paula's Choice с 20% ниацинамида.
Ниацинамид хорош своей универсальностью. С последней сложно бороться прочим активам, чаще всего узконаправленным. Портфолио ниацинамида правда очень обширно: акне, постакне, заживление, регенерация, пигментация, гиперпигментация, активация роста волос, уменьшение выпадения волос, работа против синевы и отечности под глазами, купероз.
Противопоказаний у компонента, считайте, что нет. Другое дело — современные подходы к составлению формул на ниацинамиде. Производители ингредиента определяют верхний потолок ввода ниацинамида в формулу парфюмерно-косметического средства как 5%. Однако рынок предлагает продукты с вводом ниацинамида 10% и даже 20%. Вот для таких процентов ввода, существенно превышающих рядовые рекомендации, всегда будут противопоказания. Например, купероз и розацеа. Кожа с указанными особенностями от таких процентов может вспыхнуть алым пламенем. И таких примеров — тысячи. При таких высоких процентах ввода ниацинамида важно знать марку используемого сырья. Вот, например, ниацинамид от DSM. Остаточные количества никотиновой кислоты в нем минимальны. Это сводит к минимуму риски агрессивного воздействия на кожу. Поэтому лично я всегда бы задавала вопрос производителю косметики с ниацинамидом, кто поставщик сырья».
Фото: freepik.com, pexels