Тест: узнайте, какая эмоция виновата в вашем старении
Все наши привычки отражаются с возрастом на лице. Такие эмоции, как гнев, удивление, радость с годами способствуют появлению межбровных морщин, носогубок, гусиных лапок вокруг глаз... Сдержанность и подавление эмоций тоже чревато проблемами. Пройдите наш тест и узнайте, какие эмоциональные привычки вам стоит взять под контроль, чтобы продлить молодость.
Фото: Pexels.com
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