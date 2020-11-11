Тест: узнайте, какая эмоция виновата в вашем старении

Все наши привычки отражаются с возрастом на лице. Такие эмоции, как гнев, удивление, радость с годами способствуют появлению межбровных морщин, носогубок, гусиных лапок вокруг глаз... Сдержанность и подавление эмоций тоже чревато проблемами. Пройдите наш тест и узнайте, какие эмоциональные привычки вам стоит взять под контроль, чтобы продлить молодость.