Нелепые и ужасные бьюти-тренды 2020 года, о которых стоит отказаться в 2021-м
Губы дьявола
Фото: Instagram
Наверное, это одна из самых шокирующих тенденций, которую мы увидели в этом году. Да, мода на пышные губы еще не ушла окончательно в прошлое: косметологи все еще фиксируют спрос на увеличение до размера «уточки». Однако все же сегодня гораздо более актуальны естественность и натуральность, потому не очень понятно, каким образом и кто дошел до моды на «губы дьявола». Мы знаем, кто их придумал, но как нашлись желающие примерить ту самую форму губ, где у верхней не два уголка, а четыре, а порой еще парочка добавляется и на нижней. Естественно, такие уголки формируются косметологическим путем, и, соответственно, так просто от них потом не избавиться. И тем не менее в Сети появилось очень много «модниц», которые смело согласились на такую кардинальную смену внешности.
Супергустое наращивание ресниц
Фото: Instagram
Конечно, с «губами дьявола» ничто не сравнится по степени экстравагантности, но все же 2020-й преподнес нам еще несколько бьюти-трендов, которые стоит также исключить из своего образа в 2021 году. Вошли в этот список и суперпушистые ресницы, которые отлично подходят для различных выступлений, где нужно утрировать свой макияж, чтобы зритель видел его со сцены, органичен он и для каких-либо тематических фотосессий или образов drag queen. Но многие зачем-то носят суперобъемы, больше похожие на мохнатых гусениц, прилипших к векам, в повседневной жизни. Такие ресницы смотрятся очень неестественно и в большинстве случаев вульгарно. Если вы наращиваете ресницы, всегда можно сделать это в более естественных и красивых техника, что будет только подчеркивать вашу привлекательность в повседневной жизни.
Макияж «Гипер-Эйфория»
Фото: Instagram
После нашумевшего сериала HBO «Эйфория» в моду стремительно ворвался интересный и необычный макияж глаз. Смелые яркие цвета, дополняющие стандартную форму стрелок, различная геометрия и блестки — все это действительно смотрится интересно и оживляет образ, особенно когда люди постоянно ходят в масках и видят только глаза друг друга. Но, к сожалению, не у всех получается правильно применить смелость этого макияжа к себе. Над сериалом работали профессиональные визажисты и художники, детально подбирающие образ под каждого персонажа и с учетом его характера. В жизни же не у всех есть такая возможность. Поэтому мы можем увидеть и «черные кружева», вместо стрелок на веке, и красные тени по всему глазу, которые просто «убивают» весь образ и совершенно не красят. Смелость — это хорошо, но даже с ней надо уметь работать.
Желтый цвет в макияже и окрашивании
Фото: Instagram
Желтые волосы, желтые тени, желтые ресницы — в этом году этот цвет правил бал во всех бьюти-сферах. И в данном вопросе, как с «Эйфорией», надо уметь его носить. А главное — помнить, что далеко не всем идет желтый, и из-за него часто образ становится отталкивающим и небрежным.
Нюдовые ресницы
Фото: Instagram
Определенно, нюдовый макияж — это тренд, который правит бал уже не первый год. Но надо понимать, что речь идет не о нюдовых ресницах. При использовании такой туши ресницы становятся просто незаметны, и лицо выглядит «лысым» — смотрится это антитрендово и очень пугающе.
Перебор с тональными основами для коррекции недостатков кожи
Фото: depositphotos
На сегодняшний день использование большого количества тональных средств стало полным антитрендом. В моде сегодня — чистая сияющая кожа без грима и корректоров. Хватит уже «замазывать прыщи» и тонировать пигментацию! Обратитесь за помощью к косметологам, чтобы вылечить причину, а не прятать последствия. Кожа должна блистать здоровьем и красотой, а не быть погребенной под толстым слоем тональных средств. Иногда необходима легкая коррекция, но ее можно сделать при помощи ВВ- и СС-кремов.
Использование «бабушкиных рецептов» в уходе за кожей
Фото: depositphotos
Долой маски из яйца и картошки! Мы на пороге 2021 года! В арсенале современных косметологов уже давным-давно есть высокотехнологичные эффективные препараты, которые прекрасно справляются с любой косметологической проблемой. Не надо плестись в хвосте прогресса. Уже давно пора добавить в свой ежедневный домашний уход препараты с пептидами и фитоэстрогенами, ретинолом и AHA-кислотами, тем более что уже давно в косметических магазинах есть вполне доступные варианты.
Использование скрабов с жесткими частицами
Фото: depositphotos
Еще один абсолютный антитренд-2020. Косметологи однозначно не рекомендуют использовать подобные скрабы в обычной жизни, особенно если у вас чувствительная, склонная к раздражению кожа. Жесткие частицы часто повреждают поверхность эпидермиса, и тогда через эти микротравмы в него могут проникнуть различные болезнетворные бактерии, которые вызовут появление воспалительных элементов на лице. Чтобы этого избежать, используйте только мягкие гоммажи, в состав которых входят, например, полипропиленовые сферы.
Фото: depositphotos, Instagram
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