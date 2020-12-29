Нелепые и ужасные бьюти-тренды 2020 года, о которых стоит отказаться в 2021-м

Наверное, это одна из самых шокирующих тенденций, которую мы увидели в этом году. Да, мода на пышные губы еще не ушла окончательно в прошлое: косметологи все еще фиксируют спрос на увеличение до размера «уточки». Однако все же сегодня гораздо более актуальны естественность и натуральность, потому не очень понятно, каким образом и кто дошел до моды на «губы дьявола». Мы знаем, кто их придумал, но как нашлись желающие примерить ту самую форму губ, где у верхней не два уголка, а четыре, а порой еще парочка добавляется и на нижней. Естественно, такие уголки формируются косметологическим путем, и, соответственно, так просто от них потом не избавиться. И тем не менее в Сети появилось очень много «модниц», которые смело согласились на такую кардинальную смену внешности.

Супергустое наращивание ресниц