Как сделать эффектный новогодний макияж: пошаговая инструкция от визажистов

В этом случае вы и не вспомните, что тон нужно поправлять – он будет идеальным!

Не забывайте про рельеф лица, поэтому используйте скульптор или пудру более темного оттенка и имитируйте тени под скулами, а в конце пройдитесь кистью по линии роста волос и вдоль нижней челюсти. Про свежий румянец, который создаст эффект отдохнувшей кожи, тоже не забывайте. А в качестве финального штриха нанесите немного хайлайтера на выступающие части лица. В Новый год можно и нужно сиять!