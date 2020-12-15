Как сделать эффектный новогодний макияж: пошаговая инструкция от визажистов
Для начала стоит вспомнить, что любой макияж начинается с ухода за лицом. Перед нанесением тонального средства необходимо увлажнить кожу, так как в холодное время года она больше подвержена сухости и шелушениям. Хорошая подготовка поможет мейку продержаться максимально долго.
Шаг 1. Сделайте хороший тон
С тоном работаем основательно! Сначала очистите кожу, увлажните ее и выберите подходящую текстуру тона. Если в ваших планах быть неотразимой до победного (=до утра), выбирайте стойкие формулы с силиконами.
В этом случае вы и не вспомните, что тон нужно поправлять – он будет идеальным!
Не забывайте про рельеф лица, поэтому используйте скульптор или пудру более темного оттенка и имитируйте тени под скулами, а в конце пройдитесь кистью по линии роста волос и вдоль нижней челюсти. Про свежий румянец, который создаст эффект отдохнувшей кожи, тоже не забывайте. А в качестве финального штриха нанесите немного хайлайтера на выступающие части лица. В Новый год можно и нужно сиять!
Фото: depositphotos
Шаг 2. Выберите подходящую помаду
Для праздничных, новогодних выходов круче всего будет смотреться глянцевый, блестящий вариант помады. А для красных оттенков такая вариация будет просто огненной! Самые модные и актуальные оттенки – теплый красный, ягодные оттенки такие как клюква, брусника, малина, которые можно смешивать между собой и получить индивидуальный цвет, сливовые темные, ну и, конечно, светлый нюд. Все зависит от выбранного наряда, прически и образа в целом. Пробуйте!
Шаг 3. Накрасьте глаза
Сияющие текстуры – основной тренд новогодних праздников. Это может быть мелкий шиммер в стиле «дискотеки 80-х» или крупный глиттер (чем эпатажнее, тем лучше). Как минимум добавьте сияния в уголки глаз, как максимум нанесите блестки по всему веку, да еще и на ресницы. Компромиссный вариант — нарисуйте «металлическую» стрелку. Ну, и конечно, тушь, которая «делает» весь макияж! Много слоев объемной туши для пушистых ресниц и выразительного взгляда.
Шаг 4. Нарисуйте стрелки
Кстати, дамам, предпочитающим стрелки, можно дать волю фантазии. 2020-ый славится различными видами подобного макияжа. Особенно актуальны будут разноцветные или блестящие стрелки. Также можно попробовать сделать стрелку необычной формы. Особенно креативные девушки могут сделать тематический новогодний макияж в актуальных празднику цветах: красном, темно-зеленом, синем. После завершения макияжа глаз не стоит забывать накрасить или наклеить накладные ресницы для того, чтобы взгляд казался более открытым.
Фото: depositphotos
Шаг 6. Не забудьте о проработке бровей
Естественные брови актуальны уже несколько сезонов. Визажисты рекомендуют уложить их специальным гелем и аккуратно подкрасить «хвостик». И помните: мода на темные графичные брови осталась в прошлом.
Маленькие лайфхаки для создания безупречного новогоднего макияжа
Не забудьте нанести базу для теней, перед тем как приступать к макияжу глаз — это поможет продержаться им всю новогоднюю ночь.
Воспользуйтесь глазными каплями, так как обильный мейк глаз может вызвать усталость или раздражение.
Учтите, в макияже-2021 как никогда актуален блеск. Можно разнообразить образ нанесением блесток на лицо.
Не забудьте после завершения макияжа нанести спрей для фиксации. Он поможет сохранить образ до самого конца празднования.
Блестки, помада цвета «вамп», графичные стрелки – Новый год – это повод блистать и быть неотразимой. Будьте яркими, смелыми и неотразимыми в один из самых главных волшебных праздников, который подарит ощущение счастья, а красивый макияж поможет вам ощущать себя уверенно и создаст праздничную атмосферу. При сложностях в выполнении новогоднего макияяжа посмотрите «уроки» в Интернете или воспользуйтесь видеоинструкцией от визажиста, который подготовил ее специально для Passion.ru.
2 варианта новогоднего макияжа: видеоинструкция
Топ-5 советов для создания безупречного новогоднего макияжа
Не бойтесь ярких насыщенных цветов в макияже, если они будут подходить под цвет платья.
Больше блеска на коже, глазах, губах, за исключением Т-зоны (лоб, нос, щеки).
Расширяйте границы дозволенного: делайте одновременно насыщенные глаза и яркие губы, но обращайте внимание, чтобы макияж смотрелся гармонично.
Делайте скульптурирование лица, затемняя впадины с помощью скульптора и высветляя выпуклости с помощью хайлайтера. Рельефное лицо, как и тело — смотрится красивее.
Не забывайте про акценты во внутреннем уголке глаза. Это либо серебро, либо золото — цвет акцента зависит от цвета твоих украшений.
Фото: depositphotos
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