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Как сделать эффектный новогодний макияж: пошаговая инструкция от визажистов

Новогодняя ночь – одно из самых ярких событий года: именно в эти часы мы, как дети, вновь начинаем верить в чудеса и волшебство. Неудивительно, что в каждой женщине хочется в праздник выглядеть безупречно – блистать от ногтей до кончиков ресниц. Как же это сделать?

Для начала стоит вспомнить, что любой макияж начинается с ухода за лицом. Перед нанесением тонального средства необходимо увлажнить кожу, так как в холодное время года она больше подвержена сухости и шелушениям. Хорошая подготовка поможет мейку продержаться максимально долго.

Владимир Калинчев

Национальный визажист Max Factor

Шаг 1. Сделайте хороший тон

С тоном работаем основательно! Сначала очистите кожу, увлажните ее и выберите подходящую текстуру тона. Если в ваших планах быть неотразимой до победного (=до утра), выбирайте стойкие формулы с силиконами.

В этом случае вы и не вспомните, что тон нужно поправлять – он будет идеальным!

Не забывайте про рельеф лица, поэтому используйте скульптор или пудру более темного оттенка и имитируйте тени под скулами, а в конце пройдитесь кистью по линии роста волос и вдоль нижней челюсти. Про свежий румянец, который создаст эффект отдохнувшей кожи, тоже не забывайте. А в качестве финального штриха нанесите немного хайлайтера на выступающие части лица. В Новый год можно и нужно сиять!

Фото: depositphotos

Шаг 2. Выберите подходящую помаду

Для праздничных, новогодних выходов круче всего будет смотреться глянцевый, блестящий вариант помады. А для красных оттенков такая вариация будет просто огненной! Самые модные и актуальные оттенки – теплый красный, ягодные оттенки такие как клюква, брусника, малина, которые можно смешивать между собой и получить индивидуальный цвет, сливовые темные, ну и, конечно, светлый нюд. Все зависит от выбранного наряда, прически и образа в целом. Пробуйте!

Шаг 3. Накрасьте глаза

Сияющие текстуры – основной тренд новогодних праздников. Это может быть мелкий шиммер в стиле «дискотеки 80-х» или крупный глиттер (чем эпатажнее, тем лучше). Как минимум добавьте сияния в уголки глаз, как максимум нанесите блестки по всему веку, да еще и на ресницы. Компромиссный вариант — нарисуйте «металлическую» стрелку. Ну, и конечно, тушь, которая «делает» весь макияж! Много слоев объемной туши для пушистых ресниц и выразительного взгляда.

Яна Левенцева

Визажист, бизнесвумен, топ travel-блогер России

Шаг 4. Нарисуйте стрелки

Кстати, дамам, предпочитающим стрелки, можно дать волю фантазии. 2020-ый славится различными видами подобного макияжа. Особенно актуальны будут разноцветные или блестящие стрелки. Также можно попробовать сделать стрелку необычной формы. Особенно креативные девушки могут сделать тематический новогодний макияж в актуальных празднику цветах: красном, темно-зеленом, синем. После завершения макияжа глаз не стоит забывать накрасить или наклеить накладные ресницы для того, чтобы взгляд казался более открытым.

Фото: depositphotos

Шаг 6. Не забудьте о проработке бровей

Естественные брови актуальны уже несколько сезонов. Визажисты рекомендуют уложить их специальным гелем и аккуратно подкрасить «хвостик». И помните: мода на темные графичные брови осталась в прошлом.

Маленькие лайфхаки для создания безупречного новогоднего макияжа

  • Не забудьте нанести базу для теней, перед тем как приступать к макияжу глаз — это поможет продержаться им всю новогоднюю ночь.

  • Воспользуйтесь глазными каплями, так как обильный мейк глаз может вызвать усталость или раздражение.

  • Учтите, в макияже-2021 как никогда актуален блеск. Можно разнообразить образ нанесением блесток на лицо.

  • Не забудьте после завершения макияжа нанести спрей для фиксации. Он поможет сохранить образ до самого конца празднования.

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Помада Colour Elixir Lipstick, Max Factor, формула на 60% состоит из смягчающих кожу компонентов, восстановителей и антиоксидантов, включая витамин E, зрительно преображает губы и делает их мягче всего за 7 дней. Цвет стойкий и сохраняется надолго. Цена: 500 рублей.

Блестки, помада цвета «вамп», графичные стрелки – Новый год – это повод блистать и быть неотразимой. Будьте яркими, смелыми и неотразимыми в один из самых главных волшебных праздников, который подарит ощущение счастья, а красивый макияж поможет вам ощущать себя уверенно и создаст праздничную атмосферу. При сложностях в выполнении новогоднего макияяжа посмотрите «уроки» в Интернете или воспользуйтесь видеоинструкцией от визажиста, который подготовил ее специально для Passion.ru.

2 варианта новогоднего макияжа: видеоинструкция

Алеся Федоренко

Профессиональный визажист и стилист по волосам

Топ-5 советов для создания безупречного новогоднего макияжа

  • Не бойтесь ярких насыщенных цветов в макияже, если они будут подходить под цвет платья.

  • Больше блеска на коже, глазах, губах, за исключением Т-зоны (лоб, нос, щеки).

  • Расширяйте границы дозволенного: делайте одновременно насыщенные глаза и яркие губы, но обращайте внимание, чтобы макияж смотрелся гармонично.

  • Делайте скульптурирование лица, затемняя впадины с помощью скульптора и высветляя выпуклости с помощью хайлайтера. Рельефное лицо, как и тело — смотрится красивее.

  • Не забывайте про акценты во внутреннем уголке глаза. Это либо серебро, либо золото — цвет акцента зависит от цвета твоих украшений.

Фото: depositphotos

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