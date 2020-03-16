Купероз на лице: причины появления, симптомы, отличие от розацеа и методы лечения
Провоцирующие факторы
Купероз (телеангиэкстазии) — это состояние, которое может быть как эстетическим дефектом, так и симптомом заболевания, например, розацеа. В группе риска, если говорить о розацеа, люди с генетической предрасположенностью. В другом случае женщины с тонкой бледной кожей: первого и второго фототипа. Но чтобы активизировать проблему, нужны провоцирующие факторы. К последним относятся:
агрессивный климат: холод и жара. Идеальная погода для человека со склонностью к формированию патологических сосудов на лице – это осень и весна с температурой от +5 до +20 градусов. Все что ниже и выше может способствовать расширению сосудов на лице;
физические нагрузки, когда подразумеваются упражнения, активирующие кровоток;
проведение травмирующих косметологических процедур: пилингов, механических чисток лица, лазерных шлифовок, агрессивных скрабов, использование кремов с кислотами и ретинолом;
злоупотребление алкоголем, острой, горячей едой.
А вот что касается избыточного веса, то далеко не всегда это показатель. Не все полные люди имеют в наличии купероз или розацеа – такой связи нет. Зато есть профессии, где чаще можно встретить обладателей купероза – это работники горячих цехов, люди, стоящие у печей, горячих плит. Опять же при наличии предрасположенности к этой проблеме.
Некоторые врачи даже советуют вести дневник, записывая, в какие моменты краснота на лице усиливается. Это поможет специалисту в постановке правильного диагноза.
Фото: Pixabay.com
Лучше не допустить, чем бороться
«Конечно, лучше не допустить появления купероза, чем потом бороться с ним. Присмотритесь, если у ваших близких родственников есть капиллярная сетка на лице, вы тоже в зоне риска, а значит, стоит заниматься профилактикой. Если телеангиэкстазии сформировались, то нужно обратиться к косметологу за лазерным удалением. Сейчас есть специализированные сосудистые лазеры, которые безопасны в использовании и дают хороший эффект. И да, спустя время сосуды, увы, появятся на лице вновь – проблема не уходит раз и навсегда. Но поддерживать кожу в хорошем состоянии, конечно, можно.
Нередко купероз путают с розацеа. Стоит помнить, что купероз – это эстетическая проблема, а розацея – это диагноз, заболевание. При розацеа присутствуют не только телеангиэкстазии, но и диффузная эретема – покраснение кожи без визуально заметных сосудов. Если заболевание не лечить, оно прогрессирует. И вот уже происходит формирование воспалительных элементов – папул, пустул. А затем наступает фиматозная форма, когда имеет место разрастание соединительной ткани, например, на носу. Все очень серьезно и запускать ни в коем случае нельзя».
Фото: Pixabay.com
Как ухаживать за кожей в домашних условиях
Домашний уход — это вопрос профилактики. Кремы не могут убрать капиллярную сетку, но есть средства, способные сдерживать усугубление данной проблемы. Стоит помнить, что:
очищение должно быть мягким, а значит, никаких пересушивающих кожу средств в арсенале. Например, исключается мыло для умывания, гели с кислотами;
средства по уходу должны быть некомедогенными;
при умывании не используйте горячую воду, тк она расширяет сосуды;
в состав кремов должны входить успокаивающие, противовоспалительные компоненты - пантенол, аллантоин, нейросенсин, ниацинамид, экстракты трав;
летом избегать солнечной инсоляции. Если это невозможно, использовать солнцезащитные кремы.
И, конечно, под запретом травматичные чистки лица, лазерные шлифовки, агрессивные пилинги, интенсивный массаж и разогревающие маски.
Как мы уже упомянули выше, полностью убрать купероз не получится. Спустя год, а может раньше или позже - у всех по-разному, вы вновь увидите капиллярную сетку в зоне носа или щек. Можно добиться стойкой ремиссии, но для этого нужно своевременно делать лазерные процедуры, исключить провоцирующие факторы (меньше острого, не злоупотреблять алкоголем, по возможности отказаться от курения, минимизировать стрессы и бурные проявления эмоций).
Фото: Pixabay.com
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