Купероз на лице: причины появления, симптомы, отличие от розацеа и методы лечения

Провоцирующие факторы

Купероз (телеангиэкстазии) — это состояние, которое может быть как эстетическим дефектом, так и симптомом заболевания, например, розацеа. В группе риска, если говорить о розацеа, люди с генетической предрасположенностью. В другом случае женщины с тонкой бледной кожей: первого и второго фототипа. Но чтобы активизировать проблему, нужны провоцирующие факторы. К последним относятся:

агрессивный климат: холод и жара. Идеальная погода для человека со склонностью к формированию патологических сосудов на лице – это осень и весна с температурой от +5 до +20 градусов. Все что ниже и выше может способствовать расширению сосудов на лице;

физические нагрузки, когда подразумеваются упражнения, активирующие кровоток;

проведение травмирующих косметологических процедур: пилингов, механических чисток лица, лазерных шлифовок, агрессивных скрабов, использование кремов с кислотами и ретинолом;

злоупотребление алкоголем, острой, горячей едой.

А вот что касается избыточного веса, то далеко не всегда это показатель. Не все полные люди имеют в наличии купероз или розацеа – такой связи нет. Зато есть профессии, где чаще можно встретить обладателей купероза – это работники горячих цехов, люди, стоящие у печей, горячих плит. Опять же при наличии предрасположенности к этой проблеме.

Некоторые врачи даже советуют вести дневник, записывая, в какие моменты краснота на лице усиливается. Это поможет специалисту в постановке правильного диагноза.