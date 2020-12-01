Лифтинг-крем для шеи и еще 9 ярких новинок декабря, которые достойны внимания
Антивозрастной лифтинг-крем для шеи Tripeptide-R Neck Repair от SkinCeuticals
Известный космецевтический бренд премиум-класса представил новинку для омоложения кожи в домашних условиях. Высокоэффективный антивозрастной лифтинг-крем с трипептидом и ретинолом сокращает морщины на столь деликатной области, стимулирует синтез коллагена, тем самым омолаживая кожу и делая ее менее дряблой, более подтянутой и эластичной. Только не стоит забывать, что столь мощный продукт, в составе которого есть ретинол, стоит использовать исключительно в паре с солнцезащитным средством, даже зимой, чтобы избежать нежелательной пигментации.
Новая коллекция аксессуаров от 8 HORAS of Silk
В коллекции шелковых аксессуаров красоты от российского бренда пополнение – перчатки, тюрбан для сушки волос и шапочка для сна. Перчатки помогут бережно ухаживать за кожей рук. Их можно надевать их на ночь для усиления работы косметических средств или использовать на улице и в общественных местах для защиты от бактерий вместо медицинских перчаток (главное – не забывайте их стирать). Шелковый тюрбан впитывает влагу, не пересушивая и не травмируя волосы, отмечено, что благодаря такой сушке локоны легче расчесываются, блестят и меньше пушатся. Шапочки, в свою очередь, предназначены специально для длинных, густых и вьющихся волос, чтобы избежать их травматизации и спутывания во время сна, сделать их менее пушащимися и облегчить расчесывание.
Интенсивный омолаживающий крем Creme Riche Age Logic от Guinot
Этот питательный увлажающий крем обладает легкой текстурой, которая не оставляет ощущения жирности и липкости после нанесения. Уникальные ингредиенты наполняют клетки энергией для борьбы с признаками старения, питает кожу и восстанавливает гидролипидный баланс. После использования крема кожа обретает истинный комфорт, выглядит значительно моложе, восстанавливается ее тонус, эластичность и сияние. Производители обещают результат сразу после первого применения.
2 коллекции ароматов от Chris Collins
Крис Коллинз после 20 лет успешного сотрудничества с Ральфом Лореном решил, что пришло время создать свой собственный люксовый бренд нишевых ароматов, которые открывают перед нами мир утонченной элегантности и роскоши. В две коллекции нового бренда, созданные в сотрудничестве с лучшими парфюмерами современности, вошли в общей сложности 5 ароматов, главная миссия которых – передать тонкие эмоции и запретные желания. В коллекции Renaissance – три ольфакторные композиции: Danse Sauvage, Harlem Nights, Renaissance Man; в коллекции Dark Romance – две: Sweet Taboo и Tokyo Blue.
Гидромаска-эксфолиант Hydro Masque Exfoliant от Dermalogica
Новинка оказывает синергетическое воздействие, одновременно эксфолиируя и увлажняя кожу. Эта маска стимулирует обновление клеток, улучшая внешний вид кожи, и помогает активным ингредиентам более глубоко проникать в кожу для максимального эффекта. Бамбук подготавливает кожу к оптимальному увлажнению, а снежный гриб удерживает влагу в 450 раз больше собственного веса, мгновенно повышая уровень увлажненности кожи. Такая система работает гораздо эффективнее, нежели эксфолиация и увлажнение в два этапа.
Новогодняя коллекция макияжа «Небесные огни» от jane iredale
Вдохновением для создания праздничной коллекции послужила красота звездного неба, потому неудивительно, что в ней представлены сияющие текстуры для макияжа лица, глаз, губ и скул, олицетворяющие частичку ночного небосвода, которые создадут вам прекрасное настроение. В лимитированной линейке – 2 набора для губ (Dazzle и Shimmer), в которые входят 2 помады-карандаша и точилка; палитра для макияжа Illuminating Lights с финишной пудрой, бронзером, румянами и хайлайтером; набор для ресниц Starry Eyes с тушью и кондиционером для ресниц.
Обновленный концентрат The Concentrate от La Mer
Теперь легендарная сыворотка не только укрепляет гидролипидный барьер, но и обладает антиоксидантным действием, гарантируя двойную защиту. В обновленной формуле – мощные антиоксиданты для двойной защиты от раздражителей в течение дня. Средство помогает уменьшить видимые признаки воспаления и успокоить кожу, укрепляет и заметно успокаивает, стабилизируя ее состояние при ежедневном применении.
Ритуал для ухода за кожей рук от Guerlain
В ритуале два средства из знаменитой коллекции с концентратом меда Abeille Royale – бальзам и санитайзер – то, без чего не обойтись в наше время всем, кто хочет сохранить молодость эпидермиса, и при этом не забывает о безопасности. Очищающий гель можно использовать многократно без опасения пересушить кожу рук или вызвать раздражение, его текстура не растекается и моментально впитывается – остается только деликатный медовый аромат. В свою очередь, восстанавливающий и омолаживающий бальзам обволакивает кожу, словно помада, и придает ей ощущение максимального комфорта, не скатываясь и не оставляя ощущения липкости и жирности.
Антивозрастной крем Antigravito с эффектом лифтинга от Directalab
Как заявляют производители, это революционный продукт, который восстанавливает плотность, упругость и эластичность кожи, а также «возвращает на место» поплывший овал лица. Крем обеспечивает выраженный лифтинг тканей, корректирует его контур, возвращает «угол молодости», разглаживает морщины и предотвращает появление новых, а также глубоко увлажняет и питает кожу. Подходит для всех типов кожи.
Увлажняющая крем-пенка для умывания CeraVe
Это мягкий крем, который при нанесении на влажную кожу превращается в нежную пенку. Ее можно распределить по всему лицу, включая область вокруг глаз. Пенка удаляет загрязнения, излишки кожного сала, стойкий макияж и остатки крема с солнцезащитными фильтрами, при этом не пересушивает кожу, а ухаживает за ней и при этом не нарушает естественный защитный барьер.
Омолаживающая сыворотка Time Decode от ICON SKIN
Бустер-концентрат, который запускает естественные механизмы омоложения кожи. В средство входит комплекс пептидов, стимулирующих синтез 5 типов коллагена и гиалуроновой кислоты, оказывает видимый ремоделирующий эффект, восстанавливает молодость и тонус кожи. Также сыворотка разглаживает неглубокие мимические морщинки и предотвращает возрастные изменения.
Фото: depositphotos
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