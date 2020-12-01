Лифтинг-крем для шеи и еще 9 ярких новинок декабря, которые достойны внимания

Зима официально вступила в свои права, а вместе с ней завертелась предпраздничная круговерть. Еще немного – и города будут украшены к Новому году, на площадях установят нарядные елки, а мы волей-неволей начнем составлять списки подарков для родных и близких. И хотя пока в это слабо верится и в голове крутится лишь мысль о том, как проснуться и начать работать, если за окном постоянно темно, не стоит грустить, лучше порадуйте себя одной из многочисленных косметических новинок, ведь ничто так не поднимает настроение, как новая помада или хороший парфюм. А чтобы вам было легче сориентироваться в этом безграничном косметическом мире, читайте на Passion.ru обзор 10 вдохновляющих запусков декабря.