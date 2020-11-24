Какие модные ноты в ароматах особенно красиво раскрываются в холода

Отмечено, что в холодное время года чаще хочется согревающих напитков, уютных свитеров, посиделок у камина и теплой вкусной еды. Но с камином на работу не пускают, уютный свитер подойдет не всем по дресс-коду, а вкусная, сытная еда, если ею злоупотреблять, так и вовсе может превращаться в лишние килограммы, от которых потом будет довольно сложно избавиться. Но тепла и уюта все равно хочется! Что же делать? Тогда стоит обратить все свое внимание на зимние ароматные композиции! Какие ноты наиболее красиво звучат в холодное время года?

В отличие от лета, когда хочется звенящей легкости и свежести, в морозы особенно красиво носятся парфюмы потяжелее. Если в жару они кажутся удушающими и слишком интенсивными, то зимой они звучат совершенно иначе. Да и ощущение тепла и уюта в состоянии обеспечить именно насыщенные и густые восточные композиции, а не прохладные акватические или зеленые.