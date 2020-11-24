Какие модные ноты в ароматах особенно красиво раскрываются в холода
Отмечено, что в холодное время года чаще хочется согревающих напитков, уютных свитеров, посиделок у камина и теплой вкусной еды. Но с камином на работу не пускают, уютный свитер подойдет не всем по дресс-коду, а вкусная, сытная еда, если ею злоупотреблять, так и вовсе может превращаться в лишние килограммы, от которых потом будет довольно сложно избавиться. Но тепла и уюта все равно хочется! Что же делать? Тогда стоит обратить все свое внимание на зимние ароматные композиции! Какие ноты наиболее красиво звучат в холодное время года?
В отличие от лета, когда хочется звенящей легкости и свежести, в морозы особенно красиво носятся парфюмы потяжелее. Если в жару они кажутся удушающими и слишком интенсивными, то зимой они звучат совершенно иначе. Да и ощущение тепла и уюта в состоянии обеспечить именно насыщенные и густые восточные композиции, а не прохладные акватические или зеленые.
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Сладкие ноты
Шоколад, ваниль, карамель, какао – в общем, полноценная гурманика, которая помогает вам почувствовать себя окутанными теплом и на время перенестись в родовое гнездо, где пахнет свежими пирогами. Давно известно, что парфюмы с подобной композицией вызывают выработку эндорфина, а значит, помогают почувствовать себя немного счастливее. Кроме того, зима, несмотря на холод, это время уюта, потому так красиво «играют» на морозе сладкие композиции, по этой же причине в нашей стране их особенно любят, ведь за исключением южных областей, в большинстве российских регионов жаркая погода – не особенно частый гость.
Цитрусовые ноты
Да, они чаще всего освежающие, но в то же время, именно с цитрусовыми у нас ассоциируется один из главных зимних праздников – Новый год. Потому, если вас мучает сезонная хандра, срочно приобретите себе новый парфюм с нотами грейпфрута, мандарина или апельсина
Помните, что согревающие ароматы, к которым относятся восточные, восточно-цветочные, гурманские, шипровые, рекомендуется наносить на пульсирующие точки тела: запястье, зона за ухом, за коленом или на сгибе локтя и на ложбинку между ключицами. Однако особенно важно с такими композициями не переборщить, чтобы носить их с удовольствием и чувствовать себя при этом комфортно.
Согревающие специи
Ароматы зимы чаще всего согревающие: гвоздика, корица, имбирь, кардамон, ветивер. Парфюмеры любят специи в зимних томных композициях… а кто же не любит глинтвейн и булочки с корицей? Эти легкие и обожаемые всеми ноты, бодрят, окутывают теплом и делают обладателя ходячей печкой из сказки. Окружающие так и тянутся к вам, а вы счастливы согреть их. Не удивляйтесь если улыбок вокруг вас станет больше – это все они, ваши ароматные друзья, делают.
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Цветочные композиции: от розы до иланг-иланга
Многие парфюмеры смело добавляют в зимние новинки цветы. Это вечная классика, которая будет актуальна и этой зимой. Да это и понятно, цветы на снегу – это особая роскошь, тем более в этом сезоне. Поэтому внимательнее внюхайтесь в такие цветочные аккорды, как роза, жасмин, герань, магнолия, тубероза, иланг-иланг. Цветочные ароматы зимой вдохновляют на чувственность, любовь, романтику. Ощущаете нехватку романтики в душе? Смело идите в магазин за зимними цветами! Радуйте себя! Путешествуйте по просторам нашей планеты вместе с ее экзотическими представителями.
Древесные ноты
Ну и, отдельное место в снежной коллекции нот занимают ароматы смол и деревьев. Зимние парфюмы отличаются от летних своей глубиной, наполненностью и множеством открывающихся нот. Они более устойчивые, долгоиграющие, и это неслучайно, ведь зимой все на время засыпает: ритм становится медленнее, природа бережет свои ресурсы до весны и спит, все едут и идут медленнее, закутавшись в теплые шарфы. Вот и ароматы для этого времени года требуются такие же – более тягучие, плавные, но не менее притягательные. Они буквально берут все в свои руки, тормозя суету и спешку, обнимая и убеждая нас, что все хорошо, они заземляют, с ними можно забыть обо всем.
Представители данной группы могут быть звонкими и насыщенными: ваниль, ветивер, пачули, перуанский бальзам, кедр, уд. А могут быть едва уловимыми и нежными: лотос, мирра, амбра. Объединяет их одно: полная власть над всем, что находится вокруг. Единственное ограничение этих нот – баланс дозирования: из-за плотного облака аромата, если переборщить с объемом нанесения или частотой, может в буквальном смысле слова закружиться голова.
Ароматный мир многообразен и не засыпает зимой, каждый день парфюмеры радуют нас новинками и дают множество вариантов для наших желаний и фантазий – идите за ними!
Фото: depositphotos
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