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Косметика отпускника от 399 рублей: какие средства надо обязательно взять на отдых

Наконец это случилось! Вы едете в долгожданный отпуск. Чемодан уже открыт и жаждет быть наполненным купальниками, пляжными вещами и косметикой. И тут возникает вопрос: какие именно средства надо взять с собой, чтобы не везти в поездку ничего лишнего и занимающего много места и при этом не оставить дома ничего важного? Новый материал на Passion.ru — подсказка по составлению универсальной косметички отпускника.
Косметика отпускника от 399 рублей: какие средства надо обязательно взять на отдых

Travel-наборы

Идеальным решением для всех, кто хочет сэкономить место в чемодане и время на составление косметички из отдельных средств, станут уже готовые наборы средств в мини-форматах. Сегодня их можно найти в любом магазине и в любой ценовой категории. В галерее вы найдете несколько проверенных вариантов.

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Travel-набор Perfection от L.RAPHAEL. Набор, в который входят бестселлеры бренда, предназначен для восстановления и защиты кожи после воздействия солнечных лучей, сильных холодов и вызывающих обезвоживание перелетов. В нем есть все, что необходимо для комплексной заботы о коже — от лосьона до кремов и сывороток. Идеально для отпуска. Цена: 726 евро.

Солнцезащитные средства

Без солнцезащитных средств летом никуда. Особенно если вы собираетесь на море. Помните, загар должен и может быть безопасным, но это возможно только при регулярном использовании и обновлении SPF.

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я выбрал вместо рекламы.
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Легкий солнцезащитный крем для ровного тона кожи Advanced Brightening UV Defense SPF 50 от SkinCeuticals. Это средство двойного действия, которое обеспечивает высокую защиту от UVA/UVB-лучей и предупреждает фотостарение кожи, а также коррекцию пигментации, усиливает сияние и выравнивает тон. Цена: 3 895 рублей.

Для заботы о коже и ее восстановления после загара

После загара и купания в море кожа без специального ухода может пересохнуть и начать шелушиться, потому увлажнение и своевременная деликатная эксфолиация на отдыхе должны стать вашими лучшими друзьями.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Щеточка для очищения лица FOREO LUNA mini 3 от FOREO. Компактный размер и долгая зарядка гаджета позволяют использовать его в путешествии без проблем и избежать загрязнения пор и появления высыпаний. Цена: 16 499 рублей.

Ароматы

Какой же отдых без новых ароматов? Возьмите с собой миниатюры любимых или попробуйте что-то новое, чтобы создать приятные ассоциации об отдыхе и счастливых теплых днях.

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Набор ароматов Discovery Set от Le Labo. В наборе собраны самые любимые ароматы из классической коллекции. В состав входят 5 ароматов по 1,5 мл, которые так удобно брать с собой. Ароматы красиво упакованы в классическую крафтовую коробку, которая запечатана персонализированной этикеткой. Состав набора: Santal 33, Rose 31, The Noir 29, Another 13, Bergamote 22. Цена: по запросу.

Средства для ухода за волосами

Шампунь и кондиционер — это та база, на которой даже нет смысла останавливаться. Их вы в любом случае возьмете с собой либо в полном размере, либо в travel-формате, но помимо очищения волосам на отдыхе необходимы защита и питание, чтобы они к моменту возвращения не превратились в безжизненную солому.

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Фен в дорожном формате Travel Dryer от WAHL. Складной дорожный фен с 2 режимами мощности не займет много места в чемодане, но станет незаменимым помощником в любом путешествии. Цена: 1 571 рубль.

Декоративная косметика

Конечно, отпуск — это в первую очередь расслабление и желание забыть обо всем на свете, в том числе и о декоративной косметике. Но возьмите с собой хотя бы базовый набор миниатюр на тот случай, если вдруг захочется выбраться куда-нибудь вечером.

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Набор миниатюр Travel size от Beautydrugs. В наборе есть все необходимое для того, чтобы выглядеть безупречно: крем для глаз Snail Repairing Eye Cream, чтобы освежить взгляд; стробинг StroBBling для придания коже естественного сияния; идеальное тональное средство Mannequino Foundation (в двух оттенках на выбор 1,5 и 3 тон). Цена: 1 900 рублей.

Фото: pexels, архив пресс-служб

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