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Косметика отпускника от 399 рублей: какие средства надо обязательно взять на отдых

Наконец это случилось! Вы едете в долгожданный отпуск. Чемодан уже открыт и жаждет быть наполненным купальниками, пляжными вещами и косметикой. И тут возникает вопрос: какие именно средства надо взять с собой, чтобы не везти в поездку ничего лишнего и занимающего много места и при этом не оставить дома ничего важного? Новый материал на Passion.ru — подсказка по составлению универсальной косметички отпускника.