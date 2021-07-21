Косметика отпускника от 399 рублей: какие средства надо обязательно взять на отдых
Travel-наборы
Идеальным решением для всех, кто хочет сэкономить место в чемодане и время на составление косметички из отдельных средств, станут уже готовые наборы средств в мини-форматах. Сегодня их можно найти в любом магазине и в любой ценовой категории. В галерее вы найдете несколько проверенных вариантов.
Солнцезащитные средства
Без солнцезащитных средств летом никуда. Особенно если вы собираетесь на море. Помните, загар должен и может быть безопасным, но это возможно только при регулярном использовании и обновлении SPF.
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Для заботы о коже и ее восстановления после загара
После загара и купания в море кожа без специального ухода может пересохнуть и начать шелушиться, потому увлажнение и своевременная деликатная эксфолиация на отдыхе должны стать вашими лучшими друзьями.
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Ароматы
Какой же отдых без новых ароматов? Возьмите с собой миниатюры любимых или попробуйте что-то новое, чтобы создать приятные ассоциации об отдыхе и счастливых теплых днях.
Средства для ухода за волосами
Шампунь и кондиционер — это та база, на которой даже нет смысла останавливаться. Их вы в любом случае возьмете с собой либо в полном размере, либо в travel-формате, но помимо очищения волосам на отдыхе необходимы защита и питание, чтобы они к моменту возвращения не превратились в безжизненную солому.
Декоративная косметика
Конечно, отпуск — это в первую очередь расслабление и желание забыть обо всем на свете, в том числе и о декоративной косметике. Но возьмите с собой хотя бы базовый набор миниатюр на тот случай, если вдруг захочется выбраться куда-нибудь вечером.
Фото: pexels, архив пресс-служб
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