Как правильно ухаживать за кожей в холода, чтобы сохранить ее красоту: советы экспертов

Прекрасным защитным средством во время холодов является декоративная косметика – пудра, губная помада, тональный крем. Такая косметика должна быть на жировой основе, иначе вода, не успевшая впитаться, на поверхности лица превратится в кристаллики льда, которые станут дополнительным раздражающим фактором. Также не думайте, что в холода можно обойтись без солнцезащитного крема – SPF не ниже 15, защищающий кожу лучей UVA/UVB должен быть у всех.

Уход за губами в период холодов

В это непростое время не стоит забывать про кожу губ. В ней, как и в коже вокруг глаз, нет сальных желез, а значит, увлажнение этой зоны полностью в вашей зоне ответственности. Самая полезная привычка для сохранения красоты губ – постоянно носить с собой гигиеническую помаду или бальзам с воском или витамином Е и использовать средство перед каждым выходом на улицу. В зимний период стоит отдать предпочтение глянцевым текстурам помад, так как они сушат кожу меньше матовых. Кроме того, стоит очищать губы специальным скрабом или мягким скрабом для лица, а также наносить на ночь косметическое масло.

Уход за кожей рук в период холодов

Вне зависимости от возраста и состояния кожи влияние холодов на руках сказывается сильнее всего. Это связано с тем, что кожа рук в принципе содержит меньше влаги и сальных желез, чем кожа лица, и чаще подвергается воздействию холода и ветра. И, конечно, завершающим фактором являются многочисленные моющие и чистящие средства, с которыми руки сталкиваются постоянно. Поэтому в осенне-зимний период стоит использовать не только мыло с пониженным содержанием щелочи, но и щадящие моющие средства, а также использовать перчатки при уборке.