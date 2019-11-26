passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Как правильно ухаживать за кожей в холода, чтобы сохранить ее красоту: советы экспертов

В период холодов наша кожа подвержена сильным испытаниям. Сухость, шелушение, покраснение и повышенная чувствительность — вот с какими проблемами может столкнуться каждый, кто не подготовил кожу к зимнему сезону. Редакция Passion.ru решила досконально изучить вопрос, чтобы окончательно поставить точку в вопросе о заботе кожи зимой.

Конец осени и зима – традиционно особенно сложный период для нашей кожи: на улице она подвергается воздействию ветра и холода, а в помещениях быстро обезвоживается из-за слишком сухого воздуха, кондиционеров и центрального отопления. Кроме того, именно сейчас у нас многократно возрастает желание добавить к горячему кофе или чаю немного сахара и сладкий десерт, что также создает дополнительную нагрузку на кожу. Как же ухаживать за ней в это непростое время, чтобы за время холодов не постареть лет на пять?

Яна Ильяная
Врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Verba Mayr

Особенности домашнего ухода в период холодов

Обязательный минимум для домашнего ухода должен состоять из очищения, тонизации, увлажнения и питания. Для мягкого очищения кожи лица лучше всего использовать пенки или молочко. Рекомендуется умываться теплой водой, горячая же пересушивает кожу. Скрабы зимой можно использовать не чаще одного раза в неделю. При выборе тоника отдайте предпочтение не содержащим в составе спирт, чтобы не пересушить кожу. После тоника нужно нанести увлажняющее средство – к примеру, эластиновую или коллагеновую сыворотку или серум с гиалуроновой кислотой.

В период холодов важно помогать коже лица с помощью питательных масок и сывороток. Их можно делать чаще, чем в теплое время: 2–3 раза в неделю. Заключительным шагом будет нанесение питательного крема. Это нужно для того, чтобы избежать испарения сыворотки. Наносить такой крем нужно за 40-60 минут до выхода на улицу. Зимой выбирайте средство на одну единицу в сторону сухого типа кожи, чем ваш собственный.

Фото: vostock-photo

Прекрасным защитным средством во время холодов является декоративная косметика – пудра, губная помада, тональный крем. Такая косметика должна быть на жировой основе, иначе вода, не успевшая впитаться, на поверхности лица превратится в кристаллики льда, которые станут дополнительным раздражающим фактором. Также не думайте, что в холода можно обойтись без солнцезащитного крема – SPF не ниже 15, защищающий кожу лучей UVA/UVB должен быть у всех.

Уход за губами в период холодов

В это непростое время не стоит забывать про кожу губ. В ней, как и в коже вокруг глаз, нет сальных желез, а значит, увлажнение этой зоны полностью в вашей зоне ответственности. Самая полезная привычка для сохранения красоты губ – постоянно носить с собой гигиеническую помаду или бальзам с воском или витамином Е и использовать средство перед каждым выходом на улицу. В зимний период стоит отдать предпочтение глянцевым текстурам помад, так как они сушат кожу меньше матовых. Кроме того, стоит очищать губы специальным скрабом или мягким скрабом для лица, а также наносить на ночь косметическое масло.

Уход за кожей рук в период холодов

Вне зависимости от возраста и состояния кожи влияние холодов на руках сказывается сильнее всего. Это связано с тем, что кожа рук в принципе содержит меньше влаги и сальных желез, чем кожа лица, и чаще подвергается воздействию холода и ветра. И, конечно, завершающим фактором являются многочисленные моющие и чистящие средства, с которыми руки сталкиваются постоянно. Поэтому в осенне-зимний период стоит использовать не только мыло с пониженным содержанием щелочи, но и щадящие моющие средства, а также использовать перчатки при уборке.

Фото: vostock-photo

Сухая кожа рук зимой требует ухода не меньше, чем эпидермис лица, и этапы ухода за ней аналогичные. Для очищения кожи, особенно если уже появились шелушения и трещины, можно использовать мягкий скраб — такой же, как для лица. После очищения нужно использовать питательный крем с ингредиентами, удерживающими воду — мочевиной, воском и другими. Сухие руки зимой часто грубеют, для смягчения можно использовать парафиновые ванночки и питательный крем с витаминами А и Е.

Косметологические процедуры в период холодов

Пилинги

Существует перечень процедур, который рекомендуется делать в холодный период. В первую очередь — это косметические пилинги, которые помогут нормализовать цвет лица, избавят вас от расширенных пор, и придадут коже сияние. Тип пилинга под вашу кожу должен подобрать врач-косметолог, так как по глубине воздействия и периоду реабилитации после они бывают разные: кислотные, химические и ретиноловые.

Фотоомоложение

На втором месте стоит фотоомоложение. Это аппаратные IPL-процедуры, которые позволяют работать с пигментными пятнами, куперозом, расширенными сосудами, стимулировать синтез коллагена и эластина для омоложения, а также сокращать поры. К тому же они обеспечивают фреш-эффект, уменьшая видимость мелких морщинок, следов от акне и других поствоспалительных элементов.

Лазерные шлифовки

Замыкают топ-3 зимних процедур — лазерные шлифовки и аппаратные пилинги. С помощью этих процедур вы сможете избавиться от постакне, мелких морщинок, гиперпигментации и получите хороший лифтинговый эффект.

Фото: vostock-photo

Инъекционные процедуры

Стоит отметить, что осень и зима — самое время инъекционных процедур. Так как в этот период мы можем помочь нашей коже восстановиться после активного летнего солнца. К таким процедурам относятся: мезотерапия, биоревитализация (обеспечат коже глубокое увлажнение и насыщение), контурная пластика, волюметрическая коррекция, нитевой лифтинг. Учитывая, что в это время появляется новый фактор воздействия — холодный воздух, подобные процедуры будут очень кстати.

Евгения Иконникова
Врач-дерматокосметолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице, кандидат медицинских наук

Дополнительные рекомендации для сохранения красоты и молодости в холода

  • Осенью достаточно часто происходит сезонное обострение различных заболеваний, в том числе кожных. Наиболее распространенным из них является угревая сыпь. При первых признаках ее возникновения рекомендуется обратиться к врачу-дерматокосметологу – на начальной стадии развитие угревой болезни можно остановить, а в случае интенсивного воспалительного процесса назначается специальное лечение.

  • Как правило, с наступлением зимы появляются симптомы гиповитаминоза и недостатка витамина Д. Поэтому не стоит забывать о приеме мультивитаминных комплексов, дополнительно содержащих омега-3-жирные кислоты. Уже через несколько недель их приема отмечается уменьшение дискомфорта и сухости кожи.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Крем «Био-инженер», ATB lab, глубоко увлажняет, защищает от погодных факторов, успокаивает и смягчает раздраженную кожу, восстанавливает и заживляет, можно использовать после эстетических процедур. Цена: 3910 рублей.

  • В холодное время года на улице сосуды кожи головы сужаются. Это приводит к ухудшению питания волос, что способствует их выпадению. Усилить кровоснабжение волос можно с помощью мезотерапии. В домашних условиях рекомендуется применять специальные питательные и разогревающие маски.
  • Основной вред наносит не плохая погода, а сухость в помещениях. Поэтому увлажнитель воздуха обязательно должен быть у каждой девушки.

Рекомендации по питанию в холодное время года

  • Добавьте в свой рацион рыбу, орехи, авокадо, оливковое и льняное масло. В них очень много полиненасыщенных жирных кислот, которые очень полезны для кожи особенно зимой.

  • Важно пить не менее 1,5 литра воды — она поможет насытить кожу влагой изнутри, нормализует выделения себума.

  • В холодное время года доступно меньше овощей и фруктов, богатых витаминами, которые участвуют в ферментативных реакциях обмена веществ. Поэтому необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы.

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!