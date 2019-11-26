Как правильно ухаживать за кожей в холода, чтобы сохранить ее красоту: советы экспертов
Конец осени и зима – традиционно особенно сложный период для нашей кожи: на улице она подвергается воздействию ветра и холода, а в помещениях быстро обезвоживается из-за слишком сухого воздуха, кондиционеров и центрального отопления. Кроме того, именно сейчас у нас многократно возрастает желание добавить к горячему кофе или чаю немного сахара и сладкий десерт, что также создает дополнительную нагрузку на кожу. Как же ухаживать за ней в это непростое время, чтобы за время холодов не постареть лет на пять?
Особенности домашнего ухода в период холодов
Обязательный минимум для домашнего ухода должен состоять из очищения, тонизации, увлажнения и питания. Для мягкого очищения кожи лица лучше всего использовать пенки или молочко. Рекомендуется умываться теплой водой, горячая же пересушивает кожу. Скрабы зимой можно использовать не чаще одного раза в неделю. При выборе тоника отдайте предпочтение не содержащим в составе спирт, чтобы не пересушить кожу. После тоника нужно нанести увлажняющее средство – к примеру, эластиновую или коллагеновую сыворотку или серум с гиалуроновой кислотой.
В период холодов важно помогать коже лица с помощью питательных масок и сывороток. Их можно делать чаще, чем в теплое время: 2–3 раза в неделю. Заключительным шагом будет нанесение питательного крема. Это нужно для того, чтобы избежать испарения сыворотки. Наносить такой крем нужно за 40-60 минут до выхода на улицу. Зимой выбирайте средство на одну единицу в сторону сухого типа кожи, чем ваш собственный.
Фото: vostock-photo
Прекрасным защитным средством во время холодов является декоративная косметика – пудра, губная помада, тональный крем. Такая косметика должна быть на жировой основе, иначе вода, не успевшая впитаться, на поверхности лица превратится в кристаллики льда, которые станут дополнительным раздражающим фактором. Также не думайте, что в холода можно обойтись без солнцезащитного крема – SPF не ниже 15, защищающий кожу лучей UVA/UVB должен быть у всех.
Уход за губами в период холодов
В это непростое время не стоит забывать про кожу губ. В ней, как и в коже вокруг глаз, нет сальных желез, а значит, увлажнение этой зоны полностью в вашей зоне ответственности. Самая полезная привычка для сохранения красоты губ – постоянно носить с собой гигиеническую помаду или бальзам с воском или витамином Е и использовать средство перед каждым выходом на улицу. В зимний период стоит отдать предпочтение глянцевым текстурам помад, так как они сушат кожу меньше матовых. Кроме того, стоит очищать губы специальным скрабом или мягким скрабом для лица, а также наносить на ночь косметическое масло.
Уход за кожей рук в период холодов
Вне зависимости от возраста и состояния кожи влияние холодов на руках сказывается сильнее всего. Это связано с тем, что кожа рук в принципе содержит меньше влаги и сальных желез, чем кожа лица, и чаще подвергается воздействию холода и ветра. И, конечно, завершающим фактором являются многочисленные моющие и чистящие средства, с которыми руки сталкиваются постоянно. Поэтому в осенне-зимний период стоит использовать не только мыло с пониженным содержанием щелочи, но и щадящие моющие средства, а также использовать перчатки при уборке.
Фото: vostock-photo
Сухая кожа рук зимой требует ухода не меньше, чем эпидермис лица, и этапы ухода за ней аналогичные. Для очищения кожи, особенно если уже появились шелушения и трещины, можно использовать мягкий скраб — такой же, как для лица. После очищения нужно использовать питательный крем с ингредиентами, удерживающими воду — мочевиной, воском и другими. Сухие руки зимой часто грубеют, для смягчения можно использовать парафиновые ванночки и питательный крем с витаминами А и Е.
Косметологические процедуры в период холодов
Пилинги
Существует перечень процедур, который рекомендуется делать в холодный период. В первую очередь — это косметические пилинги, которые помогут нормализовать цвет лица, избавят вас от расширенных пор, и придадут коже сияние. Тип пилинга под вашу кожу должен подобрать врач-косметолог, так как по глубине воздействия и периоду реабилитации после они бывают разные: кислотные, химические и ретиноловые.
Фотоомоложение
На втором месте стоит фотоомоложение. Это аппаратные IPL-процедуры, которые позволяют работать с пигментными пятнами, куперозом, расширенными сосудами, стимулировать синтез коллагена и эластина для омоложения, а также сокращать поры. К тому же они обеспечивают фреш-эффект, уменьшая видимость мелких морщинок, следов от акне и других поствоспалительных элементов.
Лазерные шлифовки
Замыкают топ-3 зимних процедур — лазерные шлифовки и аппаратные пилинги. С помощью этих процедур вы сможете избавиться от постакне, мелких морщинок, гиперпигментации и получите хороший лифтинговый эффект.
Фото: vostock-photo
Инъекционные процедуры
Стоит отметить, что осень и зима — самое время инъекционных процедур. Так как в этот период мы можем помочь нашей коже восстановиться после активного летнего солнца. К таким процедурам относятся: мезотерапия, биоревитализация (обеспечат коже глубокое увлажнение и насыщение), контурная пластика, волюметрическая коррекция, нитевой лифтинг. Учитывая, что в это время появляется новый фактор воздействия — холодный воздух, подобные процедуры будут очень кстати.
Дополнительные рекомендации для сохранения красоты и молодости в холода
Осенью достаточно часто происходит сезонное обострение различных заболеваний, в том числе кожных. Наиболее распространенным из них является угревая сыпь. При первых признаках ее возникновения рекомендуется обратиться к врачу-дерматокосметологу – на начальной стадии развитие угревой болезни можно остановить, а в случае интенсивного воспалительного процесса назначается специальное лечение.
Как правило, с наступлением зимы появляются симптомы гиповитаминоза и недостатка витамина Д. Поэтому не стоит забывать о приеме мультивитаминных комплексов, дополнительно содержащих омега-3-жирные кислоты. Уже через несколько недель их приема отмечается уменьшение дискомфорта и сухости кожи.
- В холодное время года на улице сосуды кожи головы сужаются. Это приводит к ухудшению питания волос, что способствует их выпадению. Усилить кровоснабжение волос можно с помощью мезотерапии. В домашних условиях рекомендуется применять специальные питательные и разогревающие маски.
- Основной вред наносит не плохая погода, а сухость в помещениях. Поэтому увлажнитель воздуха обязательно должен быть у каждой девушки.
Рекомендации по питанию в холодное время года
Добавьте в свой рацион рыбу, орехи, авокадо, оливковое и льняное масло. В них очень много полиненасыщенных жирных кислот, которые очень полезны для кожи особенно зимой.
Важно пить не менее 1,5 литра воды — она поможет насытить кожу влагой изнутри, нормализует выделения себума.
В холодное время года доступно меньше овощей и фруктов, богатых витаминами, которые участвуют в ферментативных реакциях обмена веществ. Поэтому необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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