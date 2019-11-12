Лазерная шлифовка, ополаскивание теплой водой и еще 9 главных правил ухода за руками в холода
Как ухаживать за руками в межсезонье дома и в маникюрном салоне
Не забывайте про крем для рук
Чтобы сохранить кожу на руках красивой и здоровой, регулярно используйте увлажняющий крем для рук: утром, за полчаса до выхода из дома, и вечером (для лучшего эффекта можно надеть хлопчатобумажные перчатки). Однако если вы обладательница сухой кожи, крем нужно наносить чаще – после каждого соприкосновения с водой.
Мойте руки теплой водой
Это важно, так как слишком горячая или холодная вода может вызвать стресс у кожи, а его ей сейчас хватает и без этого, используйте натуральное мыло из природных компонентов, которые не будут вызывать раздражение и будут питать вашу кожу. Кроме того, откажитесь от сушилок, просто промакивайте руки салфеткой или давайте влаге впитаться в кожу. И никогда не выходите с мокрыми или влажными руками на холодный воздух.
Фото: vostock-photo
Пользуйтесь маслами для кутикулы
Осенью и зимой кутикула нуждается в особом уходе, ведь она так же, как и кожа в целом, подвержена сухости. Для увлажнения и питания кутикулы можно использовать натуральные масла с витамином Е. Наносите их круговыми движениями. Легкий массаж необходим для стимуляции кровообращения в корне ногтя, что благотворно влияет не только на состояние кутикулы, но и ногтевой пластины.
Сделайте пилинг
В качестве одной из самых распространенных осенних процедур для рук можно выделить пилинг. Он мягко удаляет омертвевшие клетки рогового слоя кожи и делает руки мягкими и нежными.
Попробуйте парафинотерапию
Кроме того, можно пройти курс парафинотерапии для рук. Нагретый парафин с добавлением питательных веществ прогревает дерму и создает воздухо- и влагонепроницаемую пленку. Под такой оболочкой поры лучше раскрываются, питательные вещества и витамины проникают в глубокие слои эпидермиса, улучшается кровоснабжение, происходит активное выведение токсинов, а за счет парникового эффекта кожа увлажняется. После парафинотерапии вы моментально заметите, какой эластичной и упругой стала кожа. Даже мелкие морщинки разгладятся.
Фото: vostock-photo
Маникюр надо делать круглый год
Осенью и зимой не стоит забывать об уходе за ногтями. Аккуратный маникюр избавит вас от заусенцев, которые чаще появляются в межсезонье. Если у вас тонкие ногти, и вы любите гель-лак, используйте проверенные, наиболее щадящие для ногтевой пластины варианты покрытий.
Какие косметологические процедуры для рук можно сделать осенью
Лазерная шлифовка кожи рук
Самая востребованная и эффективная процедура для улучшения состояния кожи рук — лазерное омоложение Halo. Это единственный в мире лазер, который в рамках одной процедуры омолаживает кожу сразу абляционным и неабляционным методами. Первый прогревает ткани и стимулирует выработку коллагена, второй — выравнивает поверхность. Таким образом, в результате мы получаем 2 процедуры одномоментно.
Благодаря такому воздействию на поверхность кожи и на глубокий слой эпидермиса процедура дает максимальный результат. Со временем (через 2-4 недели) тонкая кожа кистей уплотняется, а тургор (эластичность) кожи повышается. Процедура безболезненная за счет использования обезболивающего крема. Реабилитация составляет до 5 дней.
Фото: vostock-photo
Инъекции пептидами и биоревитализация
Для более выраженного результата от лазерного омоложения рук через 2 недели имеет смысл сделать курс инъекций препаратом с пептидами, чтобы кожа получила те необходимые вещества, из которых будет строить новый коллаген. Кроме того, лазерная шлифовка хорошо сочетается с биоревитализацией – инъекциями гиалуроновой кислоты. Активное увлажнение создает резерв воды, необходимый для защиты от обезвоживания тонкой кожи рук, а также помогает отсрочить процесс старения.
Фотоомоложение кожи рук
Для устранения пигментных пятен в области кистей рук, появляющихся с возрастом, будет эффективна процедура фотоомоложения BBL. Французы называют эти пятна «маргаритки смерти», в России у этого эстетического дефекта другое название – «старческая гречка». Суть процедуры состоит в использовании широкополосного импульсного света, который коагулирует пигмент. Кожа становится заметно моложе, а цвет более ровный.
Инфракрасный термолифтинг рук
Кроме того, можно проработать кисти в режиме Skin tyte — это процедура инфракрасного термолифтинга, в результате которой прогревается кожа, стимулируя выработку коллагена. В зоне воздействия пациент ощущает небольшое нагревание, а в целом процедура проходит очень комфортно (с помощью проводникового геля) без применения местной анестезии. В результате кожа становится более упругой, микрорельеф кожи заметно улучшается.
Плазмотерапия
Фототерапию хорошо сочетать с плазмотерапией – инъекциями плазмы (из крови пациента), обогащенной тромбоцитами. Плазма содержит факторы роста, которые улучшают обменные процессы, стимулируют выработку собственной гиалуроновой кислоты и коллагена.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами_
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