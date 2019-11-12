Лазерная шлифовка, ополаскивание теплой водой и еще 9 главных правил ухода за руками в холода

Не забывайте про крем для рук

Чтобы сохранить кожу на руках красивой и здоровой, регулярно используйте увлажняющий крем для рук: утром, за полчаса до выхода из дома, и вечером (для лучшего эффекта можно надеть хлопчатобумажные перчатки). Однако если вы обладательница сухой кожи, крем нужно наносить чаще – после каждого соприкосновения с водой.

Мойте руки теплой водой

Это важно, так как слишком горячая или холодная вода может вызвать стресс у кожи, а его ей сейчас хватает и без этого, используйте натуральное мыло из природных компонентов, которые не будут вызывать раздражение и будут питать вашу кожу. Кроме того, откажитесь от сушилок, просто промакивайте руки салфеткой или давайте влаге впитаться в кожу. И никогда не выходите с мокрыми или влажными руками на холодный воздух.