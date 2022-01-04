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Гид по новинкам: SOS-гель от воспалений и еще 9 впечатляющих бьюти-запусков января

Знакомимся с главными косметическими средствами начала 2022 года
Вот и наступил такой долгожданный 2022 год. Праздничная ночь позади, подарки вручены, и теперь, наконец, можно расслабиться и как следует отдохнуть: выехать на природу, покататься на лыжах, выспаться и не спеша пройтись по магазинам. Тем более что январь приготовил нам немало интересных запусков. А наш гид по новинкам поможет вам сориентироваться в этом косметическом изобилии.
Гид по новинкам: SOS-гель от воспалений и еще 9 впечатляющих бьюти-запусков января

Коллекция средств по уходу за волосами от DAVID MALLETT

Коллекция средств по уходу за волосами DAVID MALLETT. Цена по запросу. Продается на molecule.ru.

Коллекция средств по уходу за волосами DAVID MALLETT. Цена по запросу. Продается на molecule.ru.

Фото: архив пресс-служб

Начало 2022 года в России ознаменовалось приходом на косметический рынок бренда от легендарного французского стилиста Дэвида Маллета, в салон к которому мечтают попасть звезды первой величины. Все продукты из разработанной под его контролем линейки средств решают три наиболее важные задачи по уходу за волосами: их увлажнение, поддержание объема и сохранение цвета. А коллекция стайлинговых средств позволяет создать самые креативные укладки, не утяжеляя при этом волосы и сохраняя их подвижными. Вся продукция не тестируется на животных, не содержит парабенов, минеральных масел, химических добавок — в общем, все средства экологичные, что особенно важно сегодня, когда разумное потребление вышло на первый план.

Восстанавливающий бальзам для чувствительной кожи лица и тела Calm-Essentiel от CLARINS

Восстанавливающий бальзам для чувствительной кожи лица и тела Calm-Essentiel, CLARINS. Цена 2950 рублей.

Восстанавливающий бальзам для чувствительной кожи лица и тела Calm-Essentiel, CLARINS. Цена 2950 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Бальзам разработан специально для ослабленных и раздраженных участков кожи. Он содержит 96% натуральных ингредиентов, его насыщенная, но нежирная текстура не имеет запаха и легко распределяется по коже, моментально устраняя ощущение дискомфорта: сухость, покраснения, жжение, зуд, стянутость, шелушение, обветренность, раздражение, шероховатость.

Аромат Fig Extasy от Mancera

Аромат Fig Extasy, Mancera. Цена 15 950 рублей.

Аромат Fig Extasy, Mancera. Цена 15 950 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Главная цель этой теплой и уютной новинки, вышедшей в середине зимы, — напомнить о лете и отдыхе в Сен-Тропе и о первой влюбленности. Это зеленый ориентальный аромат, который можно почувствовать на закате в инжирном саду, когда нагретые за день солнцем деревья и сочные плоды начинают благоухать. В композиции парфюма инжирное молочко, индийский ладан, имбирь, розовый и черный перец, лист зеленого инжира, майсурский сандал, дымная кожа, кедр, прованская лаванда, тимьян, ваниль, бобы тонка, бензоин из Сиама и стиракский бальзам.

Гель против несовершенств ACNILOGIC GEL от Guinot

Гель против несовершенств ACNILOGIC GE, Guinot. Цена по запросу

Гель против несовершенств ACNILOGIC GE, Guinot. Цена по запросу

Фото: архив пресс-служб

Новинка просто must-have для обладателей жирной, комбинированной и проблемной кожи. Это настоящее SOS-средство с мощным эффектом, действие которого направлено против несовершенств кожи. Гель мгновенно очищает кожу, восстанавливает баланс ее микробиома, предотвращает образование комедонов и воспалений, а также успокаивает ее. Состав средства богатый и действительно работающий.

Подтягивающий крем для области вокруг глаз EyeShine от Tolure Cosmetics

Подтягивающий крем для области вокруг глаз EyeShine, Tolure Cosmetics. Цена 5450 рублей.

Подтягивающий крем для области вокруг глаз EyeShine, Tolure Cosmetics. Цена 5450 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Уже спустя 2 недели использования крема будет заметен ярко выраженный лифтинг-эффект, разгладятся мелкие морщинки, кожа станет более увлажненная и сияющая. Уникальность крема состоит в том, что его можно использовать даже на подвижном верхнем веке для еще большего эффекта лифтинга! Является отличной базой под макияж и может быть использован как жидкие патчи.

Коллекция ароматов Oud collection от HFC Paris

Ароматы Divine Blossom и Golden Fever, HFC Paris. Цена 30 500 рублей. Купить можно в ЦУМе, «Артиколи» и «Золотом яблоке»

Ароматы Divine Blossom и Golden Fever, HFC Paris. Цена 30 500 рублей. Купить можно в ЦУМе, «Артиколи» и «Золотом яблоке»

Фото: архив пресс-служб

В коллекцию вошли два аромата Divine Blossom и Golden Fever, которые объединены ценнейшим природным ингредиентом — вытяжкой арганового дерева и посвящены магическим символам удачи лотосу и колесу Фортуны. Аромат Divine Blossom создан парфюмером Бенуа Бержиа. Он цветочный, гурманский, удовый. В его композиции листья миндаля, апельсин, экзотические фрукты, голубой лотос, бобы тонка, апельсиновый цвет, мускус, какао, амбра, ваниль, сандал, уд. Аромат Golden Fever разработала Селин Рипер. Он шипровый, зеленый, гурманский. В его пирамиде иланг-иланг, черный перец, гальбанум, жасмин, турецкая роза, нарцисс, пачули, коричневый сахар, пудровый мускус, уд.

Румяна Sexy Cream Blusher в новом оттенке от Romanovamakeup

Румяна Sexy Cream Blusher в оттенке Good Girl, Romanovamakeup. Цена 2170 рублей

Румяна Sexy Cream Blusher в оттенке Good Girl, Romanovamakeup. Цена 2170 рублей

Фото: архив пресс-служб

Румяна в нежно-розовом оттенке Good Girl с мелкими светоотражающими частичками идеально дополнят легкий натуральный образ в макияже. Они имеют кремовую адаптативную формулу, которую можно нанести в одно касание с помощью кисти, спонжа или подушечками пальцев, придавая свежесть и свечение на коже в одно касание.

Сыворотка Orchidée Impériale Black от Guerlain

Флакон Bernardaud и сыворотка Orchidée Impériale Black, Guerlain. Цена 107 500 рублей. Цена сменного блока 81 700 рублей.

Флакон Bernardaud и сыворотка Orchidée Impériale Black, Guerlain. Цена 107 500 рублей. Цена сменного блока 81 700 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Orchidée Impériale Black — премиальная линия известного французского бренда. В ней содержится редкий экстракт черной орхидеи. Помимо этого, новая сыворотка не только содержит 24-каратное золото для придания коже сияния, но и пребиотики, пробиотики и симбиотики, которые должны восстанавливать и усиливать механизмы защиты эпидермиса.

Отдельного внимания заслуживает упаковка новинки. Каждый флакон создан вручную в старейшем французском доме фарфора Bernardaud, покрыт черной эмалью и украшен гравировкой из 24-каратного золота. Это произведение искусства, которое, к счастью, можно использовать повторно, просто меняя сменные блоки средства.

Парфюмированные гели для душа и ванны от Felce Azzurra

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Парфюмированный гель для душа и ванны Felce Azzurra. Цена 312 рублей.

Фото: архив пресс-служб

В коллекции 4 геля для душа, разработанные по семейным рецептам. Насыщенная формула средств обволакивает вашу кожу и дарит ей потрясающее очищение и увлажнение, подчеркивая ее красоту и нежность. Кожа после использования необыкновенно мягкая и гладкая, к ней хочется прикасаться вновь и вновь. Отличительная особенность гелей — восхитительный аромат с уникальной ольфакторной пирамидой: «Классический», «Мята и лайм», «Белый мускус» и «Золото и специи».

Биолюмин гель-увлажнитель с витамином С BioLumin-C Gel Moisturizer от Dermalogica

Биолюмин гель-увлажнитель с витамином С BioLumin-C Gel Moisturizer, Dermalogica. Цена 6030 рублей

Биолюмин гель-увлажнитель с витамином С BioLumin-C Gel Moisturizer, Dermalogica. Цена 6030 рублей

Фото: архив пресс-служб

Супернасыщенный гель-увлажнитель, который с помощью витамина С помогает бороться с действием свободных радикалов и увлажняет кожу для достижения максимального сияния. Средство насыщено витамином С, имеет невесомую текстуру, укрепляет гидролипидный барьер и позволяет добиться максимального эффекта сияния в короткие сроки.

Фото: freepik.com, архив пресс-служб

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