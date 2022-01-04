Гид по новинкам: SOS-гель от воспалений и еще 9 впечатляющих бьюти-запусков января

Гид по новинкам: SOS-гель от воспалений и еще 9 впечатляющих бьюти-запусков январяЗнакомимся с главными косметическими средствами начала 2022 года
Коллекция средств по уходу за волосами от DAVID MALLETT
Фото: архив пресс-служб
Начало 2022 года в России ознаменовалось приходом на косметический рынок бренда от легендарного французского стилиста Дэвида Маллета, в салон к которому мечтают попасть звезды первой величины. Все продукты из разработанной под его контролем линейки средств решают три наиболее важные задачи по уходу за волосами: их увлажнение, поддержание объема и сохранение цвета. А коллекция стайлинговых средств позволяет создать самые креативные укладки, не утяжеляя при этом волосы и сохраняя их подвижными. Вся продукция не тестируется на животных, не содержит парабенов, минеральных масел, химических добавок — в общем, все средства экологичные, что особенно важно сегодня, когда разумное потребление вышло на первый план.
Восстанавливающий бальзам для чувствительной кожи лица и тела Calm-Essentiel от CLARINS
Фото: архив пресс-служб
Бальзам разработан специально для ослабленных и раздраженных участков кожи. Он содержит 96% натуральных ингредиентов, его насыщенная, но нежирная текстура не имеет запаха и легко распределяется по коже, моментально устраняя ощущение дискомфорта: сухость, покраснения, жжение, зуд, стянутость, шелушение, обветренность, раздражение, шероховатость.
Аромат Fig Extasy от Mancera
Фото: архив пресс-служб
Главная цель этой теплой и уютной новинки, вышедшей в середине зимы, — напомнить о лете и отдыхе в Сен-Тропе и о первой влюбленности. Это зеленый ориентальный аромат, который можно почувствовать на закате в инжирном саду, когда нагретые за день солнцем деревья и сочные плоды начинают благоухать. В композиции парфюма инжирное молочко, индийский ладан, имбирь, розовый и черный перец, лист зеленого инжира, майсурский сандал, дымная кожа, кедр, прованская лаванда, тимьян, ваниль, бобы тонка, бензоин из Сиама и стиракский бальзам.
Гель против несовершенств ACNILOGIC GEL от Guinot
Фото: архив пресс-служб
Новинка просто must-have для обладателей жирной, комбинированной и проблемной кожи. Это настоящее SOS-средство с мощным эффектом, действие которого направлено против несовершенств кожи. Гель мгновенно очищает кожу, восстанавливает баланс ее микробиома, предотвращает образование комедонов и воспалений, а также успокаивает ее. Состав средства богатый и действительно работающий.
Подтягивающий крем для области вокруг глаз EyeShine от Tolure Cosmetics
Фото: архив пресс-служб
Уже спустя 2 недели использования крема будет заметен ярко выраженный лифтинг-эффект, разгладятся мелкие морщинки, кожа станет более увлажненная и сияющая. Уникальность крема состоит в том, что его можно использовать даже на подвижном верхнем веке для еще большего эффекта лифтинга! Является отличной базой под макияж и может быть использован как жидкие патчи.
Коллекция ароматов Oud collection от HFC Paris
Фото: архив пресс-служб
В коллекцию вошли два аромата Divine Blossom и Golden Fever, которые объединены ценнейшим природным ингредиентом — вытяжкой арганового дерева и посвящены магическим символам удачи лотосу и колесу Фортуны. Аромат Divine Blossom создан парфюмером Бенуа Бержиа. Он цветочный, гурманский, удовый. В его композиции листья миндаля, апельсин, экзотические фрукты, голубой лотос, бобы тонка, апельсиновый цвет, мускус, какао, амбра, ваниль, сандал, уд. Аромат Golden Fever разработала Селин Рипер. Он шипровый, зеленый, гурманский. В его пирамиде иланг-иланг, черный перец, гальбанум, жасмин, турецкая роза, нарцисс, пачули, коричневый сахар, пудровый мускус, уд.
Румяна Sexy Cream Blusher в новом оттенке от Romanovamakeup
Фото: архив пресс-служб
Румяна в нежно-розовом оттенке Good Girl с мелкими светоотражающими частичками идеально дополнят легкий натуральный образ в макияже. Они имеют кремовую адаптативную формулу, которую можно нанести в одно касание с помощью кисти, спонжа или подушечками пальцев, придавая свежесть и свечение на коже в одно касание.
Сыворотка Orchidée Impériale Black от Guerlain
Фото: архив пресс-служб
Orchidée Impériale Black — премиальная линия известного французского бренда. В ней содержится редкий экстракт черной орхидеи. Помимо этого, новая сыворотка не только содержит 24-каратное золото для придания коже сияния, но и пребиотики, пробиотики и симбиотики, которые должны восстанавливать и усиливать механизмы защиты эпидермиса.
Отдельного внимания заслуживает упаковка новинки. Каждый флакон создан вручную в старейшем французском доме фарфора Bernardaud, покрыт черной эмалью и украшен гравировкой из 24-каратного золота. Это произведение искусства, которое, к счастью, можно использовать повторно, просто меняя сменные блоки средства.
Парфюмированные гели для душа и ванны от Felce Azzurra
Фото: архив пресс-служб
В коллекции 4 геля для душа, разработанные по семейным рецептам. Насыщенная формула средств обволакивает вашу кожу и дарит ей потрясающее очищение и увлажнение, подчеркивая ее красоту и нежность. Кожа после использования необыкновенно мягкая и гладкая, к ней хочется прикасаться вновь и вновь. Отличительная особенность гелей — восхитительный аромат с уникальной ольфакторной пирамидой: «Классический», «Мята и лайм», «Белый мускус» и «Золото и специи».
Биолюмин гель-увлажнитель с витамином С BioLumin-C Gel Moisturizer от Dermalogica
Фото: архив пресс-служб
Супернасыщенный гель-увлажнитель, который с помощью витамина С помогает бороться с действием свободных радикалов и увлажняет кожу для достижения максимального сияния. Средство насыщено витамином С, имеет невесомую текстуру, укрепляет гидролипидный барьер и позволяет добиться максимального эффекта сияния в короткие сроки.
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