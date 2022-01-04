Гид по новинкам: SOS-гель от воспалений и еще 9 впечатляющих бьюти-запусков января

Начало 2022 года в России ознаменовалось приходом на косметический рынок бренда от легендарного французского стилиста Дэвида Маллета, в салон к которому мечтают попасть звезды первой величины. Все продукты из разработанной под его контролем линейки средств решают три наиболее важные задачи по уходу за волосами: их увлажнение, поддержание объема и сохранение цвета. А коллекция стайлинговых средств позволяет создать самые креативные укладки, не утяжеляя при этом волосы и сохраняя их подвижными. Вся продукция не тестируется на животных, не содержит парабенов, минеральных масел, химических добавок — в общем, все средства экологичные, что особенно важно сегодня, когда разумное потребление вышло на первый план.

Восстанавливающий бальзам для чувствительной кожи лица и тела Calm-Essentiel от CLARINS