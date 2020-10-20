Самые эффективные способы избавиться от головной боли без таблеток

Головная боль напряжения

Если речь идет о головной боли напряжения (это очень распространенная причина), то чаще всего рекомендуют именно массаж. Чаще всего такой тип боли обусловлен спазмом мышц черепа, шеи, скальпа в результате мышечного напряжения, стресса, неудобной позы за рабочим столом. Боль имеет приступообразный характер и чаще всего локализуется в области затылка. Может мучить своего обладателя часами. Массаж в данном случае направлен на то, чтобы улучшить в зоне кровоснабжение и убрать спазм. Начинайте делать его пальцами, двигаясь от затылка ко лбу.

Остеохондроз шейного отдела

Еще нередко головная боль возникает как следствие остеохондроза. Причиной возникновения служат все те же скрюченные позы за компьютером, неправильная осанка, привычка читать с телефона лежа. В данном случае боль носит стягивающий, давящий характер и тоже локализуется в области затылка. Такого рода спазмы требуют довольно длительной терапии, например, может понадобиться лечебный массаж, иглорефлексотерапия. Все это назначается врачом, возможно, понадобится ряд исследований вроде рентгенографии шейного отдела позвоночника. Точно не стоит спешить на МРТ без направления врача. Магнитно-резонансная томография не всегда может дать объективную картину в случае с головными болями - для этого есть другие исследования.

Если подозреваете у себя связь головной боли с остеохондрозом, попробуйте разогнать застой крови в области воротниковой зоны. Медленно разминайте шею, голову вверх, затем опуская вниз, поворачиваясь направо и налево.

Не стоит сбрасывать со счетов и боль, которая возникает из-за чересчур сухого воздуха в квартирах (отопительный сезон этому способствует). Влажность в квартире в идеале должна быть 55-60%. Стоит купить увлажнитель воздуха для зимнего сезона, развешивать на батареи влажные полотенца. совет становится особенно актуальным, если в доме появились дети. Для них влажность воздуха особенно важна.

В случае, когда чувствуете - голова раскалывается из-за недостатка кислорода - обязательно идите на прогулку, хотя бы на десять минут.