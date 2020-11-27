9 бьюти-секретов Жаклин Кеннеди: какие взять на заметку, а какие оставить в 60-х годах ХХ века
Джеки Кеннеди привыкла всегда быть в центре внимания, ведь она была не только спутницей президента, но и сама принимала активное участие в развитии страны и в сохранении американской истории и искусства. Неудивительно, что эта миниатюрная шатенка с пронзительным взглядом считалась законодательницей моды и эталоном красоты и изящества в 60-е годы прошлого века. Всегда безупречно одетая, с ухоженным лицом и идеальной укладкой, она была не только первой леди, но и «миссис совершенство» для миллионов женщин. При этом доподлинно известно, что кожа Жаклин была далека от образцовой, но она удачно скрывала этот факт.
Мало кто знает, что красота давалась Жаклин нелегко. Не так давно в Daily Mail опубликовали медицинскую карту первой леди, которую вел профессор Венгерского института Эрно Ласло. Оказалось, что его пациентка всю жизнь боролась с акне, и ее дерматолог составил для нее план лечения.
Больше солнца
Ласло настоятельно рекомендовал Жаклин больше времени проводить на солнце, не использовать солнцезащитные кремы и даже наносить на кожу бронзирующие масла. «Солнце — это хорошо для вас», — написал в карточке дерматолог.
Фото: eastnews.ru
Согласиться с этой рекомендацией сложно. Какой бы идеальной не была кожа, избыточный ультрафиолет и отсутствие защиты нанесут ей только вред. А для людей, страдающих акне, это особенно опасно. Только кажется, что загар подсушивает прыщики и очищает кожу, на самом же деле он лишь провоцирует еще большее воспаление. Что касается масел, то для кожи с акне они категорически противопоказаны. Ни в одном качественном средстве для проблемной кожи вы ни найдете их в составе.
Акне — не приговор
Даже если у вас неидеальная кожа, выглядеть прекрасно — не проблема. Косметолог и стилист помогут исправить недостатки. Помните, что человека делает привлекательным не только внешность, но и внутренний мир. И Жаклин Кеннеди — яркое тому подтверждение. Она любила себя и ее любил и весь мир. Красивая, умная и сильная женщина, которая навсегда останется в истории, а ее стилю будут поклоняться еще многие поколения.
Шелк и лаванда для волос
Чтобы пряди не путались после сна, Жаклин спала на шелковых наволочках и любила повязывать волосы на ночь шелковым платком. А блеск и защиту от постоянного применения укладочных средств ей обеспечивало масло лаванды. Первая леди регулярно наносила его на кончики волос и кожу головы по совету своего стилиста.
Мыло для очищения кожи
Жаклин были доступны самые дорогие люксовые марки. Однако ее любимчиком в уходе было мыло на основе грязей Мертвого моря. Оно не только очищало, но и питало кожу. Однако сегодня лучше воздержаться от подобного варианта удаления загрязнений. Средство для очищения в первую очередь должно выполнять свою непосредственную задачу — бережно избавлять от излишков кожного сала, сужать поры, не провоцировать сухость и шелушение. С этим отлично справляются легкие по текстуре средства: пенки, гели, муссы. А вот с мылом для умывания следует быть осторожнее, чтобы избежать агрессивного воздействия на кожу.
Фото: eastnews.ru
Увлажнение — прежде всего
Джеки славилась ровным тоном лица, однако привычка курить сильно влияла на него. Чтобы справиться с землистым тусклым цветом, первая леди выбирала кремы с мощным эффектом увлажнения и восстановления. Курение действительно снижает количество кислорода в крови, это и провоцирует гибель клеток кожи, влияет на ее текстуру и приводит к преждевременному старению. Из-за нарушения кровообращения возникают сухость, нехватка питательных веществ. Кожу курильщика легко узнать по сероватому оттенку, отсутствию тонуса и расширенным порам.
Если не получается совсем отказаться от вредной привычки, то немного нейтрализовать ее последствия помогут кремы с увлажняющим, антиоксидантным и восстанавливающим действием. Обратите внимание на такие компоненты в составе: витамины С и Е, экстракты и масла растений, гиалуроновая кислота, сквалан, глицерин.
Пигментации — бой!
Известно, что по совету косметолога Эрно Ласло Жаклин часто бывала на солнце, не пряча лицо под шляпкой. Возможно, именно это приводило к появлению пигментных пятен, которые она маскировала с помощью тонального флюида.
Сегодня рекомендации Ласло обескураживают. Защищать нежную кожу лица следует в любое время года, даже когда солнце не активно. В осенний и зимний периоды достаточно фильтра SPF 30, а в теплые сезоны — не менее SPF 50. Осветлить уже имеющуюся гиперпигментацию помогут средства на основе ретинола, витамина С, азелаиновой и койевой кислот, а также воздействие на кожу с помощью лазера или фототерапии.
Фото: eastnews.ru
Кожа без высыпаний
Не миновали кожу первой леди и воспаления, а также следы от акне. Жаклин следовала рекомендациям Эрно Ласло не наносить на лицо большое количество кремов и масел, чтобы не спровоцировать излишнюю выработку кожного сала.
Прыщи и высыпания могут свидетельствовать о чувствительном типе кожи с гиперсекрецией сальных желез и нарушением гидролипидного барьера. В этом случае лучше использовать средства с антибактериальными компонентами и наносить их локально, чтобы не пересушить кожу. Справиться с прыщами также помогут пилинги, чистки, лазер и криотерапия, но только по рекомендации грамотного косметолога.
Белковая диета и шампанское для стройности
Джеки Кеннеди следила за питанием, чтобы поддерживать форму. В ее рационе были молочные продукты, рыба, яйца, нежирное мясо, куриная грудка, овощи и фрукты. При этом раз в неделю первая леди устраивала разгрузочный день и позволяла себе бутылку шампанского. Игристое вино содержит низкий процент алкоголя, поэтому большого вреда от бокала шампанского не будет. Однако следует помнить, что любой напиток «с градусами» влияет на целостность сосудистых стенок тканей и задерживает жидкость в организме. Последствиями подобной диеты на шампанском могут стать сосудистые звездочки на коже, купероз и отечность.
Акцент в неброском макияже
Визитная карточка первой леди — классический сдержанный мейкап. В его основе были аккуратно прорисованные брови, яркая помада в тон одежде и легкая тональная основа.
Спешить с выбором тонального средства не стоит, как и слепо следовать модным рекомендациям. Прежде всего, оно должно повторять тон кистей рук, шеи и декольте. Еще одно обязательное условие — увлажняющие компоненты в составе. А если в нем также присутствует и фактор защиты от солнца, то это ваш достойный бьюти-партнер на долгое время.
Фото: eastnews, dpa
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