9 бьюти-секретов Жаклин Кеннеди: какие взять на заметку, а какие оставить в 60-х годах ХХ века

Согласиться с этой рекомендацией сложно. Какой бы идеальной не была кожа, избыточный ультрафиолет и отсутствие защиты нанесут ей только вред. А для людей, страдающих акне, это особенно опасно. Только кажется, что загар подсушивает прыщики и очищает кожу, на самом же деле он лишь провоцирует еще большее воспаление. Что касается масел, то для кожи с акне они категорически противопоказаны. Ни в одном качественном средстве для проблемной кожи вы ни найдете их в составе.

Акне — не приговор

Даже если у вас неидеальная кожа, выглядеть прекрасно — не проблема. Косметолог и стилист помогут исправить недостатки. Помните, что человека делает привлекательным не только внешность, но и внутренний мир. И Жаклин Кеннеди — яркое тому подтверждение. Она любила себя и ее любил и весь мир. Красивая, умная и сильная женщина, которая навсегда останется в истории, а ее стилю будут поклоняться еще многие поколения.