8 вредных мимических привычек, которые вас старят, и как от них избавиться

6. Жевать только одной половиной челюсти

В мимических морщинах и носогубке, которые с одной стороны проявляются куда заметнее, чем с другой, часто виноваты ваши… зубы. Вернее то, как именно вы ими работаете.

Пережевывая пищу только левой или правой стороной челюсти, вы неосознанно «нажевываете» себе не только лишние складки и морщины, но и ортодонтические проблемы! Из-за того, что с одной стороны зубы стираются, а мышцы напрягаются значительно больше, чем с другой, происходит серьезный перекос челюсти, увеличивается асимметрия. На жующей стороне появляются отек и ярко обозначенные брыли, морщины, носогубные складки. Большая нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав может привести к его повреждению и функциональным нарушениям. Если заметили у себя что-то подобное, обязательно запишитесь к ортодонту — желательно с остеопатическим образованием.

7. «Разговаривать» шеей

Вспомните цирковых акробатов: они умеют ходить на руках, но никто из них не бегает на них постоянно, ведь для этого есть ноги — и передвигаться на них гораздо проще и удобнее.

Некоторые же люди ведут себя как упрямые трюкачи. Вместо того чтобы во время разговора работать челюстью и языком, они постоянно напрягают… шею! Неудивительно, что со временем на ней появляется неровный рельеф, от которого не так-то просто избавиться.

Проверить, насколько «разговорчива» ваша шея, несложно. Положите на нее ладонь и громко, с выражением прочитайте несколько следующих абзацев или любимое стихотворение. Мышцы отдыхают? Отлично! Напряглись? Что ж, вам придется потрудиться, чтобы отучить их и себя от этой вредной привычки. Расслабить мышцы поможет глубокий миофасциальный массаж. А научиться отключать шею во время разговора — логопед и специалист по технике речи: обратитесь к ним, чтобы понять, как действовать дальше.