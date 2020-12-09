Тейпы, мезонити и другие дорогие процедуры, которые не работают

Как не попасться на удочку раскрученных препаратов

Пилинг PRX-T33

Сейчас салоны и клиники активно продвигают пилинг PRX-T33, преподнося его как срединный пилинг, то есть воздействующий на срединные слои, хотя это не так. Зарегистрирован препарат как косметика, при этом он содержит трихлоруксусную кислоту 33%, наличие которой уже предполагает, что препарат должен быть зарегистрирован как лекарственное средство с обязательными доклиническими и клиническими испытаниями. Из-за своей токсичности такое средство должно иметь все подтверждения качества и при его использовании нужно соблюдать многочисленные тонкости Такое назначить может только врач-косметолог. Хотя сплошь и рядом работают с таким пилингом специалисты без диплома о высшем медицинском образовании. По сути, то что так широко рекламируется как пилинг PRX-T33, может быть простой водичкой с фруктовыми кислотами. С одной стороны, это даже хорошо — не так опасно для здоровья, если учесть все вышесказанное, но с другой стороны — зачем за это столько платить?

Пластыри от морщин

Создание надуманного ажиотажа вокруг каких-либо препаратов и методик — бич современной косметологии. Например, сейчас многие помешались на тейпировании, хотя эффект от этой процедуры переоценен. Тейпы — это самоклеящиеся пластыри, которые фиксируют мышцы. Эффективны они только в спортивной медицине, где тейпирование помогает зафиксировать травмированную мышцу, чтобы расслабить ее. В косметологии польза от тейпов мизерная, если не сказать больше. Вы не уберете брыли с помощью этих пластырей ни при каких условиях. Но многие московские клиники активно «подтягивают» тейпами все, что можно и нельзя. А когда вы поинтересуетесь, почему результата нет, окажется, что вы не так клеили.