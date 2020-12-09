Тейпы, мезонити и другие дорогие процедуры, которые не работают
Какие документы вам обязаны показать в любой клинике
Для начала нужно проговорить, что чаще всего «развод» в салонах и клиниках связан с тем, что специалист без достаточного уровня знаний и подготовки пытается навязать вам препараты ненадлежащего качества. Перед тем, как решиться на какую-либо процедуру, нужно попросить у косметолога документы об образовании. Если перед вами косметик-эстетист — специалист без медицинского образования, получивший «корочки» после трехмесячных курсов, — то в его обязанности входят незначительные уходовые процедуры и немедицинский массаж. Если перед вами косметологическая медицинская сестра (специалист со средним медицинским образованием), то такой специалист может делать уходовые процедуры, медицинский массаж, поверхностный пилинг и средней сложности процедуры, например, инъекционные, но только по предписаниям врача. И только врач-косметолог, проучившийся 6 лет в медицинском институте, прошедший 2 года ординатуры по дерматологии и еще год по косметологии, может назначать и делать все. Только такой специалист может оценить, нужен ли вам ботулотоксин, филлер, мезотерапия или срединный пилинг.
Далее, когда вам предписали какую-то процедуру, врач-косметолог должен предоставить документ, подтверждающий легитимность данного препарата на территории России. На любой инъекционный препарат должен быть документ, где будет указано, что это либо лекарственное средство, либо изделие медицинского назначения. Третьего не дано. Если у препарата нет удостоверения Росздравнадзора, вы рискуете своим здоровьем.
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Как не попасться на удочку раскрученных препаратов
Пилинг PRX-T33
Сейчас салоны и клиники активно продвигают пилинг PRX-T33, преподнося его как срединный пилинг, то есть воздействующий на срединные слои, хотя это не так. Зарегистрирован препарат как косметика, при этом он содержит трихлоруксусную кислоту 33%, наличие которой уже предполагает, что препарат должен быть зарегистрирован как лекарственное средство с обязательными доклиническими и клиническими испытаниями. Из-за своей токсичности такое средство должно иметь все подтверждения качества и при его использовании нужно соблюдать многочисленные тонкости Такое назначить может только врач-косметолог. Хотя сплошь и рядом работают с таким пилингом специалисты без диплома о высшем медицинском образовании. По сути, то что так широко рекламируется как пилинг PRX-T33, может быть простой водичкой с фруктовыми кислотами. С одной стороны, это даже хорошо — не так опасно для здоровья, если учесть все вышесказанное, но с другой стороны — зачем за это столько платить?
Пластыри от морщин
Создание надуманного ажиотажа вокруг каких-либо препаратов и методик — бич современной косметологии. Например, сейчас многие помешались на тейпировании, хотя эффект от этой процедуры переоценен. Тейпы — это самоклеящиеся пластыри, которые фиксируют мышцы. Эффективны они только в спортивной медицине, где тейпирование помогает зафиксировать травмированную мышцу, чтобы расслабить ее. В косметологии польза от тейпов мизерная, если не сказать больше. Вы не уберете брыли с помощью этих пластырей ни при каких условиях. Но многие московские клиники активно «подтягивают» тейпами все, что можно и нельзя. А когда вы поинтересуетесь, почему результата нет, окажется, что вы не так клеили.
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Чересчур дорогая профилактика: мезонити
Мезонити — методика введения специальных химических составов под кожу, либо в срединную часть кожи с целью создания формирования кожного каркаса. Нить, введенная под кожу, не прикрепленная к чему-либо, не будет оказывать никакого лифтинга. Производители этих нитей делают их с крючочками, звездочками, зацепочками, чтобы нить зацепилась в подкожно-жировом слое, куда она вводится, и как можно дольше там находилась. Рано или поздно эта нить должна рассосаться. Пока нити под кожей, они держат ее. Стоит это немало (от 50-60 тысяч и далее), но, по сути, это лишь незначительная профилактика. Такого же эффекта можно добиться, используя специальную косметику.
В целом тредлифтинг, нитевой лифтинг, я как специалист считаю разводом. Истинным лифтингом может называться только хирургическая операция, когда хирург с помощью нити петлей цепляет мягкие ткани и фиксирует на надкостнице выше опущенного участка. Когда же нити не фиксируются, а просто вводятся под кожу, то это профилактическая нитевая фиксация, но ведь продается она как лифтинг, и это один из ярких примеров выкачки из пациентов денег.
Навороченные аппараты в клинике
Аппаратные процедуры в косметологии в целом нужно считать физиотерапией, а физиотерапия — всегда лишь дополнение к основному лечению, но не его основа. И чем круче аппарат, тем дороже процедуры. Да, конечно, какой-то мизерный результат они дают, но если говорить о сопоставлении цены и конечного результата — это неоправданно дорого.
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Ультразвуковая подтяжка лица: о чем нужно знать
Сейчас в косметологии активно применяется оборудование, которое создает ультразвуковые волны определенной мощности. Эти волны, как сообщают производители, сильнейшим образом прогревают подкожную ткань, за счет чего она сокращается, плюс происходит выработка коллагена и эластина (куда же без спекуляции на тему этих белков соединительной ткани). Все это называют SMAS-лифтингом, хотя классический SMAS-лифтинг — это пластическая операция, в ходе которой осуществляется подтяжка мышечно-апоневротического слоя лица. Существует множество методик, но всегда это активное оперативное вмешательство. Такой SMAS-лифтинг на слуху у всех, кто регулярно консультируется у пластического хирурга, все знают, что такая операция крайне эффективна. И поэтому производители ультразвукового аппарата, не обладающего сверхъестественными возможностями по омоложению, взяли и воспользовались зарекомендовавшим себя термином. Стоит эта ультразвуковая подтяжка баснословных денег при незначительных результатах — 50-70 тыс. в регионах, в Москве стоимость процедур могут доходить до 200 тыс. руб.
В общем и целом, чтобы не переплачивать, нужно тщательно изучить вопрос. Если вы ничего не знаете о предлагаемых методиках, обмануть вас будет просто. Поэтому для начала хотя бы проштудируйте интересующую тему в интернете, отделяя откровенно рекламные материалы от более или менее объективной информации. Советуйтесь с несколькими врачами, читайте отзывы и профильные статьи, взвешивайте риски, сравнивайте цены. Это поможет избежать лишней траты денег и нежелательных последствий.
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