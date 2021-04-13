Тодоренко, Кузнецова и другие звезды, публично борющиеся с редкими заболеваниями

Совсем недавно своими откровениями делилась Регина Тодоренко. Ведущая шоу «Орел и решка» поведала подписчикам, что долгое время стеснялась скромной груди, округлых бедер и ... неправильного прикуса. По словам Регины, съемки в купальнике для проекта о путешествиях были для нее сродни муке. Перестала стесняться лишь недавно, когда на страницах глянца стали появляться модели плюс сайз и девушки, открыто говорящие о недостатках во внешности.

Еще один «изъян», которого стеснялась телеведущая — заболевание витилиго. Когда на коже проступают белые пятна с отсутствующей пигментацией. Они появляются из-за разрушения пигментных клеток, в результате чего меланин не вырабатывается. Наверняка, вы слышали о модели Винни Харлоу, которой эта болезнь не помешала стать востребованной в профессии, где внешность — рабочий инструмент. История манекенщицы привлекла внимание и к другим людям с подобным заболеванием.

Регина Тодоренко решилась честно рассказать о патологии подписчикам. По словам Регины, она неоднократно пыталась избавиться от проступивших на ногах пятнах, но безуспешно. Для съемок их маскируют с помощью грима. Нарушение пигментации кожи считается довольно редким и неизлечимым. Супруга Влада Топалова пытается бороться с ним с помощью инъекций плазмы.