7 секретов красоты загадочной Барбары Брыльска, которые можно взять на заметку
Идеальные черты лица, длинная шея, стройная и статная фигура — актриса в молодости была настоящей мечтой советских мужчин. Когда смотришь фотографии Барбары Брыльска, невольно задаешься вопросом: как ей удается в зрелом возрасте выглядеть столь шикарно?
Секрет 1. Мы — то, что мы едим
С этим постулатом спорить сложно, лучше отнестись к нему со всей серьезностью, как и делает с молодых лет красавица Брыльска. Несмотря на плотный график съемок, Барбара всячески избегала питаться в столовой киностудии и особенное внимание уделяла завтраку. «Здоровье и красота девушки будут в полном порядке, если правильно начинать день», – говорила актрисе ее бабушка, по рецепту которой звезда готовит особенную «кашу красоты», которую может сделать и каждая из нас. Главные ингредиенты любимой каши Барбары Брыльска: изюм без косточек, грецкие орехи, корица, вода и гречка – действительно несложный рецепт для правильного и здорового завтрака. Актриса даже предпочитает заменять этой гречневой кашей знаменитую заливную рыбу на новогоднем столе.
Фото: kinopoisk
Секрет 2. «Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе грустно: кто-то может влюбиться в твою улыбку»
На это нетленное высказывание Габриэля Гарсиа Маркеса будто бы вдохновила Барбара Брыльска. Ведь именно она олицетворяет главную новогоднюю улыбку нашей страны. Чтобы она была такой же завораживающей, как у актрисы, придется немного постараться. Не забывайте регулярно посещать стоматолога, делать профессиональную чистку зубов. Пользуйтесь пастами не только для зубов, но и для всей полости рта – это очень важно. Пользуйтесь нитью и ирригаторами: если научиться это правильно делать, ежедневное использование этих «аксессуаров» войдет в привычку. Ну и, конечно, избегайте сладкого – тогда к красивой улыбке бонусом вы получите утонченный силуэт.
Секрет 3. Не забывайте о сбалансированной диете
Всех женщин Советского Союза, да и наших молодых современниц волнует диета знаменитой актрисы, благодаря которой она выгодно выделяется в любом наряде, даже в своем зрелом возрасте. Любимая диета Барбары – грибная. Звезда еще во времена, когда это не было модно, привыкла заменять мясо на растительный белок. С научной точки зрения это оправдано для организма. Большинство видов грибов имеют небольшую энергетическую ценность: от 35 до 45 ккал в 100 граммах. Но несмотря на это, содержание белка в них в 2 раза больше, чем в мясной продукции и даже яйцах. Кроме того, этот продукт помогает бороться с туберкулезом и аллергическими заболеваниями. Поэтому в нынешних условиях пандемии, есть повод наведаться в деревню бабушки и собрать урожай. Сушеные грибы не теряют своих полезных свойств, а вы в любое время года сможете импровизировать на кухне и вызывать восхищение любимого и друзей.
Фото: eastnews.ru
Секрет 4. Соблюдать умеренность в пластике и косметологии
Наверное, самый актуальный и, главное, действительно экспертный совет от Барбары Брыльска: не перебарщивать с пластической хирургией и другими манипуляциями с красотой. Актрисе 79 лет, она чудесно выглядит и в этом вопросе делится только собственным опытом, проверенным долгим временем. Брыльска не отрицает, что делала, например, блефаропластику, но ее жизненное кредо в этом вопросе – соблюдение меры и сохранение естественной красоты. Ее коллега по актерскому цеху Моника Беллуччи с ней в этом абсолютно согласна. «Женственность — это гармония, естественность и чувственность», – как-то заявила звездная итальянка. Все-таки нас создали уникальными и важно нести эту уникальность по жизни, ведь она идет рука об руку с естественностью.
Секрет 5. Не идти против генетики
Барбаре действительно очень повезло с генетикой. Она – обладательница так называемой «тонкой кости», потому всегда была стройной и при этом не обделенной формами. Это, конечно же, повлияло на ее внешний вид и по сей день. Она хорошо сохранила свою привлекательность. Благодаря этой самой генетике актриса считается одной их тех женщин, которые красивы в любом возрасте, в том числе и зрелом.
Секрет 6. Отсутствие большого количества вредных привычек
Барбара всегда старалась избегать вредных привычек, однако была и у нее одна слабость – сигареты. Актриса много раз пыталась бросить, очень жалела о том, что когда-то вообще начала. И эта привычка действительно пагубно сказывается на здоровье, в том числе и на внешним виде человека: желая кожа и зубы, нездоровый вид, землистый цвет кожи – все это не лучший выбор для актрисы, которая постоянно на виду у зрителей.
Секрет 7. Правильный выбор своего врача
Актриса никогда не скрывала, что прибегала к услугам пластического хирурга, но сумела правильно выбрать своего доктора, который сделал все деликатно, без осложнений и кардинального изменения внешности. Благодаря этому Барбара выглядит естественно, а рубцы и следы хирургического вмешательства не заметны.
Фото: kinopoisk, eastnews, globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!