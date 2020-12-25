7 секретов красоты загадочной Барбары Брыльска, которые можно взять на заметку

Секрет 6. Отсутствие большого количества вредных привычек

Барбара всегда старалась избегать вредных привычек, однако была и у нее одна слабость – сигареты. Актриса много раз пыталась бросить, очень жалела о том, что когда-то вообще начала. И эта привычка действительно пагубно сказывается на здоровье, в том числе и на внешним виде человека: желая кожа и зубы, нездоровый вид, землистый цвет кожи – все это не лучший выбор для актрисы, которая постоянно на виду у зрителей.

Секрет 7. Правильный выбор своего врача

Актриса никогда не скрывала, что прибегала к услугам пластического хирурга, но сумела правильно выбрать своего доктора, который сделал все деликатно, без осложнений и кардинального изменения внешности. Благодаря этому Барбара выглядит естественно, а рубцы и следы хирургического вмешательства не заметны.