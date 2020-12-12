Диспансеризация, лечение COVID-19, ЭКО и другие бесплатные услуги по полису ОМС

Лечение при коронавирусной инфекции

В соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» диагностика и лечение при COVID-19 полностью покрываются полисом обязательного медицинского страхования. Вопреки распространенному заблуждению, медицинская организация не может отказать пациенту в экстренной помощи, т.е. при состоянии, угрожающем жизни пациента, вне зависимости от способа госпитализации — на скорой или самостоятельно.

Согласно инструкции Минздрава, диагноз COVID-19 ставится в результате целого комплекса диагностических мероприятий. Врач должен провести осмотр, послушать легкие, измерить температуру, показатели насыщения крови кислородом, и в случае соответствия клинической картины направить больного на «коронавирусную диагностику»: сдать биоматериал, мазки и/или кровь, на анализы, а также при необходимости пройти рентгенографию органов грудной клетки, компьютерную томографию легких, при необходимости ЭКГ и другие методы лабораторных и инструментальных исследований .

При выявлении у пациента COVID-19, в зависимости от тяжести состояния и степени поражения органов, врачом должно быть назначено комплексное медикаментозное лечение, состоящее из комбинации препаратов различных групп: противовирусных, антималярийных, антибактериальных, жаропонижающих. Все эти лекарственные препараты пациенты должны получать бесплатно только в случае госпитализации. При оказании медицинской помощи в поликлинике препараты не финансируется за счет средств ОМС, их придется купить за свой счет.

Что входит в диспансеризацию

Диспансеризация — это профилактический медосмотр. В нашей стране бесплатная диспансеризация действует с 2013 года. Наверняка, вам предлагали пройти ее во время визита в районную поликлинику. Не все горят желанием соглашаться, некоторые считают, что делается это для галочки.... На самом деле цель преследуется важная: выявить у пациента признаки заболеваний, о которых сам человек пока не подозревает. В том числе онкологических.

В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию можно пройти по полису ОМС раз в три года. А уже с сорока лет — ежегодно. При первом визите врач-терапевт соберет анамнез, то есть узнает ваши жалобы, наличие хронических, наследственных заболеваний. Измерит рост, массу тела, артериальное давление. С помощью анализов определит общий холестерин в крови, уровень глюкозы, вам сделают флюорографию легких, электрокардиографию, измерят внутриглазное давление, женщинам положен осмотр у гинеколога. Плюс набор обследований на рак. У пациентов старше сорока пакет анализов существенно расширен, подробней о них вы можете узнать в своей поликлинике.