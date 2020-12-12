Диспансеризация, лечение COVID-19, ЭКО и другие бесплатные услуги по полису ОМС
Лечение при коронавирусной инфекции
В соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» диагностика и лечение при COVID-19 полностью покрываются полисом обязательного медицинского страхования. Вопреки распространенному заблуждению, медицинская организация не может отказать пациенту в экстренной помощи, т.е. при состоянии, угрожающем жизни пациента, вне зависимости от способа госпитализации — на скорой или самостоятельно.
Согласно инструкции Минздрава, диагноз COVID-19 ставится в результате целого комплекса диагностических мероприятий. Врач должен провести осмотр, послушать легкие, измерить температуру, показатели насыщения крови кислородом, и в случае соответствия клинической картины направить больного на «коронавирусную диагностику»: сдать биоматериал, мазки и/или кровь, на анализы, а также при необходимости пройти рентгенографию органов грудной клетки, компьютерную томографию легких, при необходимости ЭКГ и другие методы лабораторных и инструментальных исследований .
При выявлении у пациента COVID-19, в зависимости от тяжести состояния и степени поражения органов, врачом должно быть назначено комплексное медикаментозное лечение, состоящее из комбинации препаратов различных групп: противовирусных, антималярийных, антибактериальных, жаропонижающих. Все эти лекарственные препараты пациенты должны получать бесплатно только в случае госпитализации. При оказании медицинской помощи в поликлинике препараты не финансируется за счет средств ОМС, их придется купить за свой счет.
Что входит в диспансеризацию
Диспансеризация — это профилактический медосмотр. В нашей стране бесплатная диспансеризация действует с 2013 года. Наверняка, вам предлагали пройти ее во время визита в районную поликлинику. Не все горят желанием соглашаться, некоторые считают, что делается это для галочки.... На самом деле цель преследуется важная: выявить у пациента признаки заболеваний, о которых сам человек пока не подозревает. В том числе онкологических.
В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию можно пройти по полису ОМС раз в три года. А уже с сорока лет — ежегодно. При первом визите врач-терапевт соберет анамнез, то есть узнает ваши жалобы, наличие хронических, наследственных заболеваний. Измерит рост, массу тела, артериальное давление. С помощью анализов определит общий холестерин в крови, уровень глюкозы, вам сделают флюорографию легких, электрокардиографию, измерят внутриглазное давление, женщинам положен осмотр у гинеколога. Плюс набор обследований на рак. У пациентов старше сорока пакет анализов существенно расширен, подробней о них вы можете узнать в своей поликлинике.
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Высокотехнологичная медицинская помощь
Многие современные виды лечения различных заболеваний — например, онкологии, — попадают в категорию так называемой высокотехнологичной помощи (ВМП). Раньше вся ВМП оплачивалась напрямую из федерального бюджета, и получить ее можно было только по квоте. Квотирование — сложная бюрократическая процедура, поэтому для повышения доступности ВМП многие ее виды, начиная с 2014 года, перешли в базовую программу ОМС.
ВМП — это специализированная медицинская помощь, которая оказывается только по медицинским показаниям, которые определяет лечащий врач. Доктору необходимо оформить пакет документов и выписать пациенту направление в медицинскую организацию, оказывающую ВМП по необходимому профилю.
Вот лишь некоторые из них:
- стентирование коронарных сосудов;
- имплантации кардиовертера-дефибриллятора;
- реконструктивно-пластические, микрохирургические, расширенно-комбинированные хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях, эндопротезирование суставов конечностей;
- применение генно-инженерных биологических лекарственных препаратов при лечении ревматоидных артритов;
- комплексное хирургическое лечение глаукомы.
Помощь в реабилитации
После сложного лечения или долгой госпитализации в случае некоторых заболеваний и состояний пациентам требуется помощь по восстановлению — например, больным с переломами позвоночника, черепно-мозговыми и иными травмами, после инфарктов и инсультов. Начать восстановление нужно как можно раньше: например, после инсульта, — в течение первых суток после реанимации.
Поэтому в программу ОМС входит реабилитация. Она оказывается как в многопрофильных стационарах, так и в поликлиниках, амбулаторных условиях и условиях дневных стационаров, а также в реабилитационных центрах. Врачи-реабилитологи проведут комплексную диагностику состояния пациента, сформируют индивидуальную программу реабилитации и помогут в восстановлении утраченных или ограниченных возможностей пациента. Вот некоторые виды помощи:
- физиотерапия;
- лечебная физкультура;
- массаж и мануальная терапия;
- психотерапия;
- рефлексотерапия.
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ЭКО и другие репродуктивные технологии
Около 20% пар, желающих завести ребёнка, сталкиваются с бесплодием. Процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), в том числе ИКСИ (интрацитоплазматической инъекции), зарекомендовали себя как золотой стандарт среди методов борьбы с бесплодием, однако они сложны в исполнении и требуют особых врачебных навыков и оборудования — а значит, оплатить их самостоятельно может быть трудно.
Начиная с 2016 года две процедуры ЭКО или ИКСИ в год входят в федеральную программу медицинского страхования. По ОМС бесплатно получится сделать все необходимое: стимуляцию овуляции, пункцию фолликулов, оплодотворение яйцеклетки, отбор эмбрионов, их культивацию и подсаживание в полость матки. С 2018 года государство оплачивает даже криоконсервацию эмбрионов.
Чтобы попасть на ЭКО по ОМС, нужно наблюдаться у гинеколога в государственной или частной клинике, участвующей в реализации программы ОМС, иметь медицинские показания для проведения процедуры, пройти необходимые обследования по назначению врача и собрать пакет документов для подачи на рассмотрение в специальную комиссию.
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Вакцинация от инфекционных заболеваний
Список заболеваний, для профилактики которых проводится вакцинация, описан специальным документом — Национальным календарем профилактических прививок (НКПП). В НКПП приведен перечень заболеваний, оптимальный возраст и периодичность введения вакцины. Схема вакцинации каждого пациента зависит от состояния здоровья на момент предполагаемой прививки, возраста, наличия хронических заболеваний и групп риска. Все вакцинации, включенные в календарь, предоставляются по полису ОМС бесплатно.
НКПП состоит из двух частей:
Прививки от повсеместно распространенных инфекций (кори, краснухи, эпидемического паротита, коклюша, ветряной оспы, дифтерии, гриппа, туберкулеза, гепатита В, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа B).
Прививки по эпидемиологическим показаниям — клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, сибирская язва. Их проводят в определенное время года и в регионах, имеющие эпидемиологическую опасность заражения той или иной инфекцией. Вакцинируют и жителей этих регионов, и тех, кто находится там временно. Еще проводится вакцинация пациентов, относящихся к группам риска по возможности заражения особо опасными инфекциями такими, как гепатит А, брюшной тиф или холера.
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Как получить медицинскую помощь бесплатно
Для того чтобы получить любую медицинскую помощь, включенную в программу ОМС, достаточно обратиться в клинику, участвующую в реализации программы ОМС, имея при себе паспорт и полис ОМС.
Однако важно помнить, что в отличие от базовой программы ОМС, территориальные программы могут меняться в зависимости от региона. Например, список видов ВМП и методов реабилитации в различных субъектах федерации разный. Чтобы разобраться, что именно вам положено по ОМС и в какие сроки помощь обязаны предоставить, следует изучить информацию на сайтах регионального Минздрава.
«Кроме того, любой вопрос, касающийся оказания медицинской помощи по ОМС, бесплатно помогут решить страховые представители. Они вникнут в особенности каждой ситуации, проконсультируют о возможностях и видах доступного по ОМС лечения, позаботятся о ваших правах на качественную бесплатную медицинскую помощь», — комментирует врач, руководитель направления страховых представителей Дирекции медицинской экспертизы «АльфаСтрахование-ОМС» Елена Большакова.
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