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Зубы мудрости: когда их срочно нужно удалять и почему так бесполезно лечить

Считается, что зубы мудрости нам не нужны, но так они запрограммированы на появление, что обязательно прорежутся. Найдут ли они свое место в ряду или окажутся по определению лишними, вы и сами поймете: коварные «восьмерки» могут принести немало болезненных ощущений и сместить все зубы. Их удаление требует особой квалификации врача, а лечение крайне проблематично. Подробнее — в нашем материале.
Елена Котунова
Врач-ортодонт-гнатолог, заместитель главного врача стоматологической клиники «Личный доктор»

В наследство от предков

Прорезывание зубов мудрости обычно вызывает боль, так как для них зачастую отсутствует место в зубном ряду. Это вызывает воспаление десны и болезненные ощущения в области 7-х зубов, а со временем может привести к изменению положения целого ряда.

Зубы мудрости — это зубы-рудименты, то есть утратившие свое основное значение в процессе эволюции. У древних людей в рационе преобладали твердые зерна, жевательная нагрузка была больше, нежели у современного человека.

Сегодня житель мегаполиса употребляет термически обработанную пищу, а значит, нагрузка на челюсти уменьшается. Это отражается на росте и развитии челюстных костей, так как при сокращении жевательных движений уменьшается иннервация (снабжение органов и тканей нервами) и кровоснабжение в костной ткани.

В процессе эволюции размеры челюстей уменьшаются с каждым поколением, места для третьих моляров (зубов) не хватает. Но зубы мудрости запрограммированы на прорезывание, значит, сделают все, чтобы появиться.

Фото: Pexels.com

Удалить на стадии зачатка

Часто мы видим проблемы с положением и смыканием зубов, которые спровоцировали «восьмерки» (так называют зубы мудрости). Два растущих с противоположных сторон зуба способны сместить весь зубной ряд, в результате мы видим скученность в переднем участке.

В современной стоматологии популярна операция гермэктомия — удаление зубов в стадии зачатков. Процедура проводится детям в возрасте 8-9 лет по показаниям. Если врач-ортодонт видит, что еще несформированные зубы уже негативно влияют на рост и развитие челюстных костей, лучше их удалить сейчас. Именно поэтому первый раз ребенка надо показать врачу-ортодонту в 6 лет — для контроля роста и развития лицевого скелета.

Для детей процедура напоминает удаление молочного зуба, но часто своевременная диагностика позволяет избежать больших проблем в будущем.

Фото: Pexels.com

Показания к операции

Во взрослом возрасте операция проводится тоже строго по показаниям. А именно:

  • дефицит места для прорезывания;

  • затрудненное прорезывание, воспаление десны с образованием «кармана»;

  • хроническое прикусывание щеки;

  • патология височно-нижнечелюстного сустава ( выявить можно только после диагностики);

  • периодонтит / перелом / кариес соседнего 7-го зуба;

  • кариес и его осложнения.

Удаление зубов мудрости в 95% случаев проводится в амбулаторных условиях, в клинике под местной анестезией. Не стоит бояться этой операции, но также не стоит планировать удаление перед очень ответственными мероприятиями или событиями. Удаление « восьмерок» априори считается сложным, так как зуб находится далеко, анатомия корней отличается от других моляров.

Усложняется дело особенностями иннервации и кровоснабжения этой области (близость нижнечелюстного канала, где располагается большой нерв). Но также нужно понимать, что зуб, который уже прорезался и виден в полости рта, вероятнее всего, проще удалить, чем ретенированный (находящийся в толще костной ткани).

Ретенированные зубы мудрости более сложные, но тут важна квалификация хирурга, который проводит операцию. Восстановление после удаления занимает от 3 до 14 дней. Максимальный отек наблюдается на третий день, дальше отечность и болезненность идут на спад.

А вот лечение прорезавшихся зубов мудрости проводится крайне редко. Почему? Они находятся очень далеко, провести идеальную изоляцию от слюны с помощью коффердама сложно, а значит, качественно пролечить почти невозможно.

Фото: Pexels.com

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