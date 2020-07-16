Зубы мудрости: когда их срочно нужно удалять и почему так бесполезно лечить

В наследство от предков

Прорезывание зубов мудрости обычно вызывает боль, так как для них зачастую отсутствует место в зубном ряду. Это вызывает воспаление десны и болезненные ощущения в области 7-х зубов, а со временем может привести к изменению положения целого ряда.

Зубы мудрости — это зубы-рудименты, то есть утратившие свое основное значение в процессе эволюции. У древних людей в рационе преобладали твердые зерна, жевательная нагрузка была больше, нежели у современного человека.

Сегодня житель мегаполиса употребляет термически обработанную пищу, а значит, нагрузка на челюсти уменьшается. Это отражается на росте и развитии челюстных костей, так как при сокращении жевательных движений уменьшается иннервация (снабжение органов и тканей нервами) и кровоснабжение в костной ткани.

В процессе эволюции размеры челюстей уменьшаются с каждым поколением, места для третьих моляров (зубов) не хватает. Но зубы мудрости запрограммированы на прорезывание, значит, сделают все, чтобы появиться.