Типы старения кожи лица — характерные признаки и стратегия борьбы с ними
Первыми характерными чертами возрастного увядания кожи являются мимические морщины, которые образуются в наиболее подвижных зонах лица. Как правило, сначала страдают участки кожи вокруг глаз, на лбу и в межбровье. Позже очерчиваются носогубные складки, появляются морщины вокруг рта и на шее. Также меняются плотность и объем подкожно-жировой клетчатки. Контур лица становится нечетким, появляются брыли (обвисшие щеки) и второй подбородок.
Однако, несмотря на общность указанных признаков, уход за зрелой кожей имеет свои особенности в зависимости от типа старения. Редакция Passion.ru решила разобраться, по каким «законам» может стареть кожа и как замедлить этот процесс с учетом имеющихся знаний.
На сегодняшний день принято выделять 4 основных типа старения кожи лица.
Мелкоморщинистый тип старения кожи
Кожа, стареющая по данному типу, отличается тонкостью и сухостью. Поры не выражены даже в Т-зоне, а слой подкожно-жировой клетчатки развит слабо. Люди с этим типом старения отличаются худощавым телосложением. Чаще всего старение у них начинается с появления мимических, а затем и статических морщин в области глаз («гусиные лапки»), кисетных морщин над верхней губой. Позже признаки увядания появляются на лбу и в области межбровья. Затем постепенно присоединяется сеточка морщин на щеках.
Данному типу старения часто сопутствует пигментация (старческое лентиго), которое становится выраженным не только на коже лица, но и в области декольте и на руках.
Основными причинами подобных изменений являются уменьшение синтеза коллагена, дегидратация (обезвоживание), нарушенный липидный барьер кожи и хроническое воздействие ультрафиолетового излучения.
Фото: vostock-photo
Как остановить старение кожи мелкоморщинистого типа
Домашний уход
Людям с мелкоморщинистым типом старения необходимо придерживаться диеты, содержащей высокие концентрации витаминов А, Е и Д.
В домашних условиях необходимо постоянно использовать увлажняющие и питательные кремы. Желательно, чтобы их подобрал грамотный врач-косметолог. Также можно пользоваться увлажняющими масками два-три раза в неделю (например, наносить альгинатные маски на увлажняющую сыворотку). Обязательным является постоянное применение солнцезащитных средств с SPF не менее 30.
Профессиональный уход
Из профессиональной косметологической терапии вам следует обратить внимание на следующие процедуры:
Биоревитализация – быстрое и максимально эффективное увлажнение кожи на длительный срок, а также стимуляция фибробластов (усиление синтеза коллагена);
Ботулинотерапия – коррекция морщин занимает всего 15 минут, а эффект длится от 5 до 8 месяцев;
Лазерная шлифовка (ДОТ-терапия) – увеличивает плотность кожи, значительно улучшает ее текстуру и цвет, делая их равномерными, выравнивает микрорельеф и оказывает лифтинговый эффект, особенно в области вокруг глаз.
Усталый тип старения кожи
По данному типу склонны стареть люди с нормальной или комбинированной кожей. Подкожно-жировая клетчатка лица у них средней степени развитости. Телосложение худощавое или нормальное.
Этот вид старения считается оптимальным, так как привычные черты лица меняются несильно. В среднем возрасте постепенно начинают появляться признаки усталости, которые усугубляются к вечеру.
Одними из первых проявляются носослезная борозда и носогубные складки, а также тусклый цвет лица и отечность. Затем уплощаются скулы, появляется опущение уголков губ. Позже формируются губоподбородочные морщины. Таким образом, лицо приобретает грустный и усталый вид. Иногда после полноценного ночного сна (не менее 8 часов) многие из указанных признаков проходят, но ближе к вечеру все равно возвращаются.
Фото: vostock-photo
Основные проблемы при данном типе старения – уменьшение толщины подкожно-жировой клетчатки и глубоких жировых пакетов, ухудшение кровообращения и лимфооттока, снижение мышечного тонуса и истончение костной ткани.
Как остановить старение кожи усталого типа
Домашний уход
Стоит отметить, что усталый тип старения благодарно отзывается на любой уход. При появлении первых признаков увядания могут помочь увлажняющие кремы с лимфодренажным и тонизирующим действием, а также легкий самомассаж. Но основополагающими факторами остаются здоровый образ жизни и полноценный сон.
Профессиональный уход
При появлении более выраженных признаков старения следует подключать профессиональную помощь. Необходимо обратить особое внимание на следующие процедуры:
Ультразвуковой лифтинг — воздействие на кожу с помощью ультразвуковых волн, благодаря которому укрепляются коллагеновый каркас кожи и связки, поддерживающие кожу. Также ультразвуковое воздействие обладает выраженным противоотечным и липолитическим действием. Процедура отличается комфортной переносимостью и проводится в среднем один раз в полтора-два года. Одним из ее главных преимуществ является отсутствие реабилитационного периода. Уже через три-четыре месяца отмечается исчезновение признаков усталости, а овал лица становится более четким.
Контурная пластика и объемное моделирование способствуют быстрому и эффективному устранению глубоких складок и дефицитов объема с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты. За 20 минут можно «скинуть» 10-15 лет. Эффект зависит от корректируемой зоны и длится до двух лет.
Обогащенная мезотерапия (витаминные и пептидные комплексы) способствует улучшению цвета лица, увлажнению и сиянию кожи, а также стимуляции синтеза коллагена.
Деформационный (деформационно-отечный) тип старения кожи
Характерен для жирной, плотной, пористой кожи с сильно развитым слоем подкожно-жировой клетчатки. Как правило, у людей, стареющих по данному типу, индекс массы тела — от 25 и выше. Также они обладают округлыми и крупными чертами лица, нечетким овалом, выраженным двойным подбородком и полными щеками.
Несмотря на свою плотность, кожа начинает растягиваться под тяжестью выраженного слоя подкожного жира. В результате овал лица деформируется, и его контуры могут стать нечеткими даже в молодом возрасте (25+). Появляются глубокие носогубные складки, грыжи верхних и нижних век, а также брыли. Кожа становится рыхлой, с неоднородной поверхностью (усиление рисунка пор в Т-зоне, их зияние). Кроме того, постепенно возрастает склонность к отекам, которые уже не корректируются изменением образа жизни в более старшем возрасте.
Фото: vostock-photo
Как остановить старение кожи деформационного типа
Домашний уход
Рекомендуется регулярное проведение легкого лимфодренажного самомассажа (или массажа в салоне). Кроме того, необходимо следить за режимом питания и физической активностью и не допускать резких скачков веса, поскольку они могут привести к более интенсивной выраженности птоза.
Профессиональный уход
Основные проблемы, на которые направлена терапия — гравитационный птоз, отечность лица, крупные складки. Рекомендуются следующие косметологические процедуры:
- Микротоки и лимфодренажная терапия;
- Ультразвуковой лифтинг (прежде всего, с целью оказания липолитического эффекта);
- Инъекции липолитических препаратов, чтобы уменьшить жировой пакет;
- Лазерная терапия – коррекция купероза (неодимовый лазер, импульсный лазер на красителях), коррекция рельефа кожи СО2-лазером (достижение однородной текстуры и сужение пор);
- Инъекции филлеров для коррекции глубоких складок;
- Пластическая хирургия.
Также рекомендуется регулярное проведение легкого лимфодренажного массажа. Кроме того, необходимо следить за режимом питания и физической активностью и не допускать резких скачков веса, поскольку они могут привести к более интенсивной выраженности птоза.
Мускульный тип старения кожи
Это самый малораспространенный вид старения в восточно-европейском регионе, наиболее характерный для азиатского и латиноамериканского типа лица. Его основное отличие — хорошее развитие мимической мускулатуры одновременно с нормальной или комбинированной кожей и слаборазвитой подкожно-жировой клетчаткой.
Обладатели таких лиц долго сохраняют четкие черты лица, отличаются моложавостью и упругостью кожи. Первые признаки старения появляются значительно позже по сравнению с остальными типами старения. Мелкая сеточка морщин не характерна. Ближе к 40-50 годам постепенно начинает становиться заметным опущение верхних век, носогубные складки. Уголки рта опускаются вниз, а губы становятся тонкими. Лицо начинает грубеть, его черты заостряются, а также уходит мягкость линий. Такой тип кожи склонен к возникновению гиперпигментации.
Как остановить старение кожи мускульного типа
Домашний уход
Кожа мускульного типа старения хорошо отзывается на любой домашний уход.
Профессиональный уход
Рекомендуются следующие косметологические процедуры:
Увлажнение кожи (наружный способ – кремы, инъекционный – биоревитализация);
Ботулинотерапия (уменьшение мимической активности, профилактика гипертонуса отдельных групп мышц и морщин);
Профилактика и коррекция гиперпигментации с помощью обогащенной мезотерапии и лазерной терапии.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!