Типы старения кожи лица — характерные признаки и стратегия борьбы с ними

Как остановить старение кожи мелкоморщинистого типа

Домашний уход

Людям с мелкоморщинистым типом старения необходимо придерживаться диеты, содержащей высокие концентрации витаминов А, Е и Д.

В домашних условиях необходимо постоянно использовать увлажняющие и питательные кремы. Желательно, чтобы их подобрал грамотный врач-косметолог. Также можно пользоваться увлажняющими масками два-три раза в неделю (например, наносить альгинатные маски на увлажняющую сыворотку). Обязательным является постоянное применение солнцезащитных средств с SPF не менее 30.

Профессиональный уход

Из профессиональной косметологической терапии вам следует обратить внимание на следующие процедуры:

Биоревитализация – быстрое и максимально эффективное увлажнение кожи на длительный срок, а также стимуляция фибробластов (усиление синтеза коллагена);

Ботулинотерапия – коррекция морщин занимает всего 15 минут, а эффект длится от 5 до 8 месяцев;

Лазерная шлифовка (ДОТ-терапия) – увеличивает плотность кожи, значительно улучшает ее текстуру и цвет, делая их равномерными, выравнивает микрорельеф и оказывает лифтинговый эффект, особенно в области вокруг глаз.

Усталый тип старения кожи

По данному типу склонны стареть люди с нормальной или комбинированной кожей. Подкожно-жировая клетчатка лица у них средней степени развитости. Телосложение худощавое или нормальное.

Этот вид старения считается оптимальным, так как привычные черты лица меняются несильно. В среднем возрасте постепенно начинают появляться признаки усталости, которые усугубляются к вечеру.

Одними из первых проявляются носослезная борозда и носогубные складки, а также тусклый цвет лица и отечность. Затем уплощаются скулы, появляется опущение уголков губ. Позже формируются губоподбородочные морщины. Таким образом, лицо приобретает грустный и усталый вид. Иногда после полноценного ночного сна (не менее 8 часов) многие из указанных признаков проходят, но ближе к вечеру все равно возвращаются.