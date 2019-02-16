Почему появляется второй подбородок и как от него избавиться

Гравитация

А вот перед гравитаций бессильны все женщины. Рано или поздно каждая красавица столкнется с гравитационным птозом – провисанием тканей. Со временем связки, которые удерживают кожу, теряют свою эластичность и возможность удерживать эпидермис на прежнем месте. Больше всего гравитационному прозу подвержены щеки и подбородок. Для того, чтобы решить проблему и облегчить нашей коже борьбу с гравитацией, как нельзя лучше подходит нитевой лифтинг. Нити из молочной кислоты устанавливаются косметологом и образуют своеобразный гамак, который препятствует опущению контуров лица.

Строение лица

Второй подбородок может быть также обусловлен спецификой строения лица. Особенно предрасположены к проявлению складок на шее девушки с круглым типом лица. Иногда второй подбородок появляется в совсем молодом возрасте. Решить проблему, связанную именно с формой лица, под силу только пластической хирургии. Если ситуация еще не критична, то улучшить ситуацию и остановить процесс формирования складок поможет нитевой лифтинг.