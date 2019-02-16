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Почему появляется второй подбородок и как от него избавиться

С появлением второго подбородка рано или поздно сталкивается каждая женщина. Редакция Passion.ru разобралась в основных причинах его возникновения и нашла несколько способов избавления: от бьюти-продуктов до косметологических методик и фейсбилдинга. Подробности — в нашем материале!

Генетика

Одна из причин появления второго подбородка — это генетика: из-за ослабления связок кожа начинает провисать и образует второй подбородок. Чтобы бороться с генетическим вторым подбородком важно укреплять эпидермис и облегчить задачу каркасу лица – связкам. Уплотняющие кожу процедуры – лучший для этого выбор. Регулярное использование специальных кремов для зоны декольте и шеи не менее эффективны.

Гравитация

А вот перед гравитаций бессильны все женщины. Рано или поздно каждая красавица столкнется с гравитационным птозом – провисанием тканей. Со временем связки, которые удерживают кожу, теряют свою эластичность и возможность удерживать эпидермис на прежнем месте. Больше всего гравитационному прозу подвержены щеки и подбородок. Для того, чтобы решить проблему и облегчить нашей коже борьбу с гравитацией, как нельзя лучше подходит нитевой лифтинг. Нити из молочной кислоты устанавливаются косметологом и образуют своеобразный гамак, который препятствует опущению контуров лица.

Строение лица

Второй подбородок может быть также обусловлен спецификой строения лица. Особенно предрасположены к проявлению складок на шее девушки с круглым типом лица. Иногда второй подбородок появляется в совсем молодом возрасте. Решить проблему, связанную именно с формой лица, под силу только пластической хирургии. Если ситуация еще не критична, то улучшить ситуацию и остановить процесс формирования складок поможет нитевой лифтинг.

Лишний вес

Второй подбородок — не всегда проявление старения кожи, иногда он образуется у людей с избыточной массой тела. Резкое похудение избавиться от него не поможет, ведь тогда вы рискуете столкнуться с провисанием кожи, которая раньше держала лишний жир. Чтобы избежать провисания кожи, уплотняйте эпидермис специальными процедурами, кремами и тканевыми масками и постарайтесь худеть постепенно.

Что делать?

Методы борьбы со вторым подбородком и предотвращение его появления различаются в зависимости от причины, по которой он формируется. Впрочем, общая стратегия заключается в следующем: уплотняйте кожу различными косметологическими процедурами, среди которых SMAS-лифтинг, лазерная шлифовка, пилинги , облегчайте работу лицевым связкам с помощью нитевого лифтинга. При желании к вышеописанному арсеналу можно подключить ещё и техники фейсбилдинга или Ревитонику — специальную омолаживающую гимнастику для лица.

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Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock, пресс-служба

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