RF-лифтинг и еще 6 эффективных способов избавиться от брыл и второго подбородка

Способ 2. Радиочастотный лифтинг

Радиочастотный лифтинг, Pelleve-лифтинг, LPG-лифтинг лица или фракционный игольчатый лифтинг дает хороший терапевтический эффект пациентам в возрастном диапазоне от 35 до 40 лет с точки зрения уплотнения кожи, подтяжки лица: методика устраняет начальную стадию гравитации и замедляет дальнейшее старение за счет неоколлагеногенеза (создания молодого коллагена). Но нужно понимать, что это «забег на длинную дистанцию», нужно делать курс процедур.

Способ 3. Нитевой лифтинг

Нитевой лифтинг дает хорошее перемещение тканей лица и заметный лифтинг-эффект, а также помогает буквально на глазах, в кресле врача, подтянуть брылы, сделать четким овал лица, но только в случае, если ткани лица с незначительным объемом подкожно-жировой клетчатки. Если же лицо «тяжелое», результатов не будет или они будут незначительными и непродолжительными.

Способ 4. Глубокий пластифицирующий массаж

Методика эффективная, но она подходит только мышечному типу лиц. Лицам с мелкоморщинистым (тонкая кожа и недостаточные объемы подкожно-жировой клетчатки и с усталым морфотипом старения (со склонностью к атонии кожи) такие массажи не принесут пользы.