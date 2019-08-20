RF-лифтинг и еще 6 эффективных способов избавиться от брыл и второго подбородка

Процесс старения бывает разных типов: мышечный, усталый, деформационный или комбинация нескольких вариантов (отечно-деформационный тип, мышечно-отечный и т.д.). Большинство славян подвержены деформационному или деформационно-отечному типу старения, который характеризуется появлением брыл, второго подбородка и общей грузности лица. Соответственно, методики борьбы с этими проблемами подбираются в соответствии с типом старения.
Конечно, наиболее эффективной по прежнему считается подтяжка лица, но, с одной стороны, не стоит сразу пускать в ход тяжелую артиллерию, с другой – далеко не все готовы на столь радикальные методы. В таких случаях оптимальным решением станет косметология или альтернативные ей методики.
Косметологические методики, как вернуть четкость овалу лица
Способ 1. Процедура ультразвукового лифтинга Ulthera
На сегодняшний день это главная альтернатива подтяжке лица. Результатом Альтера-терапии является лифтинг и уплотнение кожи лица и может заменить или отсрочить пластическую операцию. Данный эффект становится возможным за счет проникновения и точечного нагрева микросфокусированным ультразвуком разных слоев дермы и поверхностной мышечно-апоневротической системы(SMAS). После воздействия запускается процесс выработки молодых волокон коллагена и эластина, сокращаются мышечные ткани и происходит лифтинг лица. Для достижения эффекта достаточно одной процедуры, первые результаты заметны сразу после процедуры, а в следующие 1-4 месяца идет нарастание эффекта, который может сохраняться от одного до двух лет в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.
Способ 2. Радиочастотный лифтинг
Радиочастотный лифтинг, Pelleve-лифтинг, LPG-лифтинг лица или фракционный игольчатый лифтинг дает хороший терапевтический эффект пациентам в возрастном диапазоне от 35 до 40 лет с точки зрения уплотнения кожи, подтяжки лица: методика устраняет начальную стадию гравитации и замедляет дальнейшее старение за счет неоколлагеногенеза (создания молодого коллагена). Но нужно понимать, что это «забег на длинную дистанцию», нужно делать курс процедур.
Способ 3. Нитевой лифтинг
Нитевой лифтинг дает хорошее перемещение тканей лица и заметный лифтинг-эффект, а также помогает буквально на глазах, в кресле врача, подтянуть брылы, сделать четким овал лица, но только в случае, если ткани лица с незначительным объемом подкожно-жировой клетчатки. Если же лицо «тяжелое», результатов не будет или они будут незначительными и непродолжительными.
Способ 4. Глубокий пластифицирующий массаж
Методика эффективная, но она подходит только мышечному типу лиц. Лицам с мелкоморщинистым (тонкая кожа и недостаточные объемы подкожно-жировой клетчатки и с усталым морфотипом старения (со склонностью к атонии кожи) такие массажи не принесут пользы.
Фото: vostock-photo
Способ 5. Инъекции пептидных комплексов
С их помощью успешно проводится коррекция локальных жировых отложений на лице: корректируется овал, убираются брылы, губоподбородочные складки, второй подбородок. От липолитиков по механизму действия такой комплекс отличается тем, что переводит «плохие» объемные клетки «белого» жира в более плотную и компактную форму – так называемый «бежевый жир». В результате это меняет структуру жировой клетки, уменьшая ее объем и увеличивая энергетическую активность, а также работает подтягивая кожу.
Способ 6. Филлеры с гилуроновой кислотой
Чтобы «закомуфлировать» брылы и сделать четким овал лица зачастую прибегают к филлерам на основе гиалуроновой кислоты, которые вводятся глубоко в области скул, контура, углов нижней челюсти. Это нередко дает хороший визуальный еффект, но никакого отношения к профилактике гравитационного птоза и терапевтической работе с качеством кожи не имеет.
Альтернативные методики, как вернуть четкость овалу лица
У некоторых женщин линия нижней челюсти является нечеткой с самого рождения, это генетическая данность. У худощавых девушек тонкокостного типа дно рта, скорее всего, тоненькое, изящно очерченное. Челюстная линия словно просвечивает. И примерно так будет всю жизнь, если не испортить дело вредными привычками или компьютерным выдвижением шеи. У обладательниц ширококостного телосложения нижняя челюсть, вероятнее всего, будет массивная, а челюстная линия нечеткая уже с детства. Не стоит спорить с природой, пытаясь кардинально изменить исходные данные. Но заняться ревитоникой и сделать все, что в ваших силах, чтобы особенности внешности не стали дефектами – вполне реально. Для этого существует несколько доказавших свою эффективность упражнений.
Упражнение 1. Тест-прием по работе с шеей
Для начала необходимо определить, насколько сильно спазмированы ваши шейные мышцы. Для этого можно провести простой пальпаторно-измерительный тест.
Как выполнять: Наклоняя голову в противоположную сторону, сделайте несколько протягивающих движений ребром ладони сверху вниз. Движения медленные и достаточно глубокие, обычное поглаживание кожи ничего не даст. Оцените состояние мышц шеи по 10-бальной шкале от 0 до 10: 0–3 – ощущения приятные, комфортные. Рука скользит по шее как по маслу. Мышцы гладкие, мягкие, рельеф шеи ровный. 4–6 – небольшой болевой дискомфорт. Под рукой чувствуется неровный рельеф, в некоторых участках есть болезненные участки и уплотнения. 7–10 – достаточно ощутимая боль по всей площади, в некоторых местах она становится колющей. Под рукой чувствуются бугры, тяжи и гиперболезненные участки. Ощущение «каменной» шеи. Оценка свыше 4 баллов говорит о том, что кровообращение лица затруднено из-за наличия мышечных спазмов – тех самых болезненных уплотнений.
Если у вас так, переходите к следующему шагу и из теста делайте полноценный прием. Выравнивайте описанным движением рельеф боковой части шеи, добивайтесь снижения жесткости, формирования пластичности. Разглаживайте уплотнения, неровные или напряженные участки – движение должно быть достаточно плотным. Вначале можно использовать небольшое количество масла или крема.
Сколько выполнять: 3 раза с каждой стороны
Упражнение 2. «Щепотка»
Прием устраняет даже самые выраженные возрастные изменения и возвращает молодость контуру лица. Что делает упражнение: придает изящество челюстной линии; снимает мышечное напряжение и отек; мягко дренирует подчелюстную область; улучшает жидкостный транспорт; формирует глубину и четкость челюстной линии.
Как выполнять: Дистальные фаланги указательных и больших пальцами обеих рук сложите в виде «щепотки», и создайте ими щипцеобразный захват нижней челюсти по центру. Выполняйте непрерывное или пунктирное движение пальцами от центра подбородка к углу нижней челюсти. Основной секрет при выполнении этого приема – плотная и медленная проходка руками, направляющая все собранные ткани к углам нижней челюсти. Далее повторяйте упражнение с другой стороны.
Сколько выполнять: 3 раза с каждой стороны лица.
Упражнение 3. Расслабление белой линии живота
Расслабление белой линии живота – первое условие для того, чтобы сохранить молодой овал. Стягивается она из-за страхов, тревог, невзгод (поза черепашки) или в результате хронических заболеваний внутренних органов. Именно от белой линии живота напряжение передается вверх – на грудные, шейные мышцы и далее спазмируются жевательные и височные.
Упражнение лучше выполнять в воде, поскольку это снижает болевые ощущения и позволяет глубоко проработать массируемый участок. Однако будьте осторожны и тактичны. Начинайте с небольших «порций» и работайте потихоньку. Возможно, что вы не найдете эту линию на животе из-за отека или жировых отложений. Бывает, что трудно взять в складку даже маленький участок – не позволяет боль и напряжение. Поэтому выполняйте разминание как получается – произвольным способом.
Противопоказания: Критические дни, беременность и лактация, обострение заболевания органов брюшной полости, все случаи, при которых запрещено выполнять массаж живота.
Как выполнять: Работать можно двумя способами – в зависимости от вашего болевого порога. Если болевой порог высокий, то обеими руками возьмите белую линию в складку и зажмите на 30 секунд, укорачивая по длине. Затем аккуратно растяните в длину и размягчите массажными движениями.
Если складку взять невозможно или очень болезненно, то работу нужно начинать с периферии, постепенно прокатывая складку, разминая и высвобождая уплотненные участки, делая их мягкими. Рекомендуется работать в воде, чтобы уменьшить болезненность.
Сколько выполнять: 3 раза.
Проблемы на лице можно условно разделить на два типа: возрастные и мимические. Мимические – это все те морщины и заломы, которые четко видны на лице, будто нарисованы ручкой. Возникают они от того, что мышцы не могут расслабиться, и могут возникать в любом возрасте. Возрастные проблемы возникают с годами, причина – ослабленные мышцы, которым сложно держать мягкие ткани нашего лица. Как результат, брылы и поплывший овал лица.
Самые эффективные упражнения для коррекции этой зоны в фейсбилдинге.
Упражнение 4. «Против брыл»
Чтобы избавиться от брыл, нужно укреплять щечную мышцу. Для этого делаем упражнение с соответствующим названием.
Как выполнять: Мягко откройте рот и расположите с внутренней стороны щек указательные и средние пальцы. Большими пальцами прижимайте место носогубного залома, чтобы там не заламывалась морщина во время выполнения. Теперь нажимайте щеками на пальцы, которые изнутри оказывают легкое противодействие.
Сколько выполнять: 30 раз.
Упражнение 5. «Дополнительное упражнение против брыл»
Упражнение тоже на щечную мышцу, только теперь будем не давить щеками на пальцы, а тянуть уголки рта к ушам, как при улыбке.
Как выполнять: Попробуйте сначала улыбнуться, просто растягивая губы в стороны. Затем захватыватите щеки ладонями, хорошо зафиксируйте и повторяйте попытку улыбнуться. Уголки рта не будут двигаться, мышца напряжется, но не сократится, щеки и уголки губ остаются на месте.
Сколько выполнять: 30 раз
Упражнение 6. «Против второго подбородка»
Это самое простое упражнение, которое тренирует подъязычные мышцы, подтягивая при этом зону под подбородком.
Нужно просто надавливать кончиком языка поочередно вверх на небо и вниз между языком и нижними зубами. И таких надавливаний вверх-вниз делаем минимум 30 раз. Но можно и больше. Главное – не напрягать при этом лицо и особенно губы.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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