Руки прочь от лица: что произойдет с вашей кожей, если вы перестанете ее постоянно трогать

Почему стоит избавляться от этой привычки? Не секрет, что на наших кистях скапливаются миллионы бактерий. Дверные ручки, мебель, телефоны, компьютеры, кнопки лифта, денежные купюры: в течение дня мы прикасаемся ко многим вещам, далеким от стерильности. Мыть руки в последнее время, в связи с ситуацией с коронавирусом, стало для нас делом привычным, но все же не стоит забывать, что потом мы тут же берем предметы, на которых скопились бактерии. Последние при попадании могут вызвать сыпь, герпес или аллергические реакции. Из-за того, что на кожу лица попадает грязь, поры закупориваются, могут появиться прыщи и покраснения.

Перестаем тереть глаза

Об этом точно стоит помнить людям с проблемной кожей. Бактерии, которые приводят к появлению акне, попадают на лицо именно с рук. На лице образуются черные точки, а на месте акне могут даже появиться шрамы. Многолетняя привычка трогать лицо может привести и к образованию морщин. От этого на коже появляются складки, которые со временем переходят в глубокие морщины, кроме того, это может даже стать причиной отвисания щек. Кстати, вытирать интенсивно лицо полотенцем тоже не стоит, лучше аккуратно промокнуть.