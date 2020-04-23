Натуральная косметика: работают ли модные средства с приставкой «эко» при уходе за кожей или нет
Начать нужно с того, что определения «эко-косметика» не существует. Существуют определения «натуральная» и «органическая». Две последние категории — это особый пласт косметического рынка, при этом нужно отметить, что такой же безопасный, как и ненатуральная косметика.
К косметике натуральной выдвигаются более серьезные требования по сырью, упаковке, производству и даже логистике, чем к традиционной. Все сырье должно быть натуральным, никаких продуктов нефтепереработки, парфюмерных композиций, красителей и привычных консервантов. Из описанного выше делаем вывод о возможных достоинствах такой косметики — это чистота, натуральность и экологичность.
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Каковы минусы органической косметики
Минусы назвать сложно, кроме, пожалуй, одного самого известного. Самая аллергичная косметика – это натуральная косметика. Многим кажется, что все строго наоборот. Но это только кажется. Большой процент ввода натуральных масел (как жирных, так и эфирных) плюс специализированных растительных экстрактов на практике очень часто выливается в дерматиты различной природы. Естественно, что описанная выше реакция – строго частный случай, но такая практика имеется, и о ней не стоит забывать.
Что эффективнее: натуральная или ненатуральная косметика?
Оба вида косметических средств считаются работающими. Но ненатуральной косметике гораздо легче справиться с запросами красоты и молодости, которые глобально к косметике и выдвигаются. И не потому, что она лучше, просто потому что возможности сырьевой базы гораздо шире и это сырье гораздо легче найти.
Если бы все проблемы кожи сводились к уже привычным сухости и обезвоженности, возможно, натуральная косметика легко конкурировала бы с ненатуральной. Но есть же и такие сложные случаи, как акне, пигментация, купероз, возрастные изменения и прочие беды каждого человека. Натуральная косметика против акне – это последнее, что пропишет дерматолог при назначаемом лечении, сопровождаемом в том числе и косметическими мерами помощи.
С какими задачами справляется натуральная косметика
Бережное очищение, физиологичный базовый уход, защита от внешней агрессии и преждевременного старения – те задачи, с которыми натуральная косметика справляется на ура. Кожа действительно способна на многое, иногда, важно просто «услышать» ее потребности.
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Сегодня производители с многолетним опытом доказывают безопасность и эффективность натуральных продуктов с помощью науки, что усиливает интерес к категории, среди анализирующих потребителей. Вот почему поклонники натуральной косметики доверяют брендам с многолетней историей. Маловероятно, что в эко-сегменте вы найдете крем, который сделает вас моложе на 5 лет после двух применений, или волшебный скраб, способный стереть с лица все несовершенства, потому что натуральная косметика это про честность, в первую очередь перед самим собой.
Как узнать, что перед вами действительно натуральная косметика?
Чтобы убедиться, что перед вами действительно органический продукт, запомните лейблы авторитетных эко-сертификатов: NaTrue, ECOCERT, ICEA, стандарт COSMOS и др. Независимые международные организации исследуют происхождение ингредиентов, производственные процессы, особенности упаковки, рациональное потребление и множество других важных параметров, прежде чем назвать продукт натуральным или органическим.
Натуральная косметика может и не иметь подобного сертификата, в этом случае вам потребуется внимательно изучить состав продукта, прежде чем принять решение о покупке. В вопросах этики в этом случае доверять производителю придется на слово или искать дополнительную маркировку на упаковке, чтобы исключить насилие над животными при создании средства. Состав лучше смотреть полный, в котором содержится полный список компонентов. Наверняка вы знаете, но нелишним будет напомнить, что важны не только ингредиенты, но и их последовательность. Важнейший – компонент, который идет первым. Если же натуральные ингредиенты завершают список, его эффективность и уж тем более органичность вызывают большие сомнения.
Также стоит учитывать, что в магазинах сегодня можно найти косметику, которая, так сказать, притворяется органической. Она появилась на волне повышенного интереса к природным ингредиентам, и правильнее охарактеризовать такие средства как «косметика, вдохновленная природой». В ней растительные ингредиенты соседствуют с синтетическими, при этом функционал продукта определяют последние, а имиджевая составляющая отдана природе. Если перед вами баночка с кремом, на которой колосится рожь, а на первом месте в INCI – silicone, подумайте, что для вас важно.
Вместо вывод редакция Passion.ru хочет отметить, что у нас нет готовых выводов, какая косметика лучше: натуральная или ненатуральная. Ответить на этот вопрос вам нужно самостоятельно, руководствуясь своими предпочтениями и проблемами именно вашей кожи. Но повторим еще раз: у ненатуральной косметики гораздо больше сырьевых (ингредиентных) возможностей помочь нам в решении абсолютно любых вопросов, связанных с красотой, ухоженностью и продлением молодости. Однако списывать со счетов органические средства тоже не стоит.
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