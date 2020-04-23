Натуральная косметика: работают ли модные средства с приставкой «эко» при уходе за кожей или нет

Каковы минусы органической косметики

Минусы назвать сложно, кроме, пожалуй, одного самого известного. Самая аллергичная косметика – это натуральная косметика. Многим кажется, что все строго наоборот. Но это только кажется. Большой процент ввода натуральных масел (как жирных, так и эфирных) плюс специализированных растительных экстрактов на практике очень часто выливается в дерматиты различной природы. Естественно, что описанная выше реакция – строго частный случай, но такая практика имеется, и о ней не стоит забывать.

Что эффективнее: натуральная или ненатуральная косметика?

Оба вида косметических средств считаются работающими. Но ненатуральной косметике гораздо легче справиться с запросами красоты и молодости, которые глобально к косметике и выдвигаются. И не потому, что она лучше, просто потому что возможности сырьевой базы гораздо шире и это сырье гораздо легче найти.

Если бы все проблемы кожи сводились к уже привычным сухости и обезвоженности, возможно, натуральная косметика легко конкурировала бы с ненатуральной. Но есть же и такие сложные случаи, как акне, пигментация, купероз, возрастные изменения и прочие беды каждого человека. Натуральная косметика против акне – это последнее, что пропишет дерматолог при назначаемом лечении, сопровождаемом в том числе и косметическими мерами помощи.