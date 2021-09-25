Запах женщины: чем пахнет Ксения Бородина и другие звезды, выбирающие дорогой парфюм

Скажем честно: чаще всего парфюмерные бренды обращаются к звездам шоу-бизнеса за коммерческим сотрудничеством, и нам остается только догадываться, так ли любит Chanel Натали Портман или просто пользуется духами, потому что их рекламирует за немаленькие деньги.

Совсем недавно, например, актриса Рената Литвинова, которая некоторое время назад разрабатывала свою линейку вполне бюджетных духов совместно с Faberlic, в интервью призналась, что любит аромат Portrait of a Lady Frederic Malle, стоимость которого 28 800 рублей за 100мл. Парфюм, безусловно, красивый и качественные натуральные компоненты здесь точно присутствуют, но это пользуется ли она собственной разработкой – вопрос открытый.