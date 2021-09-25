Запах женщины: чем пахнет Ксения Бородина и другие звезды, выбирающие дорогой парфюм

Запах женщины: чем пахнет Ксения Бородина и другие звезды, выбирающие дорогой парфюмЭксклюзивные ароматы, которые доступны далеко не всем
Ольга Госина
Глава парфюмерного музея-салона «Дом парфюмера», владелица частного парфюмерного ателье Osmogenes
Скажем честно: чаще всего парфюмерные бренды обращаются к звездам шоу-бизнеса за коммерческим сотрудничеством, и нам остается только догадываться, так ли любит Chanel Натали Портман или просто пользуется духами, потому что их рекламирует за немаленькие деньги.
Совсем недавно, например, актриса Рената Литвинова, которая некоторое время назад разрабатывала свою линейку вполне бюджетных духов совместно с Faberlic, в интервью призналась, что любит аромат Portrait of a Lady Frederic Malle, стоимость которого 28 800 рублей за 100мл. Парфюм, безусловно, красивый и качественные натуральные компоненты здесь точно присутствуют, но это пользуется ли она собственной разработкой – вопрос открытый.
Фото: Instagram
В числе поклонников творчества бренда маэстро Фредерика Малля и Яна Рудковская, которая предпочитает En Passant Frederic Malle – 22 700 рублей за 100мл парфюмерной воды. Этот аромат-ода о белой сирени, безусловно, создан из синтетических душистых веществ, так как данный цветок – не эфиромасличничное растение. Он немного ретро, на любителя.
Телеведущая Ксения Бородина в своем блоге однажды написала, что обожает парфюмерную воду Sweet Morphine от французского дома Ex Nihilo. Надо сказать, что выбор кажется очень логичным, ведь бренд славен очень шлейфовыми и яркими парфюмами, а Ксения – девушка яркая и любит привлекать к себе внимание. Этот аромат выпущен в 2015 году, над ним трудилась парфюмер Натали Грасиа-Гетто (Nathalie Gracia-Cetto). Стартует он с ярких нот сирени и терпкого бергамота, в сердце расцветают сладкие мимозы, розы и бархатных ирис, в базе – «вкусная» бурбонская ваниль, корень ириса и гелиотроп, придающие композиции пудровость, ветивер и пачули. Но натуральных компонентов, оправдывающих стоимость в 33 500 рублей за 100 мл, не слышно. Однако модно-сладкий, шлейфовый и стойкий запах, стильный флакон и провокационная история про запретное вещество, вызывающее привыкание, конечно стоит того, чтобы пожертвовать ради него кучей денег.
Фото: архив пресс-служб
К слову сказать, в парфюмерном гардеробе Ксении Бородиной есть и более дорогие духи. Например, Noble VII Cosmos Flower от Clive Christian – 47 400 рублей за 50 мл. Аромат яркий, плотный и сладкий, официально относится к группе фруктовых шипров. В нотах заявлены мандарин, ром, яблоко, розовый перец, слива, иланг-иланг, османтус, жасмин, фиалка, какао, карамель, бензоин, кожа и амбра. Сразу понятно, что он не может остаться незамеченным. Впрочем, стоимость его на 80% состоит из правильного маркетинга бренда, парфюм не претендует на супероригинальность.
Фото: архив пресс-служб
Модный Lost Cherry от Tom Ford – 38 600 рублей за 100мл – носит Ксения Собчак. Аромат яркий и оригинальный, красиво звучит в нем и обещанная в названии вишня с косточкой, и модная алкогольная тема присутствует. Том Форд – признанный мастер баланса модности и носибельности. Стоит ли Lost Cherry тех денег, которые за него предлагают отдать? Здесь вопрос в том, насколько сильные эмоции он вызвал. Так как найти аналоги по более низкой цене, безусловно, можно, но дадут ли они те же ощущения – основной вопрос, который стоит себе задать, решая, стоит ли покупать эти духи.
Фото: Instagram
Телеведущая Елена Летучая в одном из интервью рассказала, что любит аромат знаменитого британского парфюмерного дома N1 Feminine Clive Christian – 51 680 рублей за 50 мл. И мужская, и женская версия прекрасны и вполне подойдут женщинам. Их звучание переменчиво и утонченно, отсылает к классике, построенной на натуральных компонентах. Кстати, этот аромат любит и британская поп-дива, дизайнер и бизнесвумен Виктория Бекхэм.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Но очень часто селебрити и крупные бизнесмены обращаются в частные парфюмерные ателье, где для них создаются индивидуальные ароматы. Своих личных парфюмеров такие люди предпочитают хранить в секрете, как и формулы самих ароматов, стоимость которых может варьироваться от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. И подобная цена оправдывается, во-первых, гарантированной уникальностью аромата, во-вторых, использованием дорогих и редких компонентов в составе, в-третьих, долгой и кропотливой работой парфюмера, который должен не только поговорить с заказчиком, чтобы понять его требования и истинные желания, но решить, как воплотить его идеи с помощью ароматных молекул.