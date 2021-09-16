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Орбакайте и Литвинова померились фигурами в легинсах: выбираем, кто круче

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия вдохновляет селебрити на эксперименты. Рената Литвинова, например, практически не снимает одежду модного Дома, изредка изменяя ему с Gucci или Nina Ricci. А недавно к группе поклонниц присоединилась Кристина Орбакайте — кстати, в таком же образе, в котором недавно щеголяла Ким Кардашьян.