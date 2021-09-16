Орбакайте и Литвинова померились фигурами в легинсах: выбираем, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
15 сентября в Москве состоялась церемония вручения премии Fashion People Awards, где Кристина Орбакайте взяла титул «Иконы стиля». За наградой певица вышла в дерзком total black с эффектным асимметричным топом с головокружительным шлейфом в пол. Замиксована деталь с дерзкими кожаными брюками по фигуре и брутальными ботинками в лучших традициях вестерна.
Звезда была далеко не первой, кто примерил наряд от Balenciaga. До нее это уже сделала Рената Литвинова. Правда, актриса выбрала цвет жгучего перца, а образ дополнила легинсами в тон, каблуками рискованной высоты и украшениями Alrosa, щедро усыпанными бриллиантами.
Голосуйте за самый эффектный образ!
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Не так давно состоялась мощная fashion-битва, в которой сошлись Китти Спенсер и Кейт Миддлтон. Племянница принцессы Дианы повторила культовый образ герцогини Кембриджской — переходите по ссылке, чтобы узнать подробности и выбрать победительницу!
Фото: Екатерина Ширинкина / пресс-служба / Instagram