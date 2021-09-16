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Орбакайте и Литвинова померились фигурами в легинсах: выбираем, кто круче

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия вдохновляет селебрити на эксперименты. Рената Литвинова, например, практически не снимает одежду модного Дома, изредка изменяя ему с Gucci или Nina Ricci. А недавно к группе поклонниц присоединилась Кристина Орбакайте — кстати, в таком же образе, в котором недавно щеголяла Ким Кардашьян.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Орбакайте

Фото: Пресс-служба

15 сентября в Москве состоялась церемония вручения премии Fashion People Awards, где Кристина Орбакайте взяла титул «Иконы стиля». За наградой певица вышла в дерзком total black с эффектным асимметричным топом с головокружительным шлейфом в пол. Замиксована деталь с дерзкими кожаными брюками по фигуре и брутальными ботинками в лучших традициях вестерна.

Звезда была далеко не первой, кто примерил наряд от Balenciaga. До нее это уже сделала Рената Литвинова. Правда, актриса выбрала цвет жгучего перца, а образ дополнила легинсами в тон, каблуками рискованной высоты и украшениями Alrosa, щедро усыпанными бриллиантами.

Голосуйте за самый эффектный образ!

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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Фото: Екатерина Ширинкина / пресс-служба / Instagram