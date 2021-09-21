Известный дизайнер Том Форд сообщил о смерти самого близкого человека
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Фото: Кадры из интервью CNN
О смерти своего супруга сообщили представители Тома Форда, опубликовав официальное заявление: «С большой скорбью Том Форд сообщает о смерти своего любимого мужа на протяжении 35 лет, Ричарда Бакли. Ричард скончался мирно в их доме в Лос-Анджелесе, рядом с Томом и их сыном Джеком. Смерть была естественной и наступила после продолжительной болезни», — говорится в нем.
Том и Ричард связали свою жизнь узами брака в 2014 году, но до этого — были счастливы вместе не одно десятилетие, их отношения начались в далеком 1986-м году. Долгое время Форд и Ричард жили в Италии, но затем переехали в Лондон.
В 2012 году они усыновили ребенка, которого назвали Александр Джон «Джек» Бакли Форд. Ребенка для семейной пары родила суррогатная мать.
Ричард Бакли посвятил свою жизнь модной журналистике, был главным редактором журнала Vogue Hommes International.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press