Известный дизайнер Том Форд сообщил о смерти самого близкого человека

Том и Ричард связали свою жизнь узами брака в 2014 году, но до этого — были счастливы вместе не одно десятилетие, их отношения начались в далеком 1986-м году. Долгое время Форд и Ричард жили в Италии, но затем переехали в Лондон.

В 2012 году они усыновили ребенка, которого назвали Александр Джон «Джек» Бакли Форд. Ребенка для семейной пары родила суррогатная мать.

Ричард Бакли посвятил свою жизнь модной журналистике, был главным редактором журнала Vogue Hommes International.