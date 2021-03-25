У кого из звезд «косточка» на ноге и можно ли от нее избавиться без операции
Кто из селебрити страдает деформацией стопы
Три года назад журналисты разглядели на ноге опальной Меган Маркл (во время королевского турне по Новой Зеландии в 2018 герцогиня на одном из приемов прошлась без обуви) шрам — покрасневшее место, по мнению знатоков, выдавало следы операции по удалению hallux valgus. Сама супруга принца Гарри комментариев на этот счет, разумеется, не давала. Однако на более ранних фото, еще до замужества, на ногах будущей герцогини можно было разглядеть характерную деформацию стоп.
Фото: GlobalLookPress
Подобная патология нередко наблюдается у женщин, которые годами (в силу привычки или необходимости) носят модельную обувь на каблуках. Папарацци не раз делали кадры Виктории Бэкхем, Хайди Клум, Сары Джессики Паркер и других селебрити в сандалиях и туфлях, которые позволяли рассмотреть на их ногах пресловутую «косточку» разной степени выраженности. Хорошая новость в том, что вовремя обратившись к специалисту, можно избежать дальнейшей деформации стопы и, как следствие, оперативного вмешательства. Подробней разбирались в теме с экспертом.
Стадии «косточки» и причины возникновения
Hallux valgus — это изменение положения плюсневой кости в суставе большого пальца, к которому впоследствии могут добавиться значительные искривления и остальных пальцев стопы. Заболевание сопровождается болезненными ощущениями при ходьбе, которые с годами только усиливаются. C эстетической точки зрения деформация тоже вызывает дискомфорт, из-за этой проблемы сложно подобрать подходящую обувь.
Почему и когда возникает?
Развитие «косточки» могут спровоцировать генетически заложенные изменения стопы и деформация костей, суставов, гиперэластичность соединительной ткани. Обязательно нужно задуматься о профилактике, если у кого-то в семье уже есть hallux valgus. Травмы, воспалительные поражения суставов, растяжения стопы также могут вызвать искривление большого пальца стопы.
По статистике, частота случаев hallux valgus резко увеличивается с возрастом: до 3% у лиц в возрасте 16-30 лет, до 9% — у лиц 31-60 лет и до 16% — у лиц старше 60 лет. Если патология вызвана наследственной предрасположенностью и врожденными изменениями стопы, вероятность появления «косточки» в молодом возрасте выше — первые симптомы могут быть заметны уже в подростковом периоде, они чаще всего проявляются у девочек от 10-15 лет.
Стадии «косточки» определяются по величине вальгусного угла, то есть насколько сильно угол отклонения большого пальца стопы превышает норму. Первые признаки заболевания: небольшой бугорок у основания большого пальца, покраснение кожи в этой области, вызванное трением ноги в обуви.
Фото: Pexels.com
Опасные симптомы
На второй стадии hallux valgus начинает беспокоить боль, «косточка» увеличивается в размерах, возможны отек и воспаление сустава. Длительность каждой стадии очень индивидуальна. Когда мы сами провоцируем развитие заболевание — носим слишком узкую обувь, туфли на каблуках, много времени проводим «на ногах» и при этом не думаем о профилактике, заболевание прогрессирует гораздо быстрее. Можно и к 20-летнему возрасту довести «косточку» до тяжелой стадии, и тогда исправит проблему только операция.
Как бороться с hallux valgus?
Нужно носить широкую обувь, желательно ортопедическую. Туфли на каблуках не только могут спровоцировать развитие «косточки», но и вредят всей опорно-двигательной системе. Поэтому от них стоит отказаться. Если в гардеробе есть удобная обувь с широким носком, закажите для нее индивидуальные ортопедические стельки. Обратитесь к врачу — травматологу-ортопеду в профессиональный ортопедический салон. Врач на специальном компьютерном оборудовании (плантографе) проведет сканирование стоп, определит патологию и изготовит для вас индивидуальное медицинское изделие. Такие ортопедические стельки обеспечивают комфортную ходьбу и не допускают давления на плюснефаланговый сустав большого пальца. За счет индивидуально подобранных ортопедических элементов корректируется положение сводов стопы, разгружается ее передний отдел, и, как следствие, снижаются болевые ощущения в области «косточки».
Фото: Pexels.com
Комплексная защита
Бороться с hallux valgus помогают специальные лечебные носки. Они выглядят как обычные носки, но при этом поддерживают стопу в анатомически правильном положении и приводят большой палец в его нормальное физиологическое состояние. Носки помогают избавиться от усталости и дискомфорта при ходьбе, снизить боль и воспаление в области сустава большого пальца. Зафиксировать большой палец стопы в правильном положении и предотвратить развитие деформации можно и с помощью ортезов и бандажей. Такие изделия в основном применяются ночью, когда вы спите, и ваши ноги отдыхают. Ночные ортезы и бандажи особенно эффективны в комбинации с лечебными носками. Круглосуточная фиксация большого пальца в правильном положении — действенный консервативный метод борьбы с hallux valgus.
Фото: Pexels.com
Когда все-таки нужна операция
Ортопедические стельки и лечебные носки могут уменьшить болевой синдром на любом этапе, но на тяжелой стадии hallux valgus обычно требуется хирургическое вмешательство. В запущенном случае «косточки» беспокоит постоянная резкая боль, ярко выражено отклонение большого пальца, деформированы и другие пальцы стопы. Операцию при hallux valgus на ранних стадиях делают достаточно редко, так как в основном болевые ощущения все же заставляют пациентов бить тревогу и обращаться за помощью к врачу-ортопеду при первых симптомах.
Зачастую пациенты выбирают консервативные методы лечения, так как оперативное вмешательство, хотя и радикально устраняет проблему, связано с рисками во время и после операции, возможными осложнениями и рецидивами. В любом случае стадию и выраженность hallux valgus определяет только врач — травматолог-ортопед. Именно он решает, нужна ли операция.
Фото: Globallookpress.com, Pexels.com
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