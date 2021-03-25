У кого из звезд «косточка» на ноге и можно ли от нее избавиться без операции

Стадии «косточки» и причины возникновения

Hallux valgus — это изменение положения плюсневой кости в суставе большого пальца, к которому впоследствии могут добавиться значительные искривления и остальных пальцев стопы. Заболевание сопровождается болезненными ощущениями при ходьбе, которые с годами только усиливаются. C эстетической точки зрения деформация тоже вызывает дискомфорт, из-за этой проблемы сложно подобрать подходящую обувь.

Почему и когда возникает?

Развитие «косточки» могут спровоцировать генетически заложенные изменения стопы и деформация костей, суставов, гиперэластичность соединительной ткани. Обязательно нужно задуматься о профилактике, если у кого-то в семье уже есть hallux valgus. Травмы, воспалительные поражения суставов, растяжения стопы также могут вызвать искривление большого пальца стопы.

По статистике, частота случаев hallux valgus резко увеличивается с возрастом: до 3% у лиц в возрасте 16-30 лет, до 9% — у лиц 31-60 лет и до 16% — у лиц старше 60 лет. Если патология вызвана наследственной предрасположенностью и врожденными изменениями стопы, вероятность появления «косточки» в молодом возрасте выше — первые симптомы могут быть заметны уже в подростковом периоде, они чаще всего проявляются у девочек от 10-15 лет.

Стадии «косточки» определяются по величине вальгусного угла, то есть насколько сильно угол отклонения большого пальца стопы превышает норму. Первые признаки заболевания: небольшой бугорок у основания большого пальца, покраснение кожи в этой области, вызванное трением ноги в обуви.