Для тех, кто не в отпуске: 5 нот в ароматах, которые напомнят о путешествиях

Наше сознание удивительным образом реагирует на ароматы. Например, запахи могут воссоздавать воспоминания, которые, казалось бы, давно стерты, или мы и вовсе не подозревали о существовании этих фрагментов и деталей. Парфюмерия — удивительный мир, где каждый может найти свое близкое и родное, как и наоборот, нечто несвойственное себе, новое, неизведанное.

Мы часто шутим, что можно обойтись без круассана и чашки кофе с утра, заменив сладости на гурманский аромат — обмануть таким образом систему, получив удовольствие и не навредив фигуре. Разумеется, увлекаться такими экспериментами стоит в пределах разумного, не впадать в крайности. Но согласитесь, такая особенность может принести пользу в повседневной жизни и помочь в создании великолепного настроения.