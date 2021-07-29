Для тех, кто не в отпуске: 5 нот в ароматах, которые напомнят о путешествиях
Рената Юсупова
Основательница Renee Parfum
Ароматы составляют важную часть нашей повседневности, гораздо более важную, чем принято думать. Это не просто довершение внешнего образа, не просто «лишь еще один аксессуар». Парфюмерия — это инструмент, которым можно:
- Создавать настроение, корректировать его в течение дня. Да-да, вот так просто! Достаточно нанести любимый аромат, и он поможет задать тон целому дню, а, быть может, и всей жизни.
- Формировать определенные ассоциации с вашей персоной у окружающих вас людей, будет ли это настойчивость и целеустремленность или легкость и непринужденность;
- «Якорить» важные события и периоды жизни, например, путешествие или день свадьбы.
Почему так происходит?
Фото: pexels
Наше сознание удивительным образом реагирует на ароматы. Например, запахи могут воссоздавать воспоминания, которые, казалось бы, давно стерты, или мы и вовсе не подозревали о существовании этих фрагментов и деталей. Парфюмерия — удивительный мир, где каждый может найти свое близкое и родное, как и наоборот, нечто несвойственное себе, новое, неизведанное.
Мы часто шутим, что можно обойтись без круассана и чашки кофе с утра, заменив сладости на гурманский аромат — обмануть таким образом систему, получив удовольствие и не навредив фигуре. Разумеется, увлекаться такими экспериментами стоит в пределах разумного, не впадать в крайности. Но согласитесь, такая особенность может принести пользу в повседневной жизни и помочь в создании великолепного настроения.
Фото: pexels
Особенно актуально это и сейчас, летом, если вы решили основательно поработать, а инфопространство заполонили сториз друзей с мечтательно голубым горизонтом и звуками морского бриза, да и солнечные лучи то и дело предательски напоминают о потрясающем жаре за окном бликами на мониторе. Ароматы станут настоящим спасением для трудоголиков, которым не довелось пойти в отпуск летом.
«Один из моих любимейших парфюмеров — Пьер Гийом, автор круизной коллекции ароматов, посвященной отдыху в дальних краях, — не любит покидать пределы своей квартиры или лаборатории. Он страшно не любит перелеты и суматоху, свойственную путешествиям, поэтому задумывает свои ароматы как телепорт в определенные ощущения».
Какие же ноты в парфюмерии создадут отпускное настроение посреди рабочих будней и помогут отпустить суету?
Ноты рома или мохито
Представьте восхитительный освежающий мохито с кубиками льда и яркой мятой, от которого веет прохладой и свежестью. А теперь нанесите его на кожу! Он раскрывается свежестью мяты и вскоре оставляет след «подгулявшей» клубники, ведь еще один ингредиент мохито — ром. Это аромат отдыха и приключений, когда вы только покинули аэропорт и зашли в местный бар, а перед вами бокал с освежающим напитком, вы делаете первый глоток… он знаменует начало этого путешествия!
Фото: pexels
Ноты мяты
Аромат, незаменимый в случае, когда необходима высокая концентрация на поставленной задаче и свежий взгляд. Леденящая несладкая мята с ментолом оживят и подарят ощущение свежести в душном летнем воздухе. Кроме того, мята обладает стимулирующим умственную деятельность свойством. Ищите ее в сочетании с томными аккордами табака и белого кедра — такие комбинации будут звучать весьма интригующе.
Акватические ноты
Это базовые летние ноты. Они позволят чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Что может быть более располагающим и уместным в летний зной, как не аромат чистоты и свежести, будто вы только-только покинули душ, где устроили себе домашний спа с роскошными средствами. Добавьте к ним аккорды зелени и легкую цветочную составляющую и получите аромат прохладного утреннего воздуха, когда все вокруг еще спит, но вот-вот пробудится.
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Ноты клементина и апельсина в сочетании с бергамотом
Средиземное море, закат… ритмичные, но расслабленные мотивы, коктейли с тоником и цитрусами, все заботы прочь! Восхитительный танец клементинов, лимонного сока с итальянским бергамотом, игривые пузырьки коктейля и свежесть мягкой мяты. Это ли не сочетание, идеальное для отпуска? Ароматы с такой композицией гарантированно поднимут настроение утром перед работой!
Ноты лимона
Роскошный лимон, такой естественный и правдоподобный! В ароматах он звучит весьма серьезно, без инфантильного настроения, по-взрослому, но все же радостно, энергично, бодряще, драйвово. С парфюмерными композициями с нотами лимона можно с легкостью отправиться как на деловую встречу, так и на вечерний променад с аперолем на веранде шумного бара.
Фото: pexels, архив пресс-служб
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