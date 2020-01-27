Тест: трудоголик или пофигист — что на самом деле о вас думает ваш босс?

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что работа приносит чувство удовлетворения и стабильности, а также возможности проверить свои собственные силы – спасуете ли вы перед трудностями или спокойно примете этот вызов и докажете прежде всего себе, на что вы способны. Хуже, когда вы в буквальном смысле слова прыгаете выше головы, а ваш непосредственный руководитель словно не замечает ваших стараний. Пройдите наш тест и узнайте, кто вы для босса – трудоголик, не замечающий ничего вокруг или тунеядец, искусно делающий вид, что он по уши загружен работой.