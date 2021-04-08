4 ключевых правила создания идеального парфюмерного гардероба озвучили эксперты

Третье правило — имейте отдельный аромат для каждого времени года. Парфюмы должны сменять друг друга, как сезоны, чтобы лучше сочетаться не только с погодой, но и с образом жизни, одеждой и настроением. Летом предпочтительнее легкие фруктовые и акватические ноты, а зимой предпочтительнее древесные, пряные, весной — цветочные. «Такой подход поможет разбить год на части, привязать воспоминания к каждому сезону и напоминать о них в будущем, а также позволит не заскучать от одного запаха», — говорят эксперты. Четвертое правило — создайте свой личный парфюмерный гардероб. Коллекция различных ароматов позволит вам себя не ограничивать. В нем может быть как пять, так и тридцать пять запахов, но это создаст вам пространство для самовыражения, тонкого эскапизма и роста: устали от одного запаха? Просто посвятите себя целиком и полностью другому.

А чтобы выбрать свой правильный парфюм нужно придерживаться следующих рекомендаций в магазине: не слушайте слишком много ароматов сразу, постарайтесь понять, какие ноты вам нравятся, следуйте своим инстинктам и старайтесь покупать новые флаконы, которыми раньше не пользовались, не в интернете, а офлайн, и главное — не торопитесь.

Фото: freepik

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