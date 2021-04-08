4 ключевых правила создания идеального парфюмерного гардероба озвучили эксперты
Аромат — это форма искусства, которая существует, «чтобы заставить вас чувствовать себя так, как вам хочется». Именно духи могут создать вам настроение, завершить образ и напомнить о приятных моментах в жизни. Как сообщили онлайн-изданию Daily Mail бьюти-специалисты из «Мекка Австралия», для создания такого идеального парфюмерного гардероба достаточно придерживаться 4 простых правил. Первое из них — иметь свой «фирменный запах». Среди вашей личной коллекции ароматов должен быть один, который у окружающих будет ассоциироваться именно с вами. Именно его важно выбрать с умом. Такой парфюм может быть дорогим или не очень, главное, чтобы он вам нравился, не надоедал и был вам по карману, так как расходоваться он будет быстрее.
Второе правило — выбирайте один аромат для дня и другой — для ночи. Очень важно иметь разную парфюмерию для разных периодов дня, подобно тому, как вы меняете макияж на более тяжелый для вечерних мероприятий. «Изменение аромата после работы может стать для вас ментальным переключателем между режимом труда и отдыха», — пояснили эксперты. Однако стоит учесть, если вы наслаиваете вечерние духи поверх утренних, убедитесь, что они принадлежат к одному семейству ароматов и гармонично сочетаются между собой — например, древесные/древесные, восточные и цветочные и т. д.
Третье правило — имейте отдельный аромат для каждого времени года. Парфюмы должны сменять друг друга, как сезоны, чтобы лучше сочетаться не только с погодой, но и с образом жизни, одеждой и настроением. Летом предпочтительнее легкие фруктовые и акватические ноты, а зимой предпочтительнее древесные, пряные, весной — цветочные. «Такой подход поможет разбить год на части, привязать воспоминания к каждому сезону и напоминать о них в будущем, а также позволит не заскучать от одного запаха», — говорят эксперты. Четвертое правило — создайте свой личный парфюмерный гардероб. Коллекция различных ароматов позволит вам себя не ограничивать. В нем может быть как пять, так и тридцать пять запахов, но это создаст вам пространство для самовыражения, тонкого эскапизма и роста: устали от одного запаха? Просто посвятите себя целиком и полностью другому.
А чтобы выбрать свой правильный парфюм нужно придерживаться следующих рекомендаций в магазине: не слушайте слишком много ароматов сразу, постарайтесь понять, какие ноты вам нравятся, следуйте своим инстинктам и старайтесь покупать новые флаконы, которыми раньше не пользовались, не в интернете, а офлайн, и главное — не торопитесь.
Фото: freepik
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