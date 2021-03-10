Максим Виторган и Нино Нинидзе уехали в романтическое путешествие от Байкала до Мальдив

48-летний звезда и его спутница начали свое путешествие с Байкала, которому посвятили несколько дней. Они отправились туда вместе с большой компанией друзей. До озера они остановились в Иркутске, где успели прогуляться по историческим местам и побывать в художественной галерее Виктора Бронштейна.

Нино написала в социальных сетях, что потрясена увиденным. «Хочу сказать "м" (Максиму), какой он замечательный, умный и просто самый лучший из людей. А именно сейчас за то, что спланировал поездку не только на Байкал, но и за то, что мы приехали на день раньше в Иркутск», — написала она в социальной сети.