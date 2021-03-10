Максим Виторган и Нино Нинидзе уехали в романтическое путешествие от Байкала до Мальдив
Фото: instagram.com/ninosha13
48-летний звезда и его спутница начали свое путешествие с Байкала, которому посвятили несколько дней. Они отправились туда вместе с большой компанией друзей. До озера они остановились в Иркутске, где успели прогуляться по историческим местам и побывать в художественной галерее Виктора Бронштейна.
Нино написала в социальных сетях, что потрясена увиденным. «Хочу сказать "м" (Максиму), какой он замечательный, умный и просто самый лучший из людей. А именно сейчас за то, что спланировал поездку не только на Байкал, но и за то, что мы приехали на день раньше в Иркутск», — написала она в социальной сети.
Виторгану озеро тоже понравилось, но он был недоволен тем, что на Байкале совершенно не развита инфраструктура для комфортного отдыха. «Хоть туалеты нормальные поставьте. Ну срамота же! Очень плачевно все с инфраструктурой. Там, где должна была бы быть Мекка туризма, — три с половиной калеки, упертых путешественников и несколько мест (по пальцам одной руки), где энтузиасты пытаются организовать хоть какие-то условия для туризма», — уточнил он.
После Байкала Нино и Максим отправились на Мальдивские острова. В этой поездке пару сопровождает сын Нино от первого брака Саша. При этом младший сын Максима, которого ему родила телеведущая Ксения Собчак, им компанию не составил.
Фото и видео: Instagram/@ninosha13, Instagram/@mvitorgan
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