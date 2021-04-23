Водонаева после микроинсульта устроила скандал в больнице и сбежала в тапочках
Фото: Instagram/@alenavodonaeva
На днях Водонаеву госпитализировали на скорой, врачи позже подтвердили предположения и диагностировали микроинсульт. Алена пожаловалась на медицинских работников, которые не оказали ей должного ухода. В реанимации звезде поставили капельницу, от которой ей стало плохо. Ее убрали, но никто не поинтересовался состоянием пациентки.
«Ни один врач после этого ко мне не зашел. Вообще! Видимо, обиделись на то, что я задалась вопросом о наличии перчаток на медсестре», - уточнила участница «Дома-2». При этом ей мешал «человек с дрелью», который шумел, ремонтируя держатель для туалетной бумаги.
Модель ожидала, что в больнице все будут строго выполнять свои обязанности, но была шокирована поведением сотрудников. Алена решила защитить свои права. Пациентка попросила ее выписать и не получила рекомендаций относительно дальнейшего лечения.
«Я сказала дежурному на этаже, что хочу домой, и попросила выписать меня. Мне никто не сказал, как лечиться теперь, что пить, и какие капельницы ставить», - продолжила она. Знаменитость обиделась на такое обращение и вовсе решила покинуть больницу. «Я просто взяла бумажки и ушла из больницы в тапочках, в которых приехала на "скорой". Вот как я их выбесила. Только простите, чем? Я икру, может, черную требовала? Или каких-то особых привилегий? Нет. Мы все прекрасно понимаем, чем», - сказала она.
Фото: Instagram/@alenavodonaeva
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