Как внешне менялась Сара Джессика Паркер, прежде чем стала иконой стиля

Спустя несколько лет, Сара Джесика Паркер снова преображается и продолжает эксперименты над своей внешностью, в этот раз она добралась до блонда и укоротила волосы, сделав каре. При этом современная знаменитость увлекалась и макияжем, ее предпочтения постоянно менялись, то она занашивала красную помаду, то возвращалась к более натуральным оттенкам.

На момент съемок фильма «Секс в большом городе», первая часть которого вышла, на минуточку, в 1998 году, актриса успела отрастить волосы, но осталась светлой. Тогда многие помнят ее героиню кучерявую блондинку Керри. После этого она осталась с полюбившимся оттенком волос, но стала выпрямлять их. Сейчас звезда уже нашла себя и предпочитает распушенные волосы, окрашенные в технике балаяж, которое создает впечатление выгоревших на солнце прядей. В макияже она чаще всего делает акцент на глаза и красит губы помадой нейтральных оттенков.