Скоро лето, а это значит, что пора приводить себя в порядок. Но кому же доверить красоту и здоровье своих ноготков? Этот вопрос не из легких. Редакция Passion.ru представляет подборку лучших салонов красоты по ногтевому сервису.

Kynsi

Салон красоты Kynsi — это действительно неизбежность красоты. Мини-комнаты со стеклянными дверями, уютные кресла, множество зелени и цветов — все создает непередаваемую атмосферу тепла и ощущения прекрасного. В интерьере салона прослеживается некий скандинавский минимализм. Попав туда, вы будете чувствовать себя комфортно.

«Kynsi» в переводе с финского — «ноготок». Вероятно, поэтому тут уделяют особое внимание качеству педикюра. Один из главных его плюсов — это кресла, подобные тем, которые расположены на рейсах первого класса Сингапурских авиалиний. Кроме того, большим преимуществом являются закрытые зоны с пятью креслами для педикюра, где можно получить и маникюр тоже. В такой обстановке будет хотеться, чтобы уход за вашими ножками не заканчивался. Педикюр-уход «Минералы+витамины+цвет» в салоне на Патриарших обойдется вам в 3500 рублей.

Express Nails

Сеть салонов Express Nails очень большая. У каждого свой неповторимый интерьер. Однако все они схожи в одном: какой бы салон вы ни выбрали, вы уйдете оттуда с ощущением комфорта и чувством удовлетворенности сервисом.

Название Express Nails говорит само за себя. Это именно тот салон, который вам нужен, если срочно необходимо привести ножки в порядок. Экономия времени и работа в четыре руки — это один из главных принципов салона. Однако в случае с Express Nails качество от скорости совсем не страдает! Классический педикюр в этом салоне обойдется вам в 2450 рублей.

Mrs. Right

Mrs. Right — это место, где к красоте относятся как к искусству. Сам салон похож на галерею: повсюду картины абстракционистов. А мастера здесь настоящие художники и профессионалы своего дела. Однако главная идея салона — это все-таки ответственное отношение к красоте, забота о здоровье. Ультрамодности косметического бренда здесь недостаточно.

Именно поэтому особой популярность в салоне Mrs. Right пользуется карт-педикюр, выполняемый с помощью израильских косметологических препаратов на основе фруктовой кислоты. Его можно делать даже самым уязвимым группам: детям, беременным женщинам и подросткам, а также клиентам с диабетической стопой, не опасаясь последствий. Стоимость такого педикюра в салоне будет стоить 2500 рублей.

Orchid Nails

Салон по ногтевому сервесу Orchid Nails предназначен для деловых женщин. Приходя туда, вы сможете позаботиться о красоте своих ногтей, не отрываясь от рабочих дел, сидя в удобных креслах с ноутбуком и бесплатным Wi-Fi. Прекрасное продолжение делового дня в комфортных условиях, не правда ли?

В студии Orchid Nails вы сможете сделать прекрасный педикюр по удивительным ценам. Например, классический педикюр здесь стоит всего 1500 рублей и длится около часа. Включать он будет дезинфекцию ног, придание формы ногтям, обработку кутикулы и стопы выбранным способом (пилочкой/станком), а в финале —обработка кутикулы питательным маслом и увлажнение ступней кремом. После такой процедуры вы забудете о тяжести в ногах!

Legend New York

Как можно догадаться из названия, салон красоты Legend New York вдохновлен атмосферой Нью-Йорка. Сидеть на педикюре с подругой и наслаждаться ароматным кофе, листая свежую прессу и угощаясь M&M's из меню комплиментов Legend NY — что может быть лучше? А возможность работы в четыре или шесть рук, а также мобильное выездное обслуживание является основой концепции салона и полностью олицетворяет бешеный темп жизни Нью-Йорка.

Так что если вам вдруг некогда съездить на педикюр, вы можете вызвать мастера на дом или даже в офис и насладиться уходом, не отрываясь от дел. Цены на педикюр в Legend New York отличаются в зависимости от мастера. Например, педикюр с лаком Сhristina Fitzgerald или без покрытия будет стоить от 3900 до 5000 рублей.

«Моя прекрасная леди»

Салон «Моя прекрасная леди» — это место, где можно спрятаться от всех забот и убежать от суеты большого города. Интерьеры в английском стиле и в по-настоящему девичьих тонах создают атмосферу нежности и в то же время изысканности. Посетив этот салон, вы получите прекрасную возможность почувствовать себя леди хотя бы ненадолго.

Но без чего точно не может обойтись современная леди, так это без педикюра. Внимательные мастера приведут ваши ноготки в порядок, пока вы расслабляетесь за чашечкой чая и просмотром хорошего кино. Фирменный педикюр «Моя прекрасная леди» в этом салоне обойдется вам в 2250 рублей.

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