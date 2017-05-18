Белоснежная улыбка — это определенно залог успеха. Благодаря современным технологиям можно эффективно отбелить зубы даже в домашних условиях. Но, конечно, самый действенный способ — это сходить на процедуру к стоматологу. На данный момент популярными, но разными по цене, считаются гель Opalescence Boost и лампа Zoom 4.

Отбеливание Opalescence Boost

Сравнительно недавно на рынке появилась новая система отбеливания. Opalescence не требует теплового воздействия на ткани зубы, поэтому вы не будете чувствовать неприятных ощущений. Хотя надо отметить, что все современные методики уже давно используют холодный свет.

Также при таком способе отбеливания полностью отсутствует механическое действие геля на ткани зубы. Он очищает химически, а значит, не задевает верхний слой эмали. Более того, в его составе содержится 20% воды — гель предохраняет зубную эмаль от чрезмерного пересыхания.

Как проходит процедура

Сначала стоматолог определяет начальный оттенок эмали. На губы наносят бальзам, чтобы они не сохли в процессе, надевают специальный расширитель, ретрактор. Десна изолируются с помощью коффердама. Это специальная пластина из латекса, которая может отделять зубы от остальной полости рта во время стоматологических процедур.

Затем на зубы наносят подготовительное средство, обрабатывают все гелем с перекисью водорода и добавляют к отбеливающему составу катализатор.

Спустя 15-20 минут с эмали удаляют все составы. Если оттенок получился не совсем светлым, врач повторяет процедуру. Допускается делать это до трех раз.

В конце полость рта тщательно промывают и наносят укрепляющее средство. В целом процедура комфортна и длится не больше часа.

«Сразу после процедуры Opalescence Xtra Boost заметила эффект на пять тонов светлее. Через полтора часа после визита к стоматологу ощущала покалывание. Но врач предупредила, что перекись водорода активна сутки, а такая реакция нормальна. Затем в течение суток тон становился белее и насыщеннее. Я подходила к зеркалу и замечала, как будто внутри зубов идет окрашивание. В общем, супер. Еще и очень доступно!» Екатерина, 43 года

Результат

Вы можете рассчитывать на осветление на 8-10 тонов с такой технологией. Результат продержится дольше, если вы будете соблюдать правильную гигиену полости рта. К тому же у такого отбеливания есть отличное преимущество — невысокая цена, от 5000 рублей.

Но при всем позитивном описании препарата отзывы все чаще бывают отрицательными.

«Мне потребовалось два сеанса, чтобы результат был хоть немного заметен. Более того, через пять месяцев осветление просто исчезло, зубы снова стали желтеть». Ирина, 37 лет