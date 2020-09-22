10 идей модного маникюра в офис для тех, кто соблюдает дресс-код

Прежде всего важно не забывать, что аккуратный маникюр – уже половина успеха, даже при наличии офисного дресс-кода. Очень важно своевременно ухаживать за кутикулой и кожей рук – посещать салон и не забывать о домашнем уходе и ежедневно использовать масло и крем для рук.

В случае, если офисные правила совсем строгие и не допускают вообще никакого покрытия, можно использовать полировку. Она придает ногтям блеск и более здоровый и ухоженный внешний вид. Ее могут использовать как женщины, так и мужчины. Те, кто не любит чрезмерный блеск, могут, наоборот, использовать бесцветное матовое покрытие.

Чаще всего дресс-код подразумевает не слишком длинные ногти, но можно поэкспериментировать с их формой. Важно не забывать, что при ее подборе надо учитывать природные данные и что подойдет именно вам.