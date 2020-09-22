10 идей модного маникюра в офис для тех, кто соблюдает дресс-код
Прежде всего важно не забывать, что аккуратный маникюр – уже половина успеха, даже при наличии офисного дресс-кода. Очень важно своевременно ухаживать за кутикулой и кожей рук – посещать салон и не забывать о домашнем уходе и ежедневно использовать масло и крем для рук.
В случае, если офисные правила совсем строгие и не допускают вообще никакого покрытия, можно использовать полировку. Она придает ногтям блеск и более здоровый и ухоженный внешний вид. Ее могут использовать как женщины, так и мужчины. Те, кто не любит чрезмерный блеск, могут, наоборот, использовать бесцветное матовое покрытие.
Чаще всего дресс-код подразумевает не слишком длинные ногти, но можно поэкспериментировать с их формой. Важно не забывать, что при ее подборе надо учитывать природные данные и что подойдет именно вам.
Нюд
Фото: Instagram @ilike_nails
Если же ногти разрешено покрывать цветным покрытием, то в первую очередь, конечно, стоит вспомнить о нюдовых оттенках, тем более в последние годы они не входят из моды. Этой осенью в тренде очень нежный нюд, но при выборе стоит не забывать, что все телесные оттенки покрытия стоит подбирать под свой цвет кожи.
Классический французский маникюр
Фото: Instagram @ilike_nails
Также осенью в моде по-прежнему классический френч. По возможности можно сделать его чуть более игривым – например, двойным, цветным или обратным. Также прекрасно для офиса подойдет дизайн «беби-бумер» – нечто среднее между френчем и градиентом, когда линия френча как бы растягивается и становится более нежной и размытой. Преимущество такого дизайна в том, что он одинаково хорошо смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях.
«Негативное пространство»
Фото: Instagram
Еще один вариант нейл-арта для офисов – «негативное пространство». В нем какая-то часть ногтевой пластины остается незакрашенной, при этом может быть любой геометрической формы, или, например, сердечком. В этом году негативное пространство преобразовалось в уже практически полностью свободный от покрытия ноготь с несколькими линиями или мазками на нем. Сверху такие дизайны очень красиво перекрывать матовым топом.
Однотонное покрытие
Фото: Instagram @ilike_nails
Конечно, однотонный дизайн – один из самых очевидных выходов из ситуации. Популярностью пользуются разновидности красного (винный, пурпурный, гранатовый, бурый, бордовый), коричневого или розовых цветов. Можно красить все ногти одним цветом или сочетать с другими лаками.
Минималистичный дизайн
В офисе уместны любые вариации пастельных оттенков, но, чтобы разнообразить дизайн, можно добавить точки, мазки лака или небольшие рисунки – выглядит лаконично и при этом оригинально.
Мраморный маникюр
Фото: Instagram @ilike_nails
Гладкая поверхность, холодные оттенки с темными прожилками — так выглядит благородный мрамор. Такой же эффект достигается с помощью мраморного маникюра. Он может быть любой палитры — от белой до розовой. Подобный арт можно сделать и на одном ногте. В любом случае строгой начальнице понравится.
Омбре
Фото: Instagram @ilike_nails
Не теряет свою популярность дизайн в стиле омбре. С его помощью легко сделать градиентный френч, чтобы кончик ногтя был светлее. Это визуально удлиняет короткую длину ногтей, которую чаще всего выбирают девушки для офиса.
Геометрия
Фото: Instagram @ilike_nails
Необычный вариант для маникюра — геометрические рисунки. Такой нейл-арт визуально удлиняет ногти, поэтому подойдет девушкам, которые много работают за компьютером и печатают.
Матовое покрытие
Матовое покрытие выглядит очень стильно и утонченно. Для него можно выбрать любой оттенок, но в случае обязательного дресс-кода, неяркий. Матовый лак можно сочетать с глянцевым покрытием или разнообразить рисунками.
Milky Nails
Фото: Instagram
Это один из главных трендов этого года. «Молочный маникюр» облюбовали многие Instagram-дивы. От ярких и насыщенных оттенков придется отказаться, хотя в редких случаях на ногтях допустимо присутствие цветов, входящих в бренд-бук компании.
«Несмотря на то, что этой осенью во многих компаниях сохранится режим удаленной работы, для тех, кто все же вернулся в офис, остается актуальным вопрос выбора маникюра, который одновременно подчеркнет стиль его обладательницы и не вступит в противоречие с корпоративной культурой. Если говорить о длине и форме ногтей, предпочтение стоит отдать мягкому квадрату, овалу или сквоовалу – именно такие формы наиболее элегантно раскрывают нюдовые оттенки, которые лучше всего вписываются в дресс-код и визуально нивелируют дисбаланс ногтевой пластины. Удлиненный миндаль и стилеты, увы, придется оставить для отпуска.
Перебирая в руках палетку с цветами, выбирайте серые, бежевые, розовые или приглушенно-белые тона, а также цвет слоновой кости. Для того, чтобы освежить их, можно добавить немного геометрии, которая позволит визуально удлинить ногти. Идеальным дополнением станет стемпинг на один палец – такой элемент сделает маникюр более выразительным, но не разрушит границы дресс-кода. Для тех бизнес-леди, которые живут в ритме большого города, настоящим спасением станет использование многофункциональных покрытий-билдеров, с их помощью можно легко и быстро сгладить неровности ногтей и одновременно выполнить тонирование. Они представлены в оттенках, максимально приближенных к различным цветотипам кожи, и не требуют нанесения цветного слоя».
Фото: depositphotos
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