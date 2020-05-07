Как самостоятельно снять гель-лак, сделать маникюр, чтобы не испортить ногти: советы экспертов
Многие интересуются тем, насколько быстро отрастает гель-лак за месяц и как быстро растут ногти. Здесь следует сказать, что у каждого человека это очень индивидуальная особенность, которая зависит от многих факторов, в том числе от питания и даже от времени года. Так, весной и летом ногти растут быстрее, чем осенью или зимой. В среднем, за один календарный месяц ногти отрастают от 3 мм до 5 мм.
Как снять гель-лак в домашних условиях: 2 безопасных способа
Как снять гелевое покрытие при помощи жидкости для снятия лака
В целом снять гель-лак можно и в домашних условиях, особенно если у вас есть под рукой жидкость для снятия гель-лака, ватные диски, фольга, пилка, шлифовщик и апельсиновая палочка. Процедура снятия состоит из нескольких шагов:
Снимите с покрытия глянец – слегка зашлифуйте пилкой верхний слой (будьте очень аккуратны, старайтесь не задевать кожу и не пропилить покрытие до ногтевой пластины).
Чтобы избежать жжения и пересушивания кожи вокруг ногтей жидкостью, вы можете нанести крем на всю зону кожи вокруг ногтя.
Смочите ватные диски (лучше предварительно их разрезать на части, по размеру ногтя) жидкостью, положите на ногти и плотно замотайте фольгой.
Подержите минут 10, затем попробуйте развернуть 1 палец и осторожно сдвинуть покрытие апельсиновой палочкой. Ни в коем случае не используйте металлические инструменты (например, пушер), так вы можете повредить матрикс ногтя или свою натуральную ногтевую пластину. Если не получается – продолжайте держать в фольге, пока покрытие не поддастся. Однако общее время не должно превышать 15 минут. Дело в том, что при испарении жидкости для снятия гель-лака, возможен обратный процесс полимеризации покрытия.
После снятия гель-лака зашлифуйте ногти мягкой пилкой-шлифовщиком. Кстати, совет – после снятия покрытия обязательно уберите максимально длину, чтобы истонченные ногти не ломались.
Фото: freepik
Как снять гель-лак при помощи пилки
Выбирая пилку для снятия гель-лака, учитывайте ее жесткость. Отдайте предпочтение образцам низкой абразивности (100–180 грит).
Аккуратно следуйте пилкой легкими и плавными движениям от кутикулы к краю ногтя.
Работайте только в одном направлении и старайтесь не задеть кожу вокруг ногтей.
Если вы собираетесь снять гель-лак для того, чтобы сразу нанести новое покрытие, то можно не снимать базу полностью.
После того, как снятие лака будет окончено, смахните с ногтей пыль щеткой или кисточкой и отполируйте поверхность мягким бафом.
Как сделать европейский экспресс-маникюр в домашних условиях
Выберите правильную форму ногтей
Обрезайте ногти не слишком коротко или используйте пилку для ногтей, чтобы сформировать их. Во время шлифовки избегайте сильного давления пилкой, действуйте аккуратно и легко, направляясь в одну сторону, чтобы не нарушить текстуру ногтя. Используйте слегка абразивную пилку, чтобы оформить верхнюю часть ногтей. Кроме того, следует зашлифовать ногтевую пластину, чтобы лак хорошо схватывался с ногтем.
Замочите ногти в теплой воде
Самая приятная часть процесса – это замачивание ногтей. Возьмите большую стеклянную миску и наполните ее теплой водой. Добавьте детский шампунь или нежное очищающее средство и замочите руки в нем на несколько минут. Замачивание помогает смягчить кутикулу и удалить омертвевшие клетки кожи. Используйте нежную щетку, для того чтобы очистить ногти и кожу вокруг них, извлекая следы грязи.
Отодвиньте кутикулу
Протрите ногти и руки, затем воспользуйтесь апельсиновой палочкой для отодвигания кутикулы. Не прилагайте слишком много давления – это может подтолкнуть кутикулу слишком далеко и повредить ногти. Если вы думаете, что ваша кутикула отрастает слишком широко, попробуйте отодвигать ее каждый день, во время водных процедур. Также для удаления кутикулы можно использовать специальный состав – ремувер, который в отличие от щипчиков действует мягко и эффективно.
Нанесите лечебный лак и крем для рук
Если вы не собираетесь наносить лак, то после замачивания рекомендуется нанести увлажняющий крем на руки, особенно сосредотачиваясь на пальцах и области вокруг ногтей.
Идеальным вариантом будет нанести лечебный лак, чтобы защитить и восстановить ногти после снятия гель-лака. Лечебный лак для ногтей можно купить в любой аптеке, наносить его следует в течение 5-7 дней, каждый день добавляя по 1-2 слою. По истечении 5-7 дней стереть лак жидкостью для снятия лака и повторить процедуру.
Перед нанесением лака нужно помнить, что он не будет схватываться на ногтях, на которых остался крем или естественные масла и вскоре начнет шелушиться. Нужно обезжирить ногти, пройдясь по ним ватным диском, смоченным в ацетоне.
Фото: freepik
Накрасьте ногти лаком (по желанию)
Если же ваши ноготки целы и невредимы, или вы хотите нанести цветное декоративное покрытие, начните с базы. Нанесение базового слоя прозрачным лаком является очень важным моментом в процессе маникюра. Он защищает ногти и предотвращает появление сколов. Базовый слой помогает защитить ваши ногти от пожелтения, особенно если вы в дальнейшем используете оттенки красного или синего цвета. Базы укрепляют структуру ногтя, выравнивают верхний слой ногтевой пластины, а также в них содержатся такие вещества, как витамин Е или кальций. Эти ингредиенты способствуют оздоровлению ногтей и предотвращают поломку, шелушение или отслоение ногтя.
После того, как базовый слой высохнет, нанесите 2-3 слоя декоративного лака для ногтей, чтобы придать ноготкам более насыщенный вид. Убедитесь, что вы закрасили всю площадь ногтя, обращая внимание на углы и область рядом с кутикулой. Максимальный охват площади первого цветного слоя упростит нанесение последующих. Наносите лак вертикальными полосами, начиная от основания вашего ногтя к кончику. Перед покраской каждого следующего слоя дайте предыдущему высохнуть. Если вдруг немного переусердствовали и видите неровности, смочите апельсиновую палочку с плоским концом в ацетоне и пройдитесь ею в области кутикул.
Завершите маникюр верхним покрытием – топом, чтобы сделать ногти блестящими и предотвратить сколы. Покрытия закрепляющего слоя в основном отличаются внешним видом, могут иметь матовую или глянцевую текстуру. Как правило, топы очень быстро сохнут, что позволяет не переживать о смазывании маникюра в течение целого дня. Повторное нанесение топа каждые пару дней поможет держать ногти блестящими и маникюр будет безупречным до нескольких дней или даже недель.
Важный совет: категорически не рекомендуется встряхивать флакон с лаком перед нанесением. Вместо этого, прокатите его между ладонями, будто согревая, что предотвратит появление воздушных пузырей. Встряхивание создает пузырьки в лаке и их можно увидеть, если применить лак сразу после тряски. Вследствие чего покрытие не будет полностью сцепляться с ногтевой пластиной. Многие флаконы имеют небольшой металлический шарик внутри, который помогает размешивать продукт.
«Красоту маникюра во многом определяет состояние кутикулы. Если она неопрятна, заметно отросла или же пересушена, общий вид ногтей потеряет свою привлекательность. Мы часто стремимся удалить ненавистную отросшую кутикулу с помощью обрезного или аппаратного маникюра. Такой способ довольно агрессивный для кожи и может повредить матрикс ногтя – то место, где он формируется и начинает свой рост. Механическое удаление кутикулы приводит к еще более активному ее нарастанию и огрубению. Это естественная защитная реакция кожи. Кутикулу надо уметь правильно удалять, потому дома лучше самостоятельно делать европейский маникюр, который еще называют необрезным».
Как ухаживать за кожей рук в домашних условиях
Трехэтапный домашний уход за кожей рук включает в себя мацерацию, пилинг и маску. Мацерация оказывает смягчающее, антисептическое действие, а также подготавливает кожу к очищению. Пилинг создает микромассажный эффект, очищает кожу от омертвевших клеток и выравнивает ее поверхность, придает гладкость и подготавливает к более глубокому питанию и увлажнению. Маска питает, увлажняет, выравнивает цвет кожи, омолаживает, разглаживает кожу, придаёт ей шелковистость. Кожа заметно улучшается, руки приобретают ухоженный вид.
Для проведения мацерации подготовьте ванночку для рук, добавьте туда сок 1 лимона, 3 капли эфирного масла апельсина, щепотку соды и корицы и махровое полотенце. Опустите руки в эту жидкость на 10-15 минут, после тщательно вытрите полотенцем. Проведение этой процедуры позволит предотвратить сухость и красноту кожи, снять легкие воспаления. Также она отлично подойдет для укрепления ломких и слоящихся ногтей, избавит от желтизны ногтевой пластины. Снимет отечность кожи и вернет прежний тонус.
Для пилинга воспользуйтесь двумя чайными ложками кофе мелкого помола (можно уже использованного) и одной чайной ложкой кокосового масла или возьмите свой любимый пилинг для тела. Такая процедура вернет коже рук идеальное состояние!
В качестве маски для рук можно использовать смесь из одной чайной ложки кокосового масла (можно заменить гелем для душа), капсулу витамина Е, одну чайную ложку меда (если нет аллергии на мед). Нанесите маску на руки, оберните в целлофановые пакеты и наденьте махровые или шерстяные варежки. Подержите маску 10-15 минут, после чего смойте теплой водой, насухо вытрите и нанесите питательный или увлажняющий крем для рук.
Такие три простых шага помогут вам поддерживать кожу в идеальном состоянии даже несмотря на невозможность посещения салона красоты в период вынужденной самоизоляции.