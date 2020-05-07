Как самостоятельно снять гель-лак, сделать маникюр, чтобы не испортить ногти: советы экспертов

Выбирая пилку для снятия гель-лака, учитывайте ее жесткость. Отдайте предпочтение образцам низкой абразивности (100–180 грит). Аккуратно следуйте пилкой легкими и плавными движениям от кутикулы к краю ногтя. Работайте только в одном направлении и старайтесь не задеть кожу вокруг ногтей. Если вы собираетесь снять гель-лак для того, чтобы сразу нанести новое покрытие, то можно не снимать базу полностью. После того, как снятие лака будет окончено, смахните с ногтей пыль щеткой или кисточкой и отполируйте поверхность мягким бафом.

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Выберите правильную форму ногтей

Обрезайте ногти не слишком коротко или используйте пилку для ногтей, чтобы сформировать их. Во время шлифовки избегайте сильного давления пилкой, действуйте аккуратно и легко, направляясь в одну сторону, чтобы не нарушить текстуру ногтя. Используйте слегка абразивную пилку, чтобы оформить верхнюю часть ногтей. Кроме того, следует зашлифовать ногтевую пластину, чтобы лак хорошо схватывался с ногтем.

Замочите ногти в теплой воде

Самая приятная часть процесса – это замачивание ногтей. Возьмите большую стеклянную миску и наполните ее теплой водой. Добавьте детский шампунь или нежное очищающее средство и замочите руки в нем на несколько минут. Замачивание помогает смягчить кутикулу и удалить омертвевшие клетки кожи. Используйте нежную щетку, для того чтобы очистить ногти и кожу вокруг них, извлекая следы грязи.

Отодвиньте кутикулу

Протрите ногти и руки, затем воспользуйтесь апельсиновой палочкой для отодвигания кутикулы. Не прилагайте слишком много давления – это может подтолкнуть кутикулу слишком далеко и повредить ногти. Если вы думаете, что ваша кутикула отрастает слишком широко, попробуйте отодвигать ее каждый день, во время водных процедур. Также для удаления кутикулы можно использовать специальный состав – ремувер, который в отличие от щипчиков действует мягко и эффективно.

Нанесите лечебный лак и крем для рук

Если вы не собираетесь наносить лак, то после замачивания рекомендуется нанести увлажняющий крем на руки, особенно сосредотачиваясь на пальцах и области вокруг ногтей.

Идеальным вариантом будет нанести лечебный лак, чтобы защитить и восстановить ногти после снятия гель-лака. Лечебный лак для ногтей можно купить в любой аптеке, наносить его следует в течение 5-7 дней, каждый день добавляя по 1-2 слою. По истечении 5-7 дней стереть лак жидкостью для снятия лака и повторить процедуру.

Перед нанесением лака нужно помнить, что он не будет схватываться на ногтях, на которых остался крем или естественные масла и вскоре начнет шелушиться. Нужно обезжирить ногти, пройдясь по ним ватным диском, смоченным в ацетоне.